La marroquinería alicantina entra en el siglo XXI con la firma de un convenio 24 años después

La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) y los sindicatos se han tomado su tiempo para firmar un nuevo convenio colectivo de la marroquinaría en la provincia de Alicante; pero este martes se publica en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo entre la patronal y UGT-PV tras 24 años. La actualización beneficiará a un total de 1.134 trabajadores del sector, pero ante todo, supone romper con la subida salarial por inercia (IPC) y ver reflejados derechos sociales ya conquistados en el siglo XXI.

En primer lugar, la patronal ha destacado los acuerdos económicos que suponen una subida salarial de 3,5% para 2023 y un 2,5% para 2024, es decir, que tiene un carácter retroactivo, salvo las dietas y el plus de transporte que se aplicarán a partir de la fecha de entrada en vigor de este convenio. Desde la firma del convenio publicado el 11 de julio de 2001, patronal y trabajadores han avanzado sobre los mandatos legales de rango superior y este firma en la que sólo está UGT no deja de ser un importante avance en un sector que ha ido perdiendo peso en la provincia.

El acuerdo estará en vigor desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, con una vigencia de dos años. El documento recoge que la jornada anual será de 1.774 horas en 2023 y 1.768 en 2024, y que podrá distribuirse de manera irregular a lo largo del año, con un máximo de 10 % horas del calendario laboral. Otra de las modificaciones afecta a la desaparición de las categorías profesionales que han sido articuladas a través de grupos profesionales.

La lectura del documento sorprende porque incorpora realidades que ya estaban vigentes, o al menos deberían estarlo. Es el caso del registro diario de jornada para verificar el horario de inicio y finalización de la jornada de trabajo de los empleados, sin prejuicio de la posibilidad de tener flexibilidad horaria conforme al Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo.

También está la creación de la figura de delegados, supervisores o responsables territoriales de prevención de riesgos laborales dentro de las empresas que desempeñarán algunas funciones vinculadas con la vigilancia de la salud, siempre que la actividad se desarrolle en empresas en las que no exista representación legal de las personas trabajadoras, o no se haya designado delegado de prevención o no se haya constituido el comité de seguridad y salud pertinente. En este caso, el apunte a tener en cuenta es el tamaño de este tipo de empresas que son mayoritariamente micropymes.

Bolsa de horas para ir al médico y premios de natalidad

Asimismo, se ha establecido un nuevo permiso para asistencia a clínicas y consultorios médicos durante la jornada laboral, dotado de una bolsa de 16 horas. Se dispondrá, además, de un permiso retribuido por el tiempo necesario para acompañar a visitas médicas o revisiones de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves que se aprobó en 2011. El texto corrige el artículo 25 del anterior convenio que decía textualmente que "la asistencia a clínicas y consultorios médicos durante la jornada laboral, será retribuida con arreglo al salario del convenio, siempre que estos no tengan establecidos horarios de consultas que permitan salir a ellos fuera de la jornada de trabajo. Bien entendido que el trabajador no podrá hacer uso de este derecho por período superior a 16 horas anuales".

Para hacernos una idea de la coyuntura, y especialmente en el ámbito de igualdad, desaparece el artículo 37 los "Premio de Natalidad" que suponía que una trabajadora recibiera 7.260 pesetas, 7.480 pesetas y 7.700 pesetas, respectivamente, para los ejercicios de 2001, 2002 y 2003 por cada hijo que nazca durante la vigencia del presente convenio. Todo ello ha sido sustuido por un capítulo IV sobre "planes de igualdad". A su vez, se han incluido novedades como un protocolo para la prevención y abordaje del acoso sexual y por razón de sexo, derechos laborales de las víctimas de violencia de género y normativa vigente en materia LGTBI.

En el caso del teletrabajo, se especifica que será voluntario, que deben estar respaldados por un acuerdo individual. La duración será de un año con tres meses de prueba y una cláusula de reversibilidad por parte del empresario.

Avecal apunta a que esta actualización del convenio responde a la necesidad de adecuarlo y adaptarlo al marco laboral actual para mejorar las condiciones laborales de los empleados de la industria de la marroquinería en la provincia de Alicante. Por otra parte, ya se ha convocado la reunión para constituir la Comisión Negociadora del nuevo convenio de marroquinería para el ámbito de la Comunidad Valenciana.