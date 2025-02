«La gente debe entender que los servicios públicos se pagan con impuestos»

¿Qué valoración hace de la subida del SMI? ¿Es suficiente?

Yo creo que es una subida posible. En los últimos años el Gobierno ha subido paulatinamente el salario mínimo y, si lo mira desde que empezaron, al final es una subida sustancial. Lo que ocurre es que hay fuerzas de distinto tipo (empresarios y sindicatos) que presionan en una dirección y en otra, y lo que se está haciendo es subir de manera que sea aceptable por todas las partes.

La patronal no está de acuerdo, dice que podría ralentizar la creación de empleo.

Ese es un argumento que siempre utiliza la patronal, pero luego no ha ocurrido. Estas subidas pequeñas, que no son excesivas, al final no influyen en la creación de empleo. El papel de la patronal es negarse porque supone que ellos tienen que pagar más, pero, mientras España siga creciendo a este ritmo, no tiene por qué influir.

¿La subida del SMI es una buena medida para reducir la pobreza?

Sí, es una buena medida para reducir la pobreza porque da una cantidad un poco mayor a las personas que menos cobran. No afecta a las personas que no tienen empleo, las que están fuera del mercado, en pobreza extrema, pero es un beneficio muy sustancial para aquellos que se encuentran en lo que llamaríamos pobreza relativa, los que están por debajo del 60 % de la mediana de la renta. Y también contribuye a reducir la desigualdad, que es lo que ha ocurrido en España en los últimos años.

Sin embargo, hay mucha gente que se queja de que, pese a tener empleo, siguen siendo pobres.

Efectivamente, en los últimos años ha surgido una nueva clase social que son los trabajadores pobres, pero esto tiene más que ver con la subida enloquecida de los precios de la vivienda. En cualquier caso, si a los trabajadores pobres se les sube el salario, serán un poco menos pobres.

¿Qué opinión le merece que el Gobierno no haya querido adaptar el IRPF?

Ni bien, ni mal. Hay que pensar que la gente que cobraba el año pasado lo que ahora cobrarán los perceptores del SMI tributaron por esa cantidad y, por otro lado, muchas personas no llegarán a pagar nada, porque tienen hijos o se aplican otras exenciones. Si hubieran decidido ampliar el límite, me habría parecido bien, pero tampoco me parece mal, una vez que el SMI se acerca a una cantidad decente, que se pague. La gente también debe entender que, en un estado del bienestar como el nuestro, se reciben muchos servicios públicos gratuitos, como la sanidad, y hay que pagarlos con impuestos. Lo que me parece un error por parte del Gobierno es no llegar a un acuerdo entre ellos antes de aprobar la medida, porque han empañado una buena noticia.

La patronal dice que la subida del SMI debería ir acompasada a la productividad.

Bueno, también estamos intentando que suba la productividad, que es una asignatura pendiente en este país, y, de hecho, ha subido. Es cierto que aún no somos suficientemente productivos, pero por eso tampoco nuestro SMI es igual que el de Francia o el de Alemania.

