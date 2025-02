«Lo normal es que las nuevas subidas del salario mínimo se acompasen al IPC»

¿Qué le parece la subida de 50 euros del SMI?

Me parece una subida adecuada, de acuerdo con la recomendación del comité de expertos, que se sitúa en el 4,4 %, algo por encima de la inflación interanual, lo que permite una cierta recuperación de poder adquisitivo por parte de los salarios más bajos de la distribución salarial.

Desde 2018 el salario mínimo ha pasado de 735 a 1.184 euros, ¿hay margen para mayores subidas?

Si no me confundo, el salario mínimo ha alcanzado ya con esta última subida el 60 % del salario medio -lo que constituía el objetivo básico del Gobierno tomando como referencia la Carta Social Europea-, por lo que las subidas adicionales en el futuro lo normal es que se acompasaran a la evolución de la inflación y no acometieran subidas en términos reales.

¿La subida del SMI es una buena medida para reducir la pobreza?

No es la medida ideal, pues la pobreza está asociada a la situación global de los hogares, pero teniendo en cuenta que la incidencia de la pobreza entre las personas que tienen trabajo es elevada y creciente en España, una medida que aumenta las rentas salariales más bajas de la distribución salarial y beneficia a más de dos millones de personas cabe esperar que, efectivamente, ayude a reducir la pobreza.

¿Qué consecuencias tendrá la negativa del Gobierno a elevar el mínimo exento para que esta última subida del SMI no tribute en el IRPF?

En primer lugar, creo que habría que esperar a ver si esa elevación del mínimo exento no se produce finalmente como consecuencia del acuerdo del resto de partidos diferentes al PSOE. No elevar el máximo exento corresponde a la determinación de que las rentas salariales reducidas, una vez alcanzados unos ciertos niveles, contribuyan también a los ingresos públicos. Ya lo hacen a través de las contribuciones a la Seguridad Social, pero según la información de Eurostat en una proporción de las más reducidas de la Unión Europea.

¿Cree que es un error o lo ve justificado?

Creo que puede tener cierto sentido económico y social por los motivos que comento, pero tengo mis dudas de que lo tenga también en términos políticos.

¿Qué otras medidas podrían tomarse desde el punto de vista laboral para reducir la desigualdad?

Los aumentos del SMI son seguramente la medida más sencilla para combatir la desigualdad salarial, especialmente la relacionada con los salarios comparativamente más bajos.

¿Y en términos generales, qué políticas serían las más efectivas para reducir la pobreza?.

Aunque no me considero un experto en este ámbito, la extensión del alcance del Ingreso Mínimo Vital, de modo que beneficie a un porcentaje más elevado de personas con derecho a su percepción, sería algo muy positivo.

