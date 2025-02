El terremoto de Arcelor que sacude Asturias: traslado de oficinas a la India y mil empleos en juego

ArcelorMittal no ha esperado a conocer los planes de apoyo de la Comisión Europea al sector del acero para tomar medidas de calado en respuesta a la crisis del sector y a la guerra arancelaria. La multinacional siderúrgica comunicó ayer en Luxemburgo a los representantes de los trabajadores que trasladará a la India servicios comerciales, de finanzas, de recursos humanos, de compras o de informática, entre otros, que tiene en sus factorías en Europa. La medida para ahorrar costes afecta de lleno a Asturias, porque la mayor parte de esos servicios en España se prestan desde el Principado. Fuentes sindicales apuntaron que cerca de 1.000 trabajadores realizan actualmente "tareas de estructura" en Asturias. Son empleos en Avilés y Gijón que están en el punto de mira. No se trata de que todos ellos vayan a estar afectados por esta decisión, pero conforman el conjunto de puestos de trabajo sobre el que la multinacional está tomando decisiones de deslocalización. Por su parte, fuentes de la compañía garantizaron que no habrá traslado de producción siderúrgica a la India, país de origen de la familia Mittal.

La dirección de Arcelor reunió ayer en el edificio Pétrusse de Luxemburgo, sede central de la multinacional siderúrgica, al comité de empresa europeo y allí fue donde comunicó a los representantes de los trabajadores su decisión de abrir un "proceso de información y consulta" para el traslado y centralización de los servicios de apoyo al negocio (finanzas, recursos humanos, nóminas, compras, contrataciones, informática...) a un centro de servicios ("hub") ubicado en la India, debido a sus costes mucho más competitivos. Además, fuentes sindicales apuntaron que en la reunión también se informó de que se reforzará el centro de excelencia en Polonia, que ya contaba con alguno de estos servicios tras un primer intento de concentración en Europa que, en parte, resultó fallido.

El movimiento de Arcelor es similar –aunque a la inversa– al que en su día otras compañías multinacionales como DuPont o Axalta llevaron a cabo para concentrar los servicios al negocio que tenían repartidos por sus factorías por el mundo en Asturias.

En la reunión de ayer en Luxemburgo ArcerlorMittal presentó un calendario, de manera que se espera que ese "hub" en India esté en marcha a lo largo del segundo semestre de este año. De febrero a abril se realizarán reuniones en el seno del comité de empresa europeo, en paralelo a la discusión a nivel local –hoy se celebrará una primera reunión en España–, donde se comunicarán las medidas de movilidad y flexibilidad necesarias, aunque desde los sindicatos ya se da por segura la amortización de empleos en Asturias.

El impacto

Representantes de los trabajadores presentes en la reunión de Luxemburgo calificaron la medida de "deslocalización" y destacaron su importante impacto en Asturias puesto que la mayoría del personal de servicios financieros, nóminas, suministros, compras, departamento comercial, recursos humanos, informática y mantenimiento de sistemas operativos –cada vez más tareas están automatizadas– para las factorías de Avilés, Gijón, Etxébarri (Vizcaya), Lesaka (Navarra) y Sagunto (Valencia) están en el Principado. "En Asturias el denominado personal de estructura, que es el afectado directamente por la medida de deslocalización, representa más del 20% de una plantilla total de más de 4.800 trabajadores, estamos hablando de cerca de 1.000 trabajadores, lo que no quiere decir que todos se vean afectados", apuntaron fuentes sindicales.

Algunos de esos servicios ya son prestados por empresas independientes –con su propio convenio– dentro del grupo siderúrgico, como es el caso de ArcelorMittal Distribución Iberia.

Fuentes de Arcelor Mittal señalaron ayer a La Nueva España que aún no se pueden dar cifras exactas del personal afectado "porque todavía se están cuantificando las tareas y actividades que podrían trasladarse potencialmente al centro de servicios empresariales" de India. "Como dijimos al comité europeo, las decisiones están actualmente en la fase de estudio, lo que significa que no tenemos una respuesta definitiva en este momento en términos de cifras", añadieron las mismas fuentes.

En una declaración oficial, la multinacional siderúrgica señaló que ArcelorMittal Europa está explorando oportunidades para optimizar sus procesos comerciales y proporcionar servicios centralizados y rentables. "Como es ampliamente conocido, la industria del acero en Europa se enfrenta a varios desafíos importantes que amenazan el futuro de la fabricación en el continente. Por ello, ArcelorMittal Europa está trabajando intensamente para responder a estos desafíos, entre otras cosas, centrándose en seguir reduciendo los costes operativos no directamente relacionados con la producción de acero", señaló la multinacional en el comunicado, en el que añadió que "ya se han puesto en marcha varias iniciativas en todas nuestras empresas en respuesta a los desafíos a los que se enfrenta la industria siderúrgica" y que la iniciativa que se presentó ayer "consiste en estudiar la posibilidad de centralizar aún más determinadas actividades de apoyo a las empresas, ampliando nuestro centro de servicios empresariales para que lleve a cabo algunas de estas actividades en India".

La iniciativa presentada ayer "es uno de los elementos de la respuesta de la empresa a la crisis y la situaría en línea con el enfoque que están adoptando empresas de una amplia gama de sectores", añade el comunicado antes de dejar claro que "no se trasladará ninguna producción de acero de Europa a la India".

En la reunión del comité, los sindicatos preguntaron por posibles paradas de hornos altos en Europa sin obtener respuesta. Sí se dejó claro que las inversiones en descarbonización siguen en suspenso.

En Asturias la compañía sigue presentado planes para mejorar la eficiencia de sus plantas y ha presentado un plan de reorganización para la acería de Gijón que incluye 1o amortizaciones de empleos.