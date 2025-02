Así cambiará la IA la medicina: "Me ha llamado el médico para decirme que mañana estaré enfermo"

De momento es una situación imaginaria, aunque puede que no tanto al ritmo al que avanza la inteligencia artificial (IA). Un médico detecta que los datos que recibe del reloj inteligente de uno de sus pacientes reflejan alteraciones y le llama para avisarle de que en los próximos días va a encontrarse mal, para que actúe en consecuencia.

Puede parecer una exageración, pero se trata de un futuro cada vez más cercano, gracias al desarrollo de la IA y la aplicación de esta tecnología tiene en el campo de la medicina y la salud. Unas aplicaciones que pueden ser especialmente relevantes a la hora de prevenir y anticiparse a las posibles enfermedades, tal y como se ha puesto de manifiesto durante el II Congreso Mujeres y Tecnología organizado por la Asociación de Empresarias y Profesionales de Alicante (Aepa).

Un evento que ha reunido en el Auditorio de la Diputación a representantes de empresas como IBM, Veolia, SHA Wellness o la startup IKI Health, para compartir los últimos avances en la materia.

Así ha sido el segundo Congreso de mujeres y tecnología de AEPA / Jose Navarro

Ha sido durante la apertura del evento cuando el director general de Innovación de la Generalitat, Juan José Cortés, ya ha señalado la importancia que tendrá la IA en la salud. "Pasaremos de 'me encuentro mal y voy a llamar al médico' a 'me ha llamado el médico para decirme que voy a encontrarme mal", ha asegurado durante su discurso, en un ejemplo que luego el resto de ponentes de la primera mesa -la dedicada al mundo de la medicina-, han dado por bueno.

La responsable de IA en IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, Victoria Gómez, ha explicado el proyecto que está desarrollando su socio GMV en colaboración con el Ministerio de Ciencia, el Gobierno canario y la Generalitat para avanzar en la denominada "medicina personalizada". Una iniciativa en la que se incluye la puesta en marcha de una aplicación bautizada como Cuídat-e para hacer recomendaciones de hábitos saludables a los usuarios de forma personalizada, en función de su salud y sus características específicas, con el objetivo de evitar futuros problemas médicos.

Cosméticos sostenibles

Además, IBM también ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial específico para el sector químico, que permite acelerar el desarrollo de nuevas moléculas y la búsqueda de nuevos componentes para distintos productos. Un modelo que ya utilizan firmas como L'Oréal para conseguir cosméticos que sean más sostenibles, según ha explicado durante su intervención.

Por su parte, el director corporativo de Innovación de SHA & AB Living Group, Manuel Bonilla, ha destacado el uso que la popular clínica realiza de la inteligencia artificial para lograr tratamientos personalizados o para diseñar las viviendas más "sostenibles" y saludables del mundo en el proyecto que tienen en construcción en Emiratos Árabes.

Victoria Gómez, Patricia Puiggrós, Laura Laguna y Manuel Bonilla, durante el congreso. / Jose Navarro

En cuanto a lo que está por llegar, Bonilla ha afirmado que "el futuro son los gemelos digitales", con los que se podrá hacer la representación virtual de un órgano y someterlo a distintas pruebas y averiguar si un tratamiento tendrá el efecto deseado en un paciente.

Comida de hospital más apetecible

La IA también puede ayudar a que la comida de hospital sea más apetecible o hacer que sea más fácil de ingerir por los pacientes con problemas de deglución, es decir, los que tienen problemas para tragar debido a su enfermedad. Es el campo en el que trabaja la investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA) Laura Laguna, que ha sido otra de las participantes.

En particular, Laguna ha explicado el proyecto que han desarrollado para pacientes que, además, no se pueden comunicar, con el fin de hacer más atractivos los purés que se suministran. El resultado es que sólo por el tamaño de la pupila ahora son capaces de predecir si a un paciente le va a gustar o no determinado plato y ofrecerles soluciones.

Unas soluciones que, por ejemplo, puede venir por encapsular aromas, lo que facilita que al comer un puré de pizza el paciente pueda distinguir sucesivamente las sensaciones del tomate, el jamón o el orégano que la componen. También se pueden añadir determinada cantidad de burbujas para facilitar el paso de los alimentos a través de la garganta.

Al alcance de pocos

La CEO de la tecnológica IKI Health, Patricia Puiggrós, ha destacado toda una serie de avances que ya se han logrado, pero que están al alcance de muy pocos, por lo que ha reclamado más agilidad y menos trabas para democratizar esta nueva medicina. Por ejemplo, la utilización de nanorobots capaces de detectar y destruir células cancerosas, la edición genética para evitar enfermedades o el desarrollo de organoides a partir de células madre pluripotenciales, que permiten regenerar el cuerpo o testear fármacos.

Esther Guilabert, Juan José Cortés y Marcela Fernández. / Jose Navarro

Por lo que respecta al trabajo que realiza IKI Health, se trata de una plataforma para fomentar hábitos saludables y que también permite seguir en remoto la evolución de los pacientes y adelantarse en el caso de que se detecte algún posible problema.

Posteriormente, se ha celebrado una mesa sobre sostenibilidad con la arquitecta Esther Roure; la directora de sostenibilidad de Veolia España, Dulcinea Mejide; y el consultor José Ángel Mayoralas.

En la apertura del congreso, la presidenta de Aepa, Marcela Fernández ha destacado la importancia de fomentar la igualdad en un sector clave como es el de la tecnología. "La innovación transforma empresas, pero también sociedades y es fundamental que las mujeres seamos protagonistas", ha defendido, antes de recalcar que "el talento no tiene género, pero las oportunidades, sí", en referencia a la importante brecha que aún queda por cerrar en el sector.

Por su parte, la secretaria general de CEV, Esther Guilabert, también ha insistido en la necesidad de potenciar la participación femenina en este ámbito y ha recordado que las mujeres solo representan el 18% de los emprendedores de startups de base tecnológica.