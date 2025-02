IFA-Feria Alicante aprueba su salida de CEV y de las asociaciones de Elche y provincia

El Consejo de Administración de Feria Alicante ha aprobado la salida de la empresa pública de las asociaciones y entidades empresariales de las que formaba parte, tan solo mantendrán la permanencia en la patronal de ferias. Esta decisión supone la salida de la entidad ferial de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), el Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco), la Asociación de Empresas Turísticas de Elche y del Instituto de Economía de la provincia de Alicante (Ineca), lo que ha provocado una tormenta en el tejido asociativo.

Desde la Conselleria de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, de quien depende la sociedad, indicaron ayer que se trata de una propuesta presentada por el director general, Alejandro Morant, que ya estuvo encima de la mesa el año pasado. La propuesta, tratada en Consejo, era que Feria Alicante revisara las filiaciones, "porque consideramos que no tiene sentido que una empresa pública pague a asociaciones empresariales por tener representación", según apuntaron fuentes de la Generalitat Valenciana. Por su parte, Morant confirmó este aspecto y explicó que el motivo obedece a criterios "empresariales y financieros" con el objetivo de "reducir gastos superfulos".

La medida se ha entendido y se ha respaldado por parte del Consell, que ostenta la presidencia y forma parte del órgano de administración. Desde Feria Alicante, el ahorro es de 9.000 euros anuales, pues se dio de baja el año pasado la asociación de gestores de vivienda, que suponía 3.000 euros y los restantes 6.000, son las cuotas de las CEV, Cedelco, Aete e Ineca. Para el director general, "la dimensión de Fira Alacant es provincial, incluso autonómica y no podemos ceñirnos a formar parte de asociaciones privadas de ámbito local. Representamos a toda la provincia, sin distinción de sectores".

Además de la carga financiera, "considero que una empresa pública no debe gastar recursos, ni pagar cuotas a ninguna asociación por muy representativa que sea. Podríamos inducir a pensar que, por ejemplo, por qué estar en una patronal como CEV y no en Uepal". No obstante, Morant aseguró que "nuestra obligación es tratar de sacar adelante ferias, eventos y hacer sostenible la entidad" y se mostró abierto a colaborar. "Si algún colectivo, patronal o asociación requiere la presencia institucional de Fira, ahí estaremos".

El Consejo se celebró el pasado viernes en formato híbrido y fue el primero al que asistía Marián Cano tras asumir el cargo de consellera de Industria y por lo tanto, la presidencia de la entidad ferial. La titular autonómica ocupaba la vicepresidencia de CEV Alicante hasta su marcha al Consell en su calidad de representante de la patronal del calzado, lo que choca a priori. Fuentes del departamento autonómico, subrayaron que la cuestión venía de antes y según ha podido confirmar INFORMACIÓN, la anterior consellera Nuria Montes había aparcado en diversas ocasiones.

La decisión no logró la unanimidad, pues la propia CEV tiene representación en el Consejo de Administración. En este caso, el empresario ilicitano Salvador Pérez es el que ocupa uno de los asientos, pues el segundo miembro está pendiente de designar por la patronal, de acuerdo con la información facilitada por la Confederación. Pérez es a su vez, presidente de Cedelco, una de las asociaciones de la que ahora IFA se da de baja, y uno de los propietarios de Grupo Soledad, compañía que pertenece a la CEV y su hermano, Joaquín Pérez es el actual presidente de la patronal en Alicante.

Respuestas

A fecha de ayer, las asociaciones afectadas aseguraron que no se les había comunicado oficialmente la decisión y solo Ineca reconoció que había recibido una llamada. Tanto por parte de Cedelco como de Aete, esperan poder tener la comunicación o hablar con la dirección para poder manifestarse. Sin embargo, desde la CEV sí hubo declaraciones lamentando la decisión.

La patronal consideró que la con esta decisión "Fira Alacant se aleja de la realidad empresarial del territorio y rompe su compromiso con el tejido productivo que contribuye al desarrollo económico y social de la provincia y de la Comunidad Valenciana". "No se entiende que una entidad cuya actividad depende directamente de la colaboración y participación del sector privado opte por desvincularse de las organizaciones que representan y defienden los intereses de las empresas. La proximidad con el empresariado es clave para garantizar el éxito de cualquier feria y para fortalecer la colaboración público-privada, un pilar esencial para el crecimiento y la competitividad del ecosistema empresarial y del territorio".

Para la confederación empresarial, "la decisión adoptada por el recinto ferial de Alicante transmite una preocupante falta de sensibilidad hacia el entorno empresarial y un modelo de gestión difícil de comprender". Al mismo tiempo reiteraron su "compromiso con el impulso de la actividad ferial y con la promoción de iniciativas que refuercen la conexión entre empresas e instituciones, en beneficio del desarrollo económico y social de la Comunidad Valenciana".

Dos salidas sonadas de CEV

El resto del Consejo está formado por representantes del Consejo de Cámaras de Comercio (actualmente Alicante y Orihuela), los ayuntamientos de Alicante y Elche, así como la Diputación de Alicante. Aunque la medida viene de lejos, el tiempo ha querido que esta decisión suponga una segunda baja significativa para la CEV. Cabe recordar que el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, quien ocupa la vicepresidencia de Feria Alicante, dio de baja su empresa Tescoma de la patronal. Esta retirada supuso su salida de la Junta Directiva de CEV Alicante, no así de la organización autonómica, donde tiene un puesto reservado en su calidad de representante del comercio. De hecho es vicepresidente de Confecomerç y presidente de Facpyme (Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Provincia de Alicante). Esta baja se trató por ambas partes con respeto y oficialmente, con buenas palabras; pero sin duda, son dos pérdidas para la CEV cargadas de representatividad.

A preguntas de este diario, la Conselleria de Industria avanzó que no se trata de una directriz que se tome en relación con las empresas del sector público, es decir, que a fecha de hoy Feria Valencia es miembro de la CEV y si se repite esta circunstancia se analizará como se ha hecho en esta ocasión, respetando las decisiones de los consejos. Este planteamiento no deja de ser contrario al hecho de que los estatutos marquen que el órgano de decisión de la sociedad alicantina está compuesto por 16 personas, de las cuales 8 más la presidencia son cargos de la Generalitat Valenciana.