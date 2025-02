El espeluznante aviso de Gonzalo Bernardos sobre el problema de la vivienda: "Vamos a ver a gente viviendo en roulottes"

"Las necesidades de la población han cambiado. Hay mucha más población itinerante. Esto significa que hay mucha más demanda de alquiler. A la vez, los jóvenes desde 2008 hasta ahora prácticamente no han comprado vivienda", así comenzaba la intervención de Gonzalo Bernardos en el programa de La Sexta 'Más Vale tarde'. El economista ha hecho un extenso monólogo exponiendo las carencias de una ley de vivienda que se ajuste a las demandas de los jóvenes y de la gente que necesita alquilar.

Los ciudadanos que buscan un alquiler digno no lo encuentran. Es por todos sabidos que la vivienda está atravesando una crisis muy grave en España, debida a la alta demanda y a la escasa oferta de inmuebles para comprar o arrendar.

La ley de la vivienda es poco efectiva

Bernardos ha sido muy claro, y piensa que el Gobierno no está sabiendo encontrar las soluciones a este problema. "La demanda de alquiler no se ha visto compensada con un incremento de oferta. En esta coyuntura, el Gobierno ha decidido seguir la política populista de vivienda de Sumar y lo que ha hecho es generar inseguridad al propietario de viviendas. Este propietario tiene hoy pánico", asegura el experto.

El profesor piensa que ha llegado el momento de "rectificar también en materia vivienda" y cree que aún se pueden solucionar estos problemas, pero esta solución está en manos de los propietarios. En muchas comunidades se está aplicando un control sobre el precio, y esto sigue generando desconcierto entre los interesados en pagar un alquiler, que acuden a las inmobiliarias "dispuestos a pagar más que el control de precios".

Para el profesor, la poca eficiencia de las políticas del gobierno reside en que si se hiciera lo correcto, los partidos perderían votos: "Hay que darle incentivos y seguridad jurídica al propietario para que baje el precio del alquiler. Seguramente, estaríamos ante una política populista que no está siendo popular, porque realmente yo creo que no está sirviendo para solucionar el problema de la gente que quiere acceder a la vivienda. Por lo tanto, yo os pregunto a los dos, ¿por qué creéis que siendo un tema que podría dar tantos votos no se hace? Porque te pones del lado del propietario".

Con esta respuesta, Bernardos deja claro las intenciones de los políticos, seguir ganando votos aunque se aprueben medidas menos efectivas.

La solución pasa por la vivienda pública

"Vamos a mirar el sector público. De la noche a la mañana no se pueden hacer más viviendas de protección oficial de alquiler y tampoco nadie quiere, porque el año pasado solo se hicieron 2.300.500 viviendas", afirma el experto. Si se construyeran más inmuebles de protección oficial se podría solucionar parte de este problema, porque se aumenta la oferta, pero a pesar de que se tiene la solución, nadie la aplica.

Gonzalo Bernardos seguía firme en su defensa de una nueva ley de vivienda: "Lamento vamos a ver a la gente viviendo en roulottes. Vamos a ver que se van a forrar los que alquilan habitaciones y vamos a hacer que mucha gente que solo tiene como opción vivir de alquiler solo encuentre infraviviendas. Los zulos van a ser buscadísimos porque no hay otra opción".