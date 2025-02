La inversión publicitaria en España crece un 3,8% en 2024 hasta los 13.080,8 millones

La inversión publicitaria en España registró un volumen de 13.080,8 millones de euros en el año 2024, lo que representa un aumento del 3,8%, según los datos recopilados por la consultora Infoadex. Este importe supone el 0,8% del PIB de la econonomía española y está por encima del crecimiento de la economía española que fue de un 3,25%.

Infoadex distingue en su 'Estudio de la inversión publicitaria en España 2025' entre medios controlados, que obtiene los datos directamente de los medios de comunicación, y entre medios estimados, que recaba la información a través de las agencias de anunciantes.

Entre los medios controlados la televisión es el canal preferido por los anunciantes con 1.857,1 millones, lo que supone un aumento del 2,1% respecto a la cifra del año anterior y una cuota de mercado del 30%. El producto más anunciado en televisión son los coches SUV o todocamino, el principal sector es la distribución y la hostelería y los principales anunciantes son Procter & Gamble, L'Oréal y Telefónica.

La publicidad en buscadores de Internet es la segunda en cuota con el 15,8% con una inversión de 977,2 millones y el 13,8% se destina a redes sociales con 856,3 millones. Redes sociales pasa a ocupar el tercer lugar con un incremento del 8,5% en su cifra de inversión y registra 856,3 millones de euros.

La prensa es el cuarto medio por volumen de inversión publicitaria y supone el 12,1% del total de los medios analizados, 6,5 puntos más que en el 2023. La inversión publicitaria de este medio ha sido de 749,1 millones de euros, con un descenso del -3,7% frente a los 778,0 millones de 2023. El principal anunciante de los diarios es Caixabank, seguido de Banco Santander, Telefónica, Iberdrola y Orange. "Es el único medio de comunicación que perdió inversión en 2024", apunta Pedro Villa, director de operaciones de Infoadex.

Tras la prensa se sitúan otros medios como las radios con una inversión de 575,2 millones con un crecimiento del 7,4%, los portales no informativos recibieron 502,4 millones con un aumento del 17,7%, la publicidad exterior con 432 millones, las revistas con 210,7 millones y el cine con 23,2 millones. En radio, el principal anunciante en 2024 fue la ONCE, acompañado de Línea Directa, Mutua Madrileña, El Corte Inglés y Stellantis. Los medios que recibieron un mayor incremento de la inversión en publicidad en 2024 fueron portales de Internet no informativos, como Youtube, Wallapop, Infojobs o Idealista, con un 17,7%.

El marketing telefónico se sitúa tras la televisión

En el año 2024 la inversión real estimada en los medios estimados se situó en 6.894,0 millones de euros, significando un crecimiento de la inversión interanual del 3,4% con respecto a los 6.664,7 millones que se registraron en el año anterior.

El que mayor porcentaje alcanza es marketing telefónico, cuya cuota de participación sobre la suma total de este grupo de medios es del 25%. En 2024 este medio experimentó un decrecimiento de su cifra del -5,1% alcanzando los 1.724,1 millones frente a los 1.817,6 millones que mostraba en el año precedente. Tras la televisión este medio es el segundo más importante en captación de publicidad.

El segundo medio de este grupo por su cifra de inversión es la publicidad en el lugar de venta, merchandising, señalización y rótulos, que representa un 22,4% del total de los medios estimados. En 2024 recibió una inversión de 1.546,1 millones de euros frente a los 1.509,8 millones recibidos el año anterior, habiendo experimentado un aumento interanual del 2,4%.

En tercer lugar la inversión publicitaria de correspondencia digital y física que en 2024 se situó en una cifra de 1.307,2 millones, lo que ha supuesto un crecimiento del 7,9 % respecto a los 1.211,4 millones de 2023. Los actos de patrocinio deportivo se sitúan en cuarta posición, recibiendo en 2024 una inversión de 660,3 millones, con un porcentaje interanual del 17,1%.