«Somos optimistas de cara al futuro con las reestructuraciones societarias»

José Mª García Guirao, socio director del Área Fiscal de Devesa, analiza el panorama actual de las reestructuraciones societarias. En esta entrevista, profundizamos en el impacto y las claves del Régimen Fiscal Especial de Fusiones, Escisiones y Canjes de Valor, abordando su relevancia en el contexto económico y empresarial.

En una de sus últimas participaciones públicas estuvo hablando de las operaciones de reestructuración societarias. ¿En qué consiste una reestructuración exactamente?

Cuando los empresarios operan en el tráfico económico, lo hacen siempre desde sociedades. Por una mera cuestión prudencia al poder decidir qué capital se invierte en cada negocio, sin necesidad de exponer todo el patrimonio de una persona o familia. Estas sociedades, a su vez, invierten unas en otras asumiendo nuevos proyectos, generando estructuras societarias un poco más complejas. A lo largo del tiempo, es muy habitual que estas estructuras vayan mutando y cambiando en función de las necesidades familiares y empresariales. Cuando ello sucede, estamos ante una reestructuración. Es parte de la vida de todas las empresas.

Si es algo tan habitual, ¿por qué generan tanta polémica?

Por la fiscalidad. En principio, cada operación de este tipo puede conllevar una tributación elevada, que además se exige sin que el empresario o la sociedad hayan materializado una ganancia. De esta forma, se puede acabar tributando sin haber recibido importe alguno. Como ello desincentivaría que este tipo de operaciones se realizase, y pondría muchas trabas al desarrollo económico, hay un régimen fiscal especial, FEAC, que permite diferir la tributación de esas plusvalías al momento en que se materialicen. Para poder aplicar ese régimen se requiere que la operación se realice por motivos económicos válidos y no para obtener una ventaja fiscal, y ahí empiezan los problemas.

¿Entonces es normal que Hacienda cuestione la aplicación de ese régimen especial?

Que cuestione el régimen es muy habitual. Al final, determinar que un motivo económico sea valido o no lo sea tiene un componente subjetivo bastante importante. Sin embargo, parece que después de muchos años de conflictos, se está empezando a ver la luz al final del túnel y parece que cada vez hay más criterios objetivos que facilitan la realización de este tipo de operaciones. Aun así, aun queda mucho camino por recorrer en los Tribunales. Pero yo soy optimista y pienso que la lógica y el sentido común acabarán imponiéndose y terminaremos normalizando las reestructuraciones societarias.

¿Qué avances considera que se han producido en este punto?

Hasta hace unos pocos años, cuando Hacienda regularizaba este régimen obligaba a tributar por todo el impuesto diferido. Hoy en día ya es pacífico incluso para el TEAC que solo puede hacer tributar por la ventaja efectivamente obtenida, y en el momento en que se obtenga. Esto, aunque puede suponer un problema de aplicación y de determinación de cuál es esa ventaja, ya es un avance importante.

También, la propia Dirección General de Tributos está empezando a reconocer la viabilidad de conceder dividendos si estos se reinvierten en nuevas actividades económicas. Por lo que somos muy optimistas en todos los recursos que tenemos interpuestos contra este tipo de liquidaciones. Sin embargo, hay mucho aun que mejorar. Sobre todo, en la consideración de la aplicación del Artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades como una ventaja fiscal.

Me temo que esta última frase es algo difícil de entender... ¿Tan complicado es esto?

En absoluto. Tiene toda la razón, pero me explicaré fácilmente. Ha habido mucho conflicto con la creación de estructuras tipo holding, en las que se aportaban participaciones en sociedades a una sola entidad que se dedicaba a gestionarlas.

Aunque hay muchos motivos económicos que justifican la creación de ese tipo de estructuras, es verdad que la posterior distribución de dividendos a la entidad matriz está bonificada al 95%, por lo que no se tributa prácticamente nada al distribuirlos. Por el contrario, si una persona física recibe esos dividendos, tributaría en su IRPF hasta el 30%, por lo que Hacienda estima, en la mayoría de casos, que se ha obtenido una ventaja fiscal y esto ha motivado el levantamiento del régimen de un número elevado de operaciones.

¿Y no es una ventaja fiscal? Así contado parece evidente que sí lo sería al tributar mucho menos por los dividendos.

Bueno, habrá que ir caso por caso. En mi opinión, el error está en compararlo con la entrega de dividendos al socio persona física. Sin embargo, en la mayoría de los casos esa tributación del 5% no exento puede suponer realmente una desventaja fiscal.

Si yo tengo dos sociedades y en una tengo beneficios que quiero llevar a la otra, si no tengo una estructura tipo holding, puedo hacer una donación entre ambas que no tiene ningún tipo de tributación, cero. Sin embargo, si aporto la sociedad que tiene los beneficios a la otra, creando un holding y distribuyo el dividendo, tengo un coste fiscal superior, ya que no pago cero, sino que pago por ese 5% no exento, por lo que no habría ningún beneficio fiscal sino un mayor coste. A la hora de analizar las operaciones de reestructuración es necesario ampliar el foco y ver realmente todas las alternativas posibles.

Entonces, ¿recomienda hacer este tipo de reestructuraciones?

Si hay motivos económicos que aconsejen hacerla, por supuesto. Naturalmente, yo recomendaría antes analizar todas las posibles opciones y valorar muy bien todas las implicaciones fiscales de la operación. Pero no creo que haya que tenerles ningún miedo. Al contrario, suele ser la mejor forma de afrontar el futuro de las empresas.

Lo que me parece un error, que sucede muy a menudo, es hacer una reestructuración y después olvidarnos. No seguir una hoja de ruta ni un análisis de la evolución de los motivos que la suscitaron. Ya que eso es, precisamente, lo que va a comprobar Hacienda.

