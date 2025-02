Los jueces alicantinos ya anulan las tarjetas ‘revolving’ por falta de transparencia

Parecen un producto de los más sencillo. Una tarjeta con un límite de crédito que se puede devolver mediante una cuota fija mensual reducida y que, además, permite a sus titulares volver a disponer de las cantidades que ha reintegrado. Sin embargo, la realidad es que se trata de uno de los productos de financiación más complejos que existen destinados a consumidores particulares que, con frecuencia, acaban convirtiendo a sus usuarios en deudores "cautivos", con créditos que nunca tienen fin.

Son las denominadas tarjetas 'revolving' a las que, por primera vez, un juzgado alicantino ha puesto coto aplicando la nueva doctrina derivada de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 30 de enero, que permite declarar nula su contratación por falta de transparencia. En concreto, el juzgado de Primera Instancia Número 2 de Alicante obligará a Wizink a devolver cerca de 5.500 euros que cobró en comisiones e intereses a un consumidor de la provincia, al no haber probado que informó correctamente de las consecuencias financieras y legales que implicaba la posesión de una de estas tarjetas.

Así lo establece en una sentencia fechada el pasado 13 de febrero, contra la que todavía cabe recurso, en la que el usuario ha estado representado por el abogado José Villegas, del despacho Legaldirect.

Se trata del primero de muchos fallos que se esperan en el mismo sentido en la provincia, ya que a lo largo de los años han sido miles los consumidores que han contratado este tipo de tarjetas, en las que se llegaron a especializar algunas entidades por su elevada rentabilidad, ante los altos intereses que cobran.

Efecto "bola de nieve"

El propio Banco de España ha llegado a advertir del efecto "bola de nieve" que puede generar el uso imprudente de estas tarjetas ya que, con frecuencia, las cuotas reducidas que eligen sus titulares no dan para pagar ni siquiera los intereses que se generan, por lo que, aunque el titular piense que está pagando su deuda cómodamente, en realidad esta no deja de aumentar.

La nueva doctrina del Supremo permite declarar abusivas las tarjetas 'revolving'. / INFORMACIÓN

En un principio muchos despachos decidieron atacar las tarjetas 'revolving' apelando a sus posibles intereses usurarios, que con mucha frecuencia superan el 25%. Sin embargo, el Supremo estableció que solo podían considerarse como tales cuando superaran en seis puntos al tipo medio que se aplican en estos productos.

En el caso instado en Alicante por Legaldirect, por ejemplo, también se solicitó la nulidad por usura, pero la jueza María Ángeles Pérez se acoge a la jurisprudencia y rechaza esta pretensión ya que el interés establecido, del 26,70 %, no supera en esos seis puntos la media que en el momento de la contratación -en abril de 2016- el TAE medio que se aplicaba a estas tarjetas era del 20,84 %.

Sin embargo, lo novedoso de esta sentencia es que, por primera vez en la provincia, se aplica la nueva doctrina del Supremo que permite anular las 'revolving' por la vía de la falta de transparencia, algo que la jueza considera más que acreditado con la documentación del contrato.

Una documentación en la que "se omite una mínima explicación de las características y efectos de la forma de pago aplazado: en concreto, nada se dice sobre la verdadera carga económica del contrato en la modalidad de pago aplazado, ya que no se explica el importe total que se deberá abonar en concepto de intereses, y el plazo de amortización del capital dispuesto ni qué parte del principal se está amortizando con las cuotas mensuales fijas".

Explicación "oscura" y "confusa"

Tampoco incluye "explicación alguna respecto a las consecuencias de la reutilización del crédito 'revolving' en el importe de los intereses a pagar y en el plazo de amortización". Por el contrario, la jueza considera que la regulación de las comisiones e intereses "se encuentran inmersas en medio de un conglomerado contractual y tienen una naturaleza oscura, confusa, indeterminada y no precisa sobre su alcance y contenido".

Una redacción que, a su juicio, "produce un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, que puede ser consciente de que debe abonar un interés por el crédito, pero no de las graves consecuencias económicas". Por tanto, falla en favor de la nulidad de las cláusulas del contrato y ordena la restitución recíproca. Desde Wizink no han respondido a las consultas de este diario.

Suscríbete para seguir leyendo