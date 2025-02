Las empresas alicantinas pagan antes que la media nacional pero peor que en 2023

Entre los diversos indicadores económicos, el periodo medio de pago de las facturas crediticias es uno de los que habla de la salud y liquidez de las empresas. La firma perteneciente a Cesce, Informa D&B, ha publicado los datos referentes al cierre de 2024, donde se confirma que las mercantiles alicantinas han empeorado ligeramente el pago medio de las facturas que pasa de 14,48 a 15,47 días.

La cifra implica estar por debajo de la media nacional (15,57 días); pero lo importante es la tendencia y esta resulta negativa en el último año. También supone que las empresas alicantinas se conviertan en el «patito feo» de la Comunidad Valenciana, pues tanto Castellón (12,13 días) como Valencia (14,09 días) tienen medias más bajas.

Consecuencias

José Antonio Villalobos, contador del Colegio de Economistas de Alicante, marca primero como observación que «hay que tener en cuenta que el estudio procede de una base de datos de una entidad aseguradora» y, a partir de ahí, el economista considera que el «dato no es una mala cifra, pero podemos y debemos rebajarla». Villalobos se apoya en dos argumentos. Por un lado, que el informe sitúa a la Comunidad Valenciana en octavo lugar en el ranking autonómico. La primera es Navarra que paga con menos de 10 días de retraso medio (9,93).

Entre los motivos que hay detrás de este ascenso, Villalobos considera que «detrás puede estar el hecho de que los clientes no pagan en plazo y que las pymes no tienen fácil el acceso al crédito». Un aspecto como el tamaño o los sectores tampoco son menores. En este sentido, la provincia alicantina está marcada por las pequeñas y medianas empresas y los sectores. «Una de las enseñanzas de la crisis de 2007 es que se aprendió a vender con seguridad y no a toda costa», subraya el economista, «y ahora es habitual solicitar el pago por adelantado, sobre todo, de servicios; pero hay que recordar que hay sectores industriales que pagan a 60 días y, en construcción se ha llegado a ver hasta con normalidad los 120 días». Luego los «hábitos de pago están mejorando, pero casos como la construcción nos ha penalizado».

Villalobos advierte de que las consecuencias negativas en los retrasos tienen números. El informe señala que los días extras en el abono de las facturas suponen un coste directo para el conjunto del tejido empresarial de cerca de 3.000 millones de euros anuales en el conjunto del país.

El estudio de los hábitos sobre facturas se hizo sobre un montante total de 17.000 millones de euros en el conjunto de España. De dicho análisis se desprende que, de la suma de los importes de las facturas computadas, el 33 % del total se paga dentro del plazo y el 64 % con un retraso de hasta 30 días.

Por sectores, la Administración es el sector que más dilata sus pagos sobre los plazos pactados en el cuarto trimestre de 2024, con una demora media de 28,78 días, 2,26 días más que hace un año. A continuación Transportes, con un retraso de 21,91 días, Hostelería, con 21,14 días, y Agricultura, que también supera los 20 días este trimestre, 20,48. Tan solo Intermediación financiera y Servicios empresariales reducen sus datos tanto respecto al trimestre anterior como a hace un año. Con mejor comportamiento que la media nacional figuran cinco sectores: Construcción y actividades inmobiliarias, 14,97 días, un sector estratégico y clave en la provincia de Alicante.

Por tamaño, el estudio indica que las pequeñas empresas son las que tienen una media de retraso sobre los plazos pactados más baja, 12,85 días, un ascenso de casi un día en un año. Las medianas son las siguientes con menor demora, 13,47 días, aunque añaden medio día desde el último trimestre de 2023. Las grandes suman 0,12 días, hasta alcanzar 15,40 días. Son las micros las que tienen la demora más elevada, 18,48 días, con el mayor aumento en un año también, 1,08 días más.