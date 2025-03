Vivienda negocia la entrada de la nueva empresa pública en el madrileño 'macrodesarrollo' de Retamar de la Huerta

Sepes, la entidad estatal de suelo dependiente del Ministerio de Vivienda germen de la que será en la nueva empresa pública de vivienda, negocia con el Ayuntamiento de Alcorcón su entrada en Retamar de la Huerta, un 'macrodesarrollo' urbanístico en el que en los próximos años se construirán hasta 3.500 casas. El Consistorio, gobernado por el PSOE desde 2019 y en una complicada dificultad financiera, no dispone de capacidad para desarrollar estos suelos públicos, que en el pasado intentó vender al mejor postor.

El Ayuntamiento de Alcorcón es propietario de parcelas para promover alrededor de 1.300 viviendas en Retamar de la Huerta, 1.123 calificadas como vivienda de protección oficial (VPO) en sus diferentes fórmulas y el resto libres. Estos terrenos disponen ya de convenio de urbanización y la reparcelación está inscrita. Según fuentes empresariales consultadas, las obras podrían iniciarse antes de final de año o a principios de 2026.

Sin embargo, uno de los escollos —no el único— es la delicada situación económica de las arcas públicas que arrastran desde la burbuja inmobiliaria una abultada deuda, fruto de la construcción inacabada del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón, que se tradujo en un agujero de más de 100 millones de euros en el municipio, según explican fuentes del Partido Popular, principal partido de la oposición. Esto ha provocado, por ejemplo, que los presupuestos de 2023 condicionasen determinadas inversiones a la venta de suelo público.

Es más, el Consistorio liderado por Candelaria Testa, alcaldesa que cuenta con plena confianza en el partido y también está en la reciente Ejecutiva del PSOE-M de Óscar López, intentó esta fórmula. En junio de 2021, sacó a concurso mediante subasta la venta de cinco parcelas de propiedad pública en el desarrollo urbanístico por casi 34 millones de euros, aunque tuvo que dar marcha atrás en el proceso porque los tribunales tumbaron el planeamiento del ámbito aprobado en 2019. Esto ha obligado al Ayuntamiento madrileño a emitir un 'SOS' para desarrollar sus suelos, que ha sido respondido por el Ministerio de Vivienda, liderado también por la misma formación.

La nueva Empresa Pública de Vivienda al rescate

En estos momentos, la nueva Empresa Pública de Vivienda y Alcorcón negocian los términos para entrar en Retamar de la Huerta, según trasladan más de tres fuentes conocedoras. El gabinete de comunicación de Sepes confirma la existencia de un "cauce de comunicación" para "participar" en el desarrollo urbanístico "a cambio de la cesión de parcelas", aunque niegan que se vaya a producir una compraventa de suelo. La posibilidad que existiría, según fuentes privadas consultadas por El Periódico de España, sería la subrogación de los derechos edificatorios que tiene el Ayuntamiento en la junta compensación, incluyendo también las futuras derramas de esta. "En la práctica es una compraventa", sentencia un experto preguntado.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, junto a Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, y Leire Iglesias, directora general de Sepes / Cedida

En esta operación, los matices son importantes. En las diferentes reuniones que ha mantenido, Sepes siempre ha insistido a todos los ayuntamientos que no está interesado en comprar suelos que no tengan la calificación de finalista. Esto significa que necesiten algún trámite urbanístico y obra de urbanización. Y Retamar de la Huerta no es finalista, aunque esto no ha impedido que Sepes se haya interesado, en esta ocasión.

La idea de Sepes es asumir algunas de las facturas de las obras de urbanización a cambio de parcelas en las que construir vivienda pública. La compañía dependiente de la cartera de Rodríguez quiere ser la futura promotora y arrendadora de pisos de carácter estatal y necesita suelos en zonas de alta demanda. Este es el caso de Alcorcón y de Retamar de la Huerta, pegado a Villaviciosa de Odón, municipio en la lista de los de mayor renta per cápita de toda España.

Las primeras viviendas serán privadas

Según aseguran las fuentes consultadas del Partido Popular de la localidad, "probablemente" las primeras viviendas que verán la luz en Retamar de la Huerta serán de carácter privado y esto supone un "problema" para la actual alcaldesa en las próximas elecciones. "No van a poder vender que han desarrollado vivienda pública", añaden. El coste para las arcas públicas, solo teniendo en cuenta la construcción, de las 1.300 casas ascenderían por encima de los 130 millones. En contextualización, los presupuestos de la localidad aprobados para el año 2025 contemplan un gasto de 186 millones.

Las promotoras presentes en este ámbito y las que más interés tienen de que comiencen las obras son Culmia, Realia, La Llave de Oro o Aedas Homes, esta última después de haber comprado una parte relevante de la cartera de suelo de Habitat Inmobiliaria. Algunas de estas empiezan ya a ver "complicado" que las obras de urbanización puedan empezar en 2025.

Nota: Este periódico se ha puesto en contacto hasta en tres ocasiones por vía telefónica y dos por correo electrónico con el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Alcorcón para contrastar las diferentes informaciones, pero este no ha atendido a la petición de información trasladada.