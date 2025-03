Growinn y su apuesta por la innovación sostenible

Hace dos años y medio, tras una trayectoria de más de 15 años en el sector de consultoría de financiación a la innovación, decidí apostar por mi propio proyecto empresarial, Growinn. Con un enfoque más personalizado y delicado creé un concepto boutique en el que las empresas pudiesen contar con un socio estratégico que los acompañase en el desarrollo e implementación de estrategias en el área de I+D+i, con una visión global, transversal y colaborativa. De esta forma se promueve una innovación responsable que no solo busca la rentabilidad, sino también un impacto positivo social y ambiental.

No fue un paso fácil, pero sí necesario. Creía en una forma diferente de hacer las cosas, basada en la importancia de apoyar a las empresas para que su innovación no se quedase en proyectos financiados sin mayor recorrido, si no fuese una pieza clave contribuyendo a la competitividad de las empresas de forma sostenible en el tiempo.

El papel de la mujer en el sector de la consultoría de financiación de la innovación es cada vez más relevante, aunque sigue enfrentando retos. Tradicionalmente, este ámbito ha estado dominado por hombres que ocupaban posiciones de liderazgo. Sin embargo, las mujeres estamos demostrando que disponemos de un gran enfoque estratégico, y una alta capacidad de gestión y visión a largo plazo que aporta un valor diferencial a las empresas y a la sociedad.