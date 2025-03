Estamos en un momento de reto, buscando la igualdad entre padres y madres

Llevo quince años siendo una profesional independiente, y trabajo principalmente en el derecho de familia, en el ámbito de la violencia de género, y en procedimientos de menores.

Me licencié en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, comenzando mi trayectoria profesional en Madrid, trabajando más de cinco años en el despacho de abogados «Legaltrade», para finalmente acabar residiendo en Torrevieja, donde la vocación por resolver los problemas de las familias, de las madres, y de sus hijos, se afianzó, y definió mi profesión para siempre.

Desde hace ya más de 15 años me dedico a tiempo completo al derecho de familia, siendo lo que siempre quise; actualmente soy miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia.

En continuo aprendizaje, actualmente me hallo inmersa en la obtención del título de mediadora familiar, con el fin de llegar a más familias, y ayudarles en los duros momentos que suponen las rupturas.

En nuestra sociedad actual la mujer debe llegar a todo, ser madre, profesional, pareja..., una ruptura familiar trastoca todo, pone el mundo de la mujer «patas arriba» y se ha de realizar un gran esfuerzo para buscar una posible conciliación.

Me llena de satisfacción poder ayudar a personas que se encuentran en un momento de caos y llevarlas hacia la nueva normalidad, que será su vida tras la ruptura. A veces es necesaria una buena negociación y mediación, en otras ocasiones se ha de poner solución al conflicto a través de un proceso judicial.

El derecho de familia es y será, cada vez más, de vital importancia. Actualmente, la realidad de familia tradicional es el modelo menos imperante, y esto obliga a solucionar los problemas que se suceden cuando hay hijos menores.

Estamos en un momento de reto, buscando la igualdad entre hombres y mujeres, entre padres y madres, redefiniendo los roles de cada uno en el cuidado de los hijos y en el reparto de bienes. El derecho de familia es fruto de la transformación social que ha supuesto que las mujeres puedan decidir poner fin a relaciones de pareja cuando así lo consideren.

Me encanta ayudar a las personas en uno de los momentos más duros de sus vidas; en mi caso, mi propio divorcio me ayudó a entender mucho mejor a mis clientes. Se consigue un tipo de empatía que de otra manera no sería posible.

Cada cliente que acude a mí con un problema de derecho de familia, ante una ruptura, divorcio o problema de custodia está viviendo uno de los momentos más traumáticos de su vida.

Procuro ser cada día mejor, porque lo que he tenido que vivir me ha hecho ver la vida desde otra perspectiva.