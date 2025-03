Un juzgado alicantino perdona una deuda de 2,4 millones pendiente desde hace 12 años

La denominada ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en un auténtico salvavidas para numerosos autónomos y pequeños empresarios, que llevan años con la losa del embargo sobre su cabeza por haber avalado en su día los préstamos del negocio con su patrimonio personal. Una exigencia que las entidades financieras convirtieron en algo habitual en los años de crisis que siguieron al estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando se pasó de la manga ancha absoluta de los años precedentes, a la demanda de garantías desproporcionadas para curarse en salud.

Uno de los últimos casos se ha producido hace sólo un par de semanas, cuando el juzgado de lo Mercantil Número 1 de Alicante ha perdonado a un antiguo empresario alicantino una deuda de 2,4 millones, que arrastraba desde 2013, en virtud de esta normativa. "Es el prototipo de persona para el que se pensó esta ley", explica la abogada Lola Ramos, del despacho de Cañizares Abogados, que ha llevado el caso.

El afectado tenía un negocio en el sector del transporte y, con el estallido de la crisis, los ingresos empezaron a decaer. Cómo suele ocurrir, el hombre trató de salvarlo y solicitó una refinanciación a su banco, que le exigió avales personales para aprobar la operación.

Desde 2013

Corría el año 2013 y, al final, se vio obligado a bajar la persiana y buscarse la vida como asalariado. Sin embargo, al haber avalado con su patrimonio, las reclamaciones pronto empezaron a llegar y, desde entonces, se ha visto siempre amenazado por la losa que supone esta deuda.

Una amenaza que, como al resto de personas que se encuentran en esta situación, se tradujo en no poder tener absolutamente nada a su nombre e, incluso, le llegó a afectar en su vida personal, ya que el temor a perjudicar a su pareja le llevó a no casarse.

La ley de Segunda Oportunidad permite a los deudores que han obrado de buena fe liberarse de sus deudas. / shutterstock

Por si esto fuera poco, el banco vendió la deuda, que fue pasando por varios fondos buitres, por lo que ni siquiera tenía claro un interlocutor con el que poder negociar.

Ahora, gracias a la nueva normativa, el juzgado le ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho, lo que significa que esta deuda queda perdonada y ya no deberá preocuparse por ella. Una situación que el permitirá salir de la exclusión financiera en la que vive y recuperar el control de sus finanzas.

Avalancha de procesos

Aunque fue en 2015 cuando se aprobó que los ciudadanos particulares pudieran acogerse a la figura del concurso de acreedores para quedar exonerados de sus deudas -una vez que demostraran que habían hecho lo posible por pagarlas y que habían actuado de buena fe-, ha sido en los últimos dos años cuando se ha producido una auténtica avalancha de demandas, tras simplificarse los trámites con el conocido como 'concurso exprés'.

Así, frente a las 571 solicitudes presentadas en los juzgados alicantinos en 2022, se pasó a 1.789 al siguiente ejercicio, y el año pasado se contabilizaban casi 1.900 a falta de computar el último trimestre.

La mayoría de los concursos presentados se corresponde con pequeñas cantidades, aunque tampoco es extraño que la deuda exonerada ascienda por encima del millón de euros, sobre todo si procede la actividad empresarial de afectado.

Los requisitos para acogerse a la denominada Ley de Segunda Oportunidad son que el deudor haya actuado de buena fe, que no haya sido condenado por delitos contra el patrimonio, falsedad documental o contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social; que tampoco tenga sanciones tributarias y que el concurso no sea declarado culpable. Es decir, que la situación de morosidad no se deba a una actuación malintencionada por parte del responsable.

A no ser que lo solicite alguno de los acreedores, el juzgado ni siquiera necesita nombrar un administrador concursal, ya que en la mayoría de los casos no existen bienes de los que disponer o son inembargables.