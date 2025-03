Yolanda de la Casa: Una sindicalista de cuna al frente de la mayor federación de CC OO en Alicante

Yolanda de la Casa es el ejemplo de que los valores que se inculcan en casa marcan mucho más de lo que a la mayoría le gusta admitir. Hija del histórico sindicalista Pepe de la Casa, que dirigió CC OO en l’Alacantí i les Marines entre 1991 y 2008, durante su infancia acudió a numerosas concentraciones y manifestaciones de la mano de su padre. Sin embargo, según afirma, cuando tuvo que decidir su futuro laboral, en principio no se planteó entrar en el mundo sindical.

Pero el destino es tozudo y los genes, también. Tras pasar 11 años en la financiera de un gran banco, acabó en la calle por reivindicar sus derechos laborales. Fue entonces cuando se produjo una baja en CC OO y se planteó presentarse para ocupar el puesto. «Mi padre no lo veía claro, porque no quería que nadie le pudiera reprochar que había beneficiado a su hija. Pero Consuelo Navarro -otra grande del sindicalismo alicantino- le convenció. Al fin y al cabo, ya conocía el sindicato», recuerda ahora De la Casa.

Iban a ser cuatro meses, pero ya han pasado 17 años, en los que ha desarrollado un intenso trabajo, que el pasado mes de febrero llevó a que sus compañeros la eligieran secretaria general de la Federación de Servicios de Alicante, «la mayor federación de CC OO en la provincia», como se encarga de recalcar el actual secretario general del sindicato en l’Alacantí i les Marines, Francisco García, para destacar su valía.

Inicios

Recuerda que, pese a su experiencia y el referente que tenía en su padre, los inicios no fueron fáciles. Su primera tarea consistió en recorrer numerosas empresas de la provincia donde no había representación sindical y organizar las correspondientes elecciones. El recibimiento que le hacían empresarios e, incluso, algunos trabajadores no siempre era el mejor y pasó por momentos duros. «Tú lo llevas en la sangre», le animaban sus compañeros, algo que no siempre era consuelo para ella.

La secretaria general de la Federación de Servicios de CC OO de Alicante, Yolanda de la Casa. / Pilar Cortés

Por fortuna, asegura que la situación ha cambiado y que ahora «hay más cultura sindical». Eso sí, reconoce que le duelen los bulos y «fake news» que pululan a sus anchas por las redes sociales y con los que la extrema derecha trata de desprestigiar la labor que realizan los sindicatos.

Feminista, cree que los planes de igualdad son una herramienta clave en la lucha por la equiparación salarial, para la que reconoce que aún queda un largo camino por transitar. «En los convenios no hay sueldos para hombres y mujeres, pero luego son los hombres los que acaban cobrando los pluses por nocturnidad, responsabilidad… ¿Quién puede hacer horas extra o trabajar el fin de semana?», se lamenta.

Una circunstancia que, según afirma, no cambiará hasta que no se haga un pacto estatal que desarrolle el sector de los cuidados, dentro de los servicios públicos. «Solo así las mujeres tendrán realmente las mismas oportunidades», señala. En esa lucha está desde su nuevo cargo, en el que representa a trabajadores de sectores tan significativos en Alicante como el comercio, las finanzas o la hostelería.