Hosbec estalla contra el registro de viajeros por los errores persistentes de la plataforma

Tres meses y nueve días después, el sector hotelero de la Comunidad Valenciana ha estallado contra el nuevo sistema de registro de viajeros aprobado por el Ministerio del Interior. Hosbec ha lanzado un duro comunicado en el que reclama cambios urgentes y, sobre todo, advierte de los problemas que persisten en la plataforma Ses.Hospedajes. "Nos hace estar en 'limbo' tanto tecnológico como jurídico que puede complicar muy mucho el inicio de la temporada turística", aseguran desde la patronal autonómica.

La denuncia pone blanco sobre negro las dificultades extras que conlleva esta remodelada iniciativa que nació como herramienta de la lucha antiterrorista. Desde Hosbec, se asegura que el "nuevo sistema complica mucho este procedimiento para los hoteles, haciéndolo extensivo también a agencias de viaje y adelantando el registro al momento de la reserva y no a la entrada en el establecimiento". Cabe recordar que los requisitos incluyen la obligatoriedad de datos tan sensibles como parentesco, transacciones económicas, domicilios, teléfonos o correos electrónicos que, según la patronal, "pueden vulnerar la protección de datos de carácter personal".

"El nuevo sistema no ha dejado de dar problemas y quebraderos de cabeza al sector hotelero desde su puesta en funcionamiento: una plataforma tecnológica que no funciona y no se ajusta a los requerimientos legales, unos datos que muchas veces son imposibles de recabar, una responsabilidad inasumible porque la norma hace responsables a los establecimientos de la veracidad de los datos recabados, y unos mensajes de carácter coercitivo que reciben los hoteles y que les amenazan con cuantiosas sanciones", añaden en el escrito.

Problemas detectados

La entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 el pasado 2 de diciembre de 2024, provocó que la propia plataforma se colapsara a su inicio. Ahora, Hosbec informa que todavía no se ha publicado la orden ministerial que desarrolle su aplicación pendiente desde entonces. Por otra parte, el 20 de diciembre anunció una modificación por la que no se iba a requerir la dirección habitual, pues es una información que no consta en el pasaporte, y que actualmente no está solventada.

Además, Hosbec denuncia la duplicidad del trabajo que supone informar de las reservas, cuando antes la información se comunicaba en las 24 horas posteriores a la llegada del huésped. "Esta nueva obligación es, en muchos casos, imposible de cumplir, puesto que las reservas realizadas a través de algunas agencias, turoperadoras o bancos de camas no incluyen la información de los huéspedes (nombre y apellidos) en el momento de la reserva, y esto se recoge a la llegada de los turistas al establecimiento. Al tratarse de un campo obligatorio, en estos supuestos los alojamientos están enviando información de la mercantil que realiza la reserva para poder así realizar la comunicación".

En resumen, "el sector sigue sin encontrar sentido ni utilidad a la implementación del nuevo sistema de registro de viajeros" ha indicado el presidente de Hosbec, Fede Fuster, y todo ello, a pesar de los esfuerzos realizados por las empresas para cumplir con la normativ, peroo viendo que las deficiencias en el desarrollo e implementación de la plataforma han generado importantes dificultades operativas. Desde el sector temen mucho la llegada de la temporada alta, con llegadas masivas de turistas y viajeros que pueden colapsar los departamentos de recepción y afectar a la calidad del servicio prestado, además del riesgo de responsabilidad y posibles sanciones.

En esta misma línea, se ha manifestado la consellera de Turismo, Marián Cano, quien ha vuelto a solicitar al Gobierno central la modificación de la regulación del nuevo Registro de Viajeros para “evitar el perjuicio al sector turístico de la Comunidad Valenciana, que ya lo está notando”. La titular autonómica ha recordado que desde la Generalitat “hemos solicitado en diversas ocasiones la necesidad urgente de abrir un proceso de diálogo con el sector”.

Así, ha señalado que “hemos solicitado en varias ocasiones al Ministerio del Interior la modificación de este registro, insistiendo en que se reconsidere el enfoque”, y también que “hemos trasladado al Ministerio de Turismo el malestar del sector turístico de la Comunitat Valenciana y los problemas reales que está ocasionando la puesta en marcha del nuevo Registro de Viajeros”.

Cano ha explicado que, tal y como ha denunciado el sector hotelero, este nuevo sistema de registro de viajeros “está generando ya problemas que pueden bloquear y complicar el inicio de la temporada turística”, y lamenta “la repercusión dañina y los efectos de la aplicación de este Registro de Viajeros”.

Contrapunto británico

Además, ha remarcado que “España es el único país de la Unión Europea que tiene registro de entrada de viajeros, pero este Registro de Viajeros se publicó en 2021 sin consensuar con el sector” y ha añadido que “este nuevo sistema está complicando mucho el procedimiento tanto para los hoteles como para las agencias de viaje”.

Por todo ello, y teniendo en cuenta las implicaciones que está teniendo ya sobre el sector turístico valenciano, la titular de Turisme ha incidido en “la urgente necesidad de modificar la regulación del Registro de Viajeros impulsado por el Ministerio del Interior” y solicita que el Gobierno escuche las reclamaciones del sector turístico.

Otros países como Reino Unido han optado por sistemas muy alejados del modelo español: a partir del 2 de abril será necesario para viajar a este país una "autorización electrónica de viaje" que sólo será exigible a viajeros extranjeros, que ellos mismos tramitarán a través de la web del Foreing Office o de la app, con una duración de 2 años.

Mientras, en España, "cada vez que un viajero se aloja en un establecimiento hay que realizar un farragoso, inoperante y absurdo sistema de registro" ha indicado Fede Fuster, presidente de Hosbec, mientras que en Europa se trabaja en el nuevo modelo de identidad digital que permitirá a todos los ciudadanos de la UE acceder a servicios tanto públicos como privados en el próximo año sin más trámites.