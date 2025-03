Alicante apenas genera la mitad de empleo tecnológico que Valencia

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, la economía alicantina sigue muy lejos de estar entre las más avanzadas del país. Al menos por lo que respecta al mercado laboral, donde los sectores más tecnológicos -que también suelen ser los que mejor pagan- siguen manteniendo un peso muy reducido en comparación con la media nacional o con lo que ocurre, sin ir más lejos, en la vecina Valencia.

Así, de acuerdo con el Mapa del Empleo Tecnológico de España que elabora la Fundación Cotec, las actividades más tecnificadas apenas representan el 3,5 % de todo el empleo generado en Alicante, con alrededor de 26.000 ocupados, sobre un total de 743.800 afiliados a la Seguridad Social.

Se trata de un porcentaje muy reducido si se compara con la media nacional, donde hasta el 6,8 % de toda la ocupación se produce ya en estos sectores más avanzados, lo que supone 1,45 millones de empleos. Y aún más si se compara con las cifras que presentan las provincias más desarrolladas en ese sentido, como Guipúzcoa, donde las actividades tecnológicas suponen el 11,5 % de la afiliación; Madrid, con un 10,5 %; Zaragoza, con el 10,4 %; o Barcelona, con el 10,1 %.

Peso del empleo tecnológico por provincias. / INFORMACIÓN

La situación no mejora si se analiza la situación del resto de la Comunidad Valenciana, ya que en Castellón los ocupados en tareas avanzadas son un 5,8 % y en Valencia, un 7,1 %, más del doble que en Alicante. De hecho, hay que bajar hasta el puesto número 37 para encontrar a la provincia en la lista de las demarcaciones españolas en función de este indicador.

Crecimiento

La versión interactiva del estudio de Cotec -una fundación de la que forman parte la mayoría de grandes empresas españolas-, permite conocer la evolución de esta cuestión desde 2019. Es decir, desde la pandemia, cuando la digitalización forzosa de muchas actividades impulsó estos negocios. Y lo cierto es que los datos reflejan el importante crecimiento que ha experimentado el empleo tecnológico.

En el caso de Alicante, los 13 sectores que el estudio tiene en cuenta para determinar qué es una ocupación tecnológica -que son los mismos que contabiliza Eurostat y que incluyen desde la programación y la consultoría, a la fabricación de aparatos eléctricos o la producción de maquinaria- generaron 6.029 empleos. En porcentaje, esto representa un incremento de más del 30 %, que casi triplica el ritmo de creación de puestos de trabajo del resto se sectores. Gracias a ello, el peso del empleo tecnológico sobre el total ganó medio punto, es decir, pasó del 3 % al 3,5 %.

Evolución de los afiliados. / INFORMACIÓN

El problema es que, a pesar de que parezca un avance considerable, se queda muy por detrás del contabilizado en el mismo tiempo en las zonas más avanzadas del país. Por poner el caso más cercano, en València se crearon 15.753 empleos de este tipo -bastante más del doble que en la provincia-, lo que permitió ganar 0,7 puntos. Es decir, que las ocupaciones más avanzadas pasaron del 6,4 al 7,1 %.

Sólo en el sector de la programación y la consultoría, las empresas contrataron a 8.720 personas más en el Cap i casal, cuando en Alicante sumaron 3.112. Y la comparativa aún resulta peor si se analizan otras ramas, como la industria química, que ganó 1.734 cotizantes en Valencia, frente a 203 en Alicante, por citar otro ejemplo.

Estructura

Todos los expertos consultados por este diario coinciden en señalar los motivos que provocan este descuelgue de Alicante de las provincias con una economía más avanzada, empezando por su estructura productiva. «Alicante tiene un tejido empresarial donde predominan sectores no intensivos en tecnología, como el comercio al por menor, la hostelería y otros servicios relacionados con el turismo. Estos sectores, que generan un volumen considerable de empleo, reducen proporcionalmente el peso del empleo tecnológico dentro del total», explica el analista de Economía de Cotec Ignacio Gordo.

Una situación que comparte, por ejemplo, con Málaga, donde, a pesar de la gran cantidad de sedes de compañías tecnológicas que ha conseguido atraer su capital en las últimas décadas, en el conjunto de la provincia los sectores tecnológicos solo dan trabajo a un 3,8 % de su población.

Pero hay más causas. «La ausencia grandes empresas tecnológicas y de sedes de multinacionales en la zona -añade el experto- limita la capacidad de atracción y retención de talento tecnológico. Muchos profesionales formados en tecnología acaban trasladándose a otras regiones donde encuentran más oportunidades y mejores condiciones laborales».

Un análisis en el que coincide en buena medida el presidente de la asociación que agrupa al sector tecnológico en la zona, Alicantec, Toni Sánchez Zaplana. «La mayoría de empresas tecnológicas de Alicante son pymes, con 15 o 20 empleados, a las que les cuesta mucho escalar, algo que no ocurre, por ejemplo, en València», explica Sánchez Zaplana. Un problema que atribuye en gran parte a las dificultades de estas firmas para conseguir la financiación y los apoyos necesarios para ese crecimiento.

Distribución del empleo tecnológico por sectores en Alicante. / INFORMACIÓN

Así, mientras alrededor de la capital autonómica han surgido toda una serie de iniciativas impulsadas por empresarios privados para financiar y apoyar a las startups -«y no hablamos solo de Lanzadera, hay muchas más», apunta el presidente de Alicantec-, en la provincia solo se dan operaciones de inversión puntuales en el sector. «Aquí el capital apuesta por otros sectores, como el inmobiliario u otros», afirma Sánchez Zaplana.

Un lamento que comparte también el director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis. «Creo que también hay un problema de visibilidad. La gente ve que alguien monta un bar y le va bien, y pone otro al lado. Eso no está ocurriendo con otros sectores porque muchos proyectos no se conocen», afirma el también profesor universitario. «El turismo es más cómodo. Y que nadie me interprete mal, menos mal que tenemos el turismo, pero necesitamos también otros sectores», insiste Llopis.

Una gala

En esta misma línea, Alicantec, en colaboración con las administraciones y algunas grandes empresas va a poner en marcha una gala para premiar, tanto a las empresas del sector tecnológico local, como a aquellas que confían ellas y contratan sus servicios. Una iniciativa con la que, precisamente, quieren que empiece a reconocerse al sector y servir de acicate para atraer inversores o negocio para las firmas que lo componen.

Unos puestos de trabajo escasos y muy concentrados en la capital de la provincia Dentro de la propia provincia también existen notables diferencias entre municipios, donde la ciudad de Alicante concentra la mayor parte del empleo tecnológico. En concreto, hasta el 37 % de todos los puestos de trabajo en sectores avanzados -9.720- se ubican en la capital de la provincia, donde el peso de este tipo de ocupación alcanza el 9,7 %, casi tres veces más que la media de la demarcación. Las zonas con una industria más avanzada también se sitúa por encima del indicador provincial. Así, en Ibi el empleo tecnológico supone el 6,78 % del total de afiliados; en Aspe es del 5,56 %; en Muro de Alcoy, del 5,44 %. Por el contrario, las poblaciones donde el turismo tiene mayor peso son las que presentan las cifras más bajas. En Benidorm apenas el 1,13 % de la población trabaja en este tipo de actividades, un porcentaje que baja incluso más, hasta el 1,08 % en el caso de Calp. Entre un extremo y otro se sitúan ciudades como Elche, con unos 3.000 ocupados en tareas tecnológicas, el 3,5 % de su fuerza laboral; Elda, donde suponen el 3,89 % de los afiliados; o San Vicente, con el 4,04 %. Esta tendencia a la concentración es una de las características del empleo tecnológico, según el analista de la Fundación Cotec Ignacio Gordo, ya que este tipo de negocio suele decantarse por las zonas con mejores infraestructuras y con mayor conexión con el ecosistema empresarial.

