Homenaje y reivindicación para el sector agroalimentario alicantino

El Club INFORMACIÓN acogió ayer la entrega de los Premios del Sector Agroalimentario, un evento que reconoce la labor de empresas y profesionales cuya dedicación impulsa la innovación, sostenibilidad, internacionalización y crecimiento del sector en la provincia de Alicante. Organizados por INFORMACIÓN y con el patrocinio global de Cajamar, esta segunda edición no solo destacó la excelencia del sector, sino que también reivindicó la situación actual y los retos que este enfrenta.

INFORMACIÓNTV

Tal como señaló el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, en su discurso de bienvenida: «estos premios no llegan únicamente para resaltar sus logros, también pretendemos que sirvan para reclamar medios y medidas que ayuden a su desarrollo». Cabot, resaltó, además, la apuesta de los agricultores y productores «a nadie se le escapa que la agricultura es el sector económico más sostenible, el que está aplicando de manera decidida la innovación digital, tecnológica y el que más avanza en sostenibilidad».

Imagen de los galardones antes de ser entregados. / Pilar Cortés

Por su parte, Miguel Vilaplana, redactor de Economía de INFORMACIÓN, abordó los principales retos: cambio climático, escasez de agua para riego, bajos precios y competencia desleal de terceros países son algunas de las amenazas que ponen a prueba la resistencia del sector. Sin embargo, según Vilaplana, la capacidad de reinvención de la agricultura ha sido clave para su supervivencia. «Gracias a su apuesta por la calidad, la introducción de nuevas variedades más resistentes y el uso de tecnología avanzada, el agroalimentario alicantino ha conseguido no solo mantenerse, sino también expandirse».

Compromiso con el desarrollo del sector

Seguidamente, fue el turno de la directora de Zona de Cajamar, Laura Vera, quien subrayó el papel de la entidad en el crecimiento del sector agroalimentario. «No estamos aquí solo como patrocinadores, sino como socios estratégicos de quienes cultivan, transforman y comercializan los productos alicantinos», indicó. También destacó el compromiso de Cajamar con la innovación y la sostenibilidad a través de sus estaciones experimentales y plataformas de conocimiento, orientadas a mejorar la eficiencia y productividad del sector.

Laura Vera, directora de Zona de Cajamar, durante un momento de su intervención. / Pilar Cortés

En este mismo sentido, Vera recalcó que «desde Cajamar seguiremos aquí apoyándoos en cada desafío, en cada oportunidad y en cada paso hacia delante».

Innovación, trayectoria e igualdad

El primero en entregarse fue el Premio a la Innovación, que distingue a aquellas empresas que apuestan por la mejora continua y el desarrollo de nuevos procesos y productos. Este año, el galardón recayó en Señoríos de Relleu, reconocido por su modelo innovador en la producción de aceite de oliva virgen extra y su propuesta de oleoturismo, que ofrece experiencias únicas a los visitantes. Hugo Quintanilla, gerente de la empresa, recibió el premio de manos de José Luis Todolí y Alberto Travé, miembros del jurado.

Hugo Quintanilla, gerente de Señoríos de Relleu (en el centro de la imagen), recibió el premio a la Innovación de manos de José Luis Todolí y Alberto Travé, miembros del jurado. / Pilar Cortés

Quintanilla en su discurso agradeció el reconocimiento y recordó los inicios del proyecto: «Desde el principio apostamos por diferenciarnos, tanto en la producción como en la presentación, con envases de diseño exclusivo que han marcado nuestra identidad. Nuestro objetivo siempre ha sido innovar en un mercado tan tradicional como el aceite de oliva en España. A lo largo de estos años hemos desarrollado diferentes productos, servicios y líneas de negocio».

A continuación, el Premio a la Trayectoria fue para Ajos Imperio, un reconocimiento al esfuerzo de toda una vida dedicada al sector agroalimentario. Esta empresa con 57 años de historia ha sabido combinar tradición e innovación para mantener su liderazgo en la producción y comercialización de ajos. El alcalde de Benejúzar, Vicente Cases, fue el encargado de entregar el galardón a Francisco Mira Costa, presidente y CEO de la compañía.

El alcalde de Benejúzar, Vicente Cases, fue el encargado de entregar el galardón a la Trayectoria, que recogió Francisco Mira Costa, presidente y CEO de Ajos Imperio. / Pilar Cortés

En su intervención, Mira Costa destacó la importancia de la tradición familiar y la innovación en su empresa: «Es un honor inmenso, no solo para mí, sino para todas las personas que han formado y forman parte de esta empresa. Este premio no solo reconoce nuestro esfuerzo, sino el de todas las personas que han hecho posible nuestro crecimiento. Hace 57 años, mi padre fundó esta empresa con el sueño de ofrecer un producto de calidad con pasión y dedicación. Seguiremos trabajando con la misma pasión que nos trajo hasta aquí».

La igualdad también tuvo su reconocimiento con el premio a Dolores Mejía, directora general de Mercalicante, por su impulso a la equidad en el sector, gestionando un ecosistema de más de 100 empresas y 3.600 trabajadores.

Dolores Mejía, directora general de Mercalicante, se llevó el galardón a la Igualdad. Fue entregado por Manuel Rosado, responsable de Aqualia en Alicante. / Pilar Cortés

Manuel Rosado, responsable de Aqualia en Alicante, entregó el premio a Mejía, quien resaltó que en Mercalicante están totalmente convencidos de que solo pueden seguir avanzando si lo hacen desde la igualdad de oportunidades, «si lo hacemos impulsando ese talento que tenemos todas las personas sin ninguna barrera y promoviendo un entorno donde la diversidad sea una fortaleza». De esta forma, remarcó que su misión es dinamizar este sector, «garantizar el crecimiento de las empresas y su competitividad y al mismo tiempo generar nuevas oportunidades de empleo estable».

Sostenibilidad e internacionalización como claves de futuro

El Premio Grupo Cajamar a la Sostenibilidad en el sector agroalimentario recayó en Grupo Olé, por su compromiso con la agricultura sostenible y la implementación de técnicas agronómicas avanzadas para la conservación del suelo. Pepe Ortuño, director general y CEO, y Bartolomé Ramírez, director técnico y líder de las acciones de sostenibilidad en los cultivos del grupo, subieron al escenario para recoger el galardón de manos de Laura Vera, directora de Zona de Cajamar.

Pepe Ortuño, director general y CEO, y Bartolomé Ramírez, director técnico y líder de las acciones de sostenibilidad en los cultivos del grupo, subieron al escenario para recoger el galardón de manos de Laura Vera, directora de Zona de Cajamar. / Pilar Cortés

Ramírez explicó que hace unos años se encontraban con que los suelos estaban cansados, «no producían bien, y gracias a un proyecto de innovación a nivel nacional, empezamos a implementar la técnica de la biosolarización».

También compartió los avances conseguidos después de una década de practicar estas técnicas: «nos encontramos con que nuestros suelos han mejorado, y hemos conseguido reducir el nivel de inóculos de aquellos hongos patógenos que provocaban la fatiga del suelo, con un método sostenible, porque utiliza la materia orgánica fresca como principal elemento». Así, han mejorado la calidad del suelo y reducido el uso de fertilizantes, demostrando que la sostenibilidad es el camino para el futuro. «Apostamos por una agricultura que respete los recursos naturales y garantice la rentabilidad a largo plazo», incidió.

Estos galardones también reconocen el trabajo de jóvenes empresas que están revolucionando el sector a través de la innovación y la tecnología con el Premio Emergente. En esta edición, el reconocimiento fue para Weitec, empresa pionera en el uso de drones de alta resolución para optimizar la gestión agrícola y mejorar la eficiencia de los cultivos.

Víctor Pedrós y Mario Quesada, de Weitec, recibieron el premio Empresas Emergentes por parte de la concejala de Agricultura y Medio Ambiente de Orihuela, Noelia Grao. / Pilar Cortés

Noelia Grao, concejala de Agricultura, Medio Ambiente y Mercados del Ayuntamiento de Orihuela, fue la encargada de otorgar el reconocimiento a Mario Quesada, CEO y fundador, y Víctor Pedrós, CTO de Weitec. Quesada destacó que «el alto nivel del jurado que ha evaluado el premio este año le da un cáliz mucho más importante ya que valora nuestra solución, nuestras herramientas, conociendo todo aquello que hay en el mercado a día de hoy y con lo que competimos».

Además, señaló la importancia de acercar la tecnología a los productores: «Si la digitalización no es asequible, no es viable. Debemos desarrollar soluciones que sean fáciles, asequibles y asumibles, porque la agricultura no es solamente una forma de ganarse la vida, es una forma de vivir la vida y tenemos que dar herramientas para aquellos que nos alimentan todos los días». Sin duda, su sistema, accesible para pequeños productores, ha democratizado el uso de tecnología avanzada en el sector.

Por último, el Premio a la Internacionalización fue para Atlántica Agrícola, empresa fundada en 1982 y con presencia en 70 países, por su innovación en el desarrollo de soluciones para la nutrición y bioprotección agrícola. A todo ello, se suma la creación de Biocat15, el primer bio-activador líquido de origen vegetal, que ha sido clave en su reconocimiento global.

Marcelo Montilla y Javier Salguero, de Grupo Atlántica, recogieron el premio a la Internacionalización. Fue entregado por Miguel Barrachina, Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. / Pilar Cortés

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, entregó el galardón a Marcelo Montilla, director de estrategia, y Javier Salguero, presidente del grupo. Montilla durante su intervención recordó los inicios de la empresa y su crecimiento global: «Nuestros padres, la primera generación, en los años 80 tomaron una serie de productos y decidieron salir al mundo desde Villena. Así comenzó la internacionalización de Atlántica Agrícola. Hoy seguimos consolidando nuestra presencia internacional gracias a la tecnología y la cultura empresarial que hemos construido». Así, explicó cómo han continuado con esta visión en la segunda generación: «Seguimos apostando por la expansión, consolidando nuestra presencia en los países donde ya operamos y explorando nuevos mercados. Nuestro éxito se basa en dos pilares fundamentales: las personas y la tecnología».

Además, Montilla enfatizó la importancia de la digitalización y la tecnología data, para gestionar datos. «La agricultura está evolucionando rápidamente y necesitamos llegar al agricultor final con soluciones orgánicas que protejan sus cultivos de manera sostenible».

Por su parte, Javier Salguero reforzó el mensaje de expansión global de la empresa: «Estamos en más de 70 países con 11 filiales, y en el último año hemos abierto nuevas sedes en Marruecos y Brasil. Sin duda, no seríamos lo que somos hoy sin esta iniciativa de internacionalización que nos ha permitido llevar nuestra visión y soluciones a agricultores de todo el mundo».

Récord de exportaciones en 2024

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, clausuró el acto poniendo sobre la mesa las dificultades constantes del sector agrícola. «Nuestros agricultores, ganaderos y pescadores son héroes cotidianos que no solo nos alimentan, sino que también protegen el territorio». Barrachina, subrayó los obstáculos que enfrentan, desde sequías hasta regulaciones restrictivas, y calificó cada cierre de granja como «una derrota colectiva».

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, clausuró el acto. / Pilar Cortés

Pese a estos retos, celebró el récord de exportaciones agroalimentarias de Alicante el pasado año, que alcanzaron 2.234 millones de euros, un 8% más que el año anterior. Antes de cerrar su intervención dejó un mensaje de esperanza: «Al final, como tenéis razón, el tiempo os la va a dar». Y concluyó con una proclama de apoyo al sector: «Viva el campo de Alicante y nuestros agricultores».