Más de 10.000 empresas en España siguen incumpliendo la ley de igualdad

El 30% de las empresas en España que tiene 50 o más empleados incumple con la normativa laboral en materia de paridad. El Ministerio de Trabajo tiene registrados un total de 23.655 planes de igualdad, cuando deberían tenerlo elaborado y presentado 33.765 corporaciones, según el último censo disponible.

Es decir, algo más de 10.000 compañías no tiene homologado un plan contra el acoso sexual, un diagnóstico sobre si entre sus filas existe una brecha salarial injustificada o una serie de actuaciones para prevenir otro tipo de discriminaciones por razón de género, entre otros. No en vano, según la última memoria de actuaciones publicada por la Inspección de Trabajo, casi nueve de cada 10 empresas investigadas por este tema no superan una inspección.

Desde marzo del 2022, todas las empresas con sede en España y que tengan una plantilla de 50 o más empleados tienen la obligación de tener elaborado y registrado ante la autoridad laboral un plan de igualdad. Este es un documento, que debe ser consensuado con los representantes legales de los trabajadores y que obligatoriamente debe incluir una auditoría retributiva, en la que la empresa analice cuánto cobra cada trabajador y si entre categorías profesionales existe diferencia entre lo que ganan mujeres y hombres. En caso de que esta sea mayor de un 25%, la empresa puede exponerse a una sanción si no puede justificar la diferencia de manera clara y argumentada.

El plan de igualdad también debe incluir una serie de actuaciones para adaptar los procesos de selección y evitar que en los mismos se produzcan sesgos de género que luego dificulten contratar a mujeres para ciertos puestos o provoquen una acumulación de hombres en otros, por ejemplo. Todo plan de igualdad, según marca la normativa, debe estar registrado ante la autoridad laboral y si no es así, la empresa está incumpliendo la normativa y se expone a sanciones.

El grado de cumplimiento de la ley de igualdad ha ido aumentando progresivamente entre las empresas, si bien sigue habiendo un grupo no menor de ellas que sigue cometiendo por acción u omisión un fraude. La ley de planes de igualdad arrancó en 2020 y se dio un plazo progresivo para que las compañías fueran adaptándose y cumpliendo con sus nuevas obligaciones.

A menor tamaño, mayor concesión, hasta 2022, cuando la obligatoriedad no solo de tener un plan de igualdad, sino también de registrarlo para que la autoridad laboral pudiera certificar que cumplía con los requisitos mínimos es ya universal para toda compañía de 50 o más empleados.

Las empresas, en general, han ido arrastrando los pies en esta materia y el grado de incumplimiento durante los años precedentes era incluso mayoritario. Es decir, había más empresas obligadas que incumplían que no aquellas que tenían todos los papeles en regla. Por primera vez en 2024, con dos años ya en vigor la obligación, ya hubo una mayoría de corporaciones que tenían registrado debidamente su plan de igualdad. Ahora en 2025 ese porcentaje ha ido creciendo y alcanza el 70% de las compañías.

Pocas empresas pasan una inspección

La Inspección de Trabajo suele requerir durante sus visitas, sean por esta cuestión o por otra, si la empresa tiene todos los papeles en regla, entre ellos el plan de igualdad. Según la última memora publicada por el cuerpo, referente al ejercicio 2023, durante dicho año la 'policía laboral' realizó un total de 4.469 visitas a empresas para verificar si cumplían con su obligación de tener un plan de igualdad.

En el 87% de los casos, los inspectores o bien emitieron algún requerimiento a la dirección para que corrigiera errores detectados o directamente les sancionaron por cometer una infracción. Estas últimas derivaron en un total de 2,09 millones de euros en multas y en las empresas incumplidoras trabajaban un total de 220.390 personas, según la misma memoria.

En general, en materia de paridad los inspectores de Trabajo realizaron en toda España un total de 12.206 actuaciones y en el 45% de los casos o requirieron a las empresas inspeccionadas que arreglasen deficiencias o directamente las multaron por infracciones. El grueso de las sanciones proviene de carecer de un plan de igualdad homologado y, en total, la Inspección sancionó por valor de 3,59 millones de euros.

