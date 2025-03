Guillermo Utor, la nueva generación del sector naviero español entra en juego

Guillermo Utor tuvo clara su vocación desde muy pequeño. «Crecí con Baleària y siempre sentí que quería formar parte de su evolución. Ha sido algo natural para mí», asegura, solo unos días después de que su padre y propietario del operador de ferris español, Adolfo Utor, anunciara su nombramiento como consejero y vicepresidente de la compañía.

Una decisión con la que el también fundador de la naviera con sede en Dénia (Alicante) no solo quiere garantizar la continuidad del negocio familiar, sino también la permanencia en manos del capital español de una gran compañía en un sector que considera «estratégico» para el país, como es el naviero. Una visión que, con la actual situación del grupo Armas-Trasmediterránea, solo es capaz de cumplir Baleària.

A diferencia de su hermano mayor, que decidió emprender otros caminos, Utor se interesó desde pequeño por la compañía. «Me llevaban a los barcos y a la oficina, y me encantaba ver cómo funcionaba todo», rememora. No en vano, su niñez transcurrió casi en paralelo al desarrollo de la firma, ya que su padre creó la compañía en 1998, cuando él apenas contaba con 4 años.

De su predecesor, además de su «constancia», su «capacidad de trabajo» y su «visión de negocio», afirma que lo que más admira «es que nunca se da por vencido y que siempre está pensando en cómo mejorar». El propio nacimiento de la compañía es todo un ejemplo: Adolfo Utor decidió crear Baleària tras el desmoronamiento de la naviera Flebasa, cuando él y varios trabajadores más resolvieron unirse y mantener así sus empleos.

690 millones

Transcurridos 26 años, Baleària factura hoy por hoy más de 690 millones de euros anuales, con el transporte de 5,6 millones de pasajeros y más de 550.000 camiones entre la Península y Baleares, y en los enlaces que tiene con Ceuta, Melilla, diversos puertos marroquís y argelinos, y una línea entre Bahamas y Florida.

Un negocio que, como recordó el fundador de la naviera, dependerá por completo, dentro de unos años, de su hijo Guillermo. «Sobre él recae toda la responsabilidad, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que va a ser para bien. Tiene ganas, tiene fuerza, tiene experiencia y está sólidamente formado», señaló el empresario en la presentación pública de este último.

Una responsabilidad que no parece pesarle a un joven que es cercano y accesible en el trato personal, y que transmite un interés sincero por el negocio que fundó su progenitor. «Voy a estar involucrado en la gestión del día a día, apoyando al consejo en sus diferentes tareas y dando una ayuda transversal a las distintas áreas de la empresa. Con el foco puesto en conocer con mayor profundidad todos los procesos y aportar una visión global. Además, también estaré enfocado en impulsar nuevos proyectos y en seguir mejorando la eficiencia de la empresa. Al final, el objetivo es aportar valor y ayudar a que Baleària siga creciendo», señala sobre sus tareas en la naviera.

El nuevo vicepresidente de Baleària, Guillermo Utor. / Información

Aunque cara al exterior todavía sea prácticamente un desconocido, de puertas a dentro todos tienen claro quién es. Desde que cumplió los 18 años, el nuevo vicepresidente de la compañía ha aprovechado los veranos para conocer todos los engranajes de la firma desde los niveles más básicos, en sentido literal. Desde atender las taquillas hasta cargar maletas durante su estancia en Fort Lauderdale (Bahamas), ha realizado todo tipo de tareas.

Una vez que finalizó la universidad -se graduó en Administración y Dirección de empresas por CUNEF- se incorporó al Departamento de Controlling de la firma, participando en la elaboración y el seguimiento del presupuesto de la compañía. En este tiempo también ha formado parte de importantes hitos, como la compra de la participación que tenía el Grupo Matutes en la firma y la reestructuración societaria de los activos de la firma.

A partir de 2023 compatibilizó su trabajo con un MBA en IE Business School, del que destaca la posibilidad que le ofreció de conocer a otros responsables empresariales, cada uno con experiencias muy distintas.

Warren Buffett y Jeff Bezos

Admirador de la filosofía de Warren Buffett y su visión a largo plazo, y de la «paciencia estratégica y la reinversión constante, que prioriza el crecimiento y la innovación sobre los beneficios inmediatos» de Jeff Bezos, el nuevo vicepresidente de Baleària es un hombre al que le gusta mirar con las luces largas.

También tiene clara su visión de futuro de la compañía que, a su juicio, pasa por «seguir innovando y mejorando la experiencia del cliente», además de avanzar en la digitalización y la sostenibilidad. De hecho, este año Baleària prevé pagar 26 millones en derechos de emisiones, todo un incentivo para seguir con sus planes de impulso al gas natural y la electrificación. «Los retos están ahí: la competencia, la evolución del turismo y la necesidad de ofrecer siempre algo más y mejor. Pero, al final, lo que nos ha hecho fuertes hasta ahora es nuestra capacidad de adaptarnos sin perder nuestra esencia», subraya. De momento, aún le quedan unos años para seguir aprendiendo de su padre, pero su llegada ya supone un soplo de aire fresco en el sector.