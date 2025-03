Esto es lo que cobran los nuevos jubilados alicantinos

Las pensiones de los alicantinos siguen muy alejadas de la media y no tiene visos de que esta brecha vaya a cerrarse ni a corto ni a medio plazo, a juzgar por el importe de las prestaciones que reciben los nuevos jubilados de la provincia. Si la lógica apunta a que esta diferencia debería ser cada vez menor, los últimos datos indican que la situación no solo no ha mejorado, sino que en la última década la diferencia de poder adquisitivo incluso se ha agrandado ligeramente.

Según las últimas estadísticas de la Seguridad Social, a los trabajadores que llegaron al fin de su vida laboral en la provincia durante el año pasado se les quedó una pensión de 1.320,10 euros mensuales. Una cifra más que notable, sobre todo si se mira en perspectiva y se tiene en cuenta que esta cifra es un 18,4 % superior a la que se daba hace una década y más que duplica a la de 2005, cuando apenas era de 642,28 euros.

Sin embargo, las malas noticias llegan cuando se compara con las prestaciones que reciben los jubilados del resto del país, lo que permite ver el bajo poder adquisitivo que, en realidad, tienen los mayores alicantinos. Así, la prestación media de quienes acceden al retiro en el conjunto del país se situó el año pasado en 1.566,37 euros, es decir, una diferencia de 246 euros, o lo que es lo mismo, del 15,7 %. Y es aquí donde viene la peor parte, porque hace diez años esa diferencia era del 15,2 %. Es decir, que se ha ensanchado ligeramente.

En ese sentido, si se toman los datos del mes de enero, sólo los jubilados de Ávila y los de Orense se retiran con pagas inferiores a las alicantinas. Por el contrario, los ciudadanos vascos son los que cobran las mayores cantidades, con cifras que sobrepasan los 2.000 euros en las tres provincias de esta comunidad.

Bajas cotizaciones

El motivo de estas diferencias hay que buscarlo en las carreras de cotización que acumulan unos y otros. En este sentido, cabe recordar que el cálculo de las pensiones de jubilación depende tanto de los años cotizados, como de la base de cotización. En otras palabras, de lo que hayan aportado a la Seguridad Social durante su vida laboral.

En el caso de Alicante uno y otro parámetro suelen ser más bajos que en otras zonas más industrializadas del país o con más peso de la administración pública o de sectores avanzados. En todos estos casos, los trabajadores suelen tener carreras más estables y largas, frente a la estacionalidad de muchos de los sectores productivos de la provincia, como el turismo, el calzado o el juguete, por citar algunos, que provocan que la suma final del tiempo dados de alta en la Seguridad Social sea menor.

A esto hay que sumar que este tipo de sectores o el menor tamaño medio de las empresas de la zona también suponen que las remuneraciones medias sean más bajas y, por tanto, también las cotizaciones que empresas y trabajadores deben abonar a la Seguridad Social.

Los últimos datos oficiales, del pasado mes de septiembre, sitúan a Alicante como la sexta provincia con las bases de cotización más bajas, con 1.869,79 euros, solo por detrás de Badajoz, Jaén, Zamora, Almería y Cáceres. Un dato que augura que las pensiones de los trabajadores actuales de la demarcación también estarán entre las más reducidas del país, lo que perpetúa la diferencia de renta per cápita que existe actualmente.

Por debajo del SMI

Si se incluyen el resto de pensiones -es decir, las de viudedad, orfandad, incapacidad permanente y las que existen en favor de familiares-, en estos momentos la prestación media en la provincia sería de 1.133,71 euros, un 13,2 % menos que a nivel nacional.

Hasta el 61,6 % de los pensionistas de la provincia ingresa una cantidad inferior al Salario Mínimo Interprofesional, lo que supone diez puntos más que a nivel nacional. Por el contrario, solo el 1,1 % ingresa la pensión máxima, establecida ahora en 3.267 euros.

