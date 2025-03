Estos son los municipios donde más sube el alquiler en Alicante

El precio de los alquileres sufrió una pequeña corrección durante el pasado mes de febrero en la provincia de Alicante, lo que ha moderado las tasas de crecimiento interanual que venían experimentando los arrendamientos en la zona. Un coste que, eso sí, sigue en máximos históricos.

Según los datos de Fotocasa, el precio del metro cuadrado se redujo en febrero un 1,4 % con respecto al que presentaba el mes anterior, hasta los 11,95 euros, lo que rebajó el aumento interanual de los alquileres al 8,1 %. Son dos puntos menos de lo que se han incrementado tanto a nivel nacional, como a nivel autonómico, ya que en el conjunto de España la mensualidad de los pisos de alquiler acumula un aumento del 10,1 % y en el caso de la Comunidad Valenciana, del 10,2 %.

A pesar de esta moderación, lo cierto es que la subida del alquiler sigue muy por encima de la inflación media -que ronda el 3 %- y, sobre todo, sigue representando un esfuerzo más que considerable para la mayoría de familia. No en vano, esos 11, 95 euros por metro significan que un piso medio de 80 metros ya supone un desembolso de 956 euros, y uno de cien metros, 1.195 euros.

Por municipios

Como suele ocurrir, la evolución ha sido muy distinta en función del municipio que se analice. Dentro de la provincia la mayor subida interanual se registra en San Vicente del Raspeig, con un 13%, lo que deja el metro cuadrado en 10,07 euros, según los datos del citado portal.

En segunda posición se sitúa Torrevieja, que contabiliza un 12,6 %, hasta situar el metro en 12,28 euros. Por detrás está Calp, con un incremento del 12,5 %, hasta los 13,57 euros; y Alcoy, con un 11,1 % (7,30 euros).

Una inmobiliaria en Alicante. / Héctor Fuentes

En el resto de poblaciones, el incremento baja de los dos dígitos, lo que significa que tuvieron un encarecimiento menor a la media nacional. Así, en Orihuela los alquileres suben un 7,2 % interanual (10,13 euros); en El Campello, un 6,9 % (14 euros); en Alicante, un 6,2% (13,05 euros); en Santa Pola, un 5,5 % (12,96 euros); y el Elche, un 5,4 % (8,65 euros).

No obstante, también hay poblaciones donde los precios parecen haber tocado techo momentáneamente y ya presentan caídas interanuales, según las mismas fuentes. De esta forma, en Benidorm se paga actualmente un 3,3 % menos que hace un año, lo que no impide que se mantenga como el más caro, con 15,72 euros. No obstante, la caída más significativa es la que se produce en Dénia, donde el metro sale un 13,2% más barato que hace un año, con 10,98 euros.

Mucha demanda y poca oferta

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, recalca que los motivos de la actual escala del alquiler distan mucho de las que se registraron en la época de la burbuja. "La demanda de arrendamiento está en máximos mientras la oferta se sitúa en mínimos históricos, lo que tensiona el precio al alza. Toda España sufre este fenómeno ya que, en todas las autonomías, excepto en Aragón, se han superado los registros máximos", asegura.

"El precio ya ha sobrepasado los 1.000 euros mensuales de renta a nivel nacional, pero en ciudades con mayor capacidad de atracción poblacional, en zonas turísticas y en los archipiélagos, los precios medios rozan los 1.500 euros. Por tanto, la accesibilidad a la vivienda está en riesgo”, añade la experta.