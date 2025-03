Las lluvias dibujan un puente atípico: casi lleno en Benidorm y vacío en Elche

El festivo del miércoles 19 de marzo en la Comunidad Valenciana ha generado un puente atípico en la provincia de Alicante marcado por varios fenómenos. El primero es la lluvia, el segundo la celebración de las Fallas y, el tercer, la de San Patricio.

Las previsiones meteorológicas, a priori, no han afectado a las estimaciones de ocupación tanto en el segmento hotelero como el de apartamentos, según han indicado tanto desde Hosbec como desde Abatur. Desde la patronal hotelera, su directora ejecutiva Mayte García, explica que en poblaciones donde se celebran las fiestas falleras como «Benidorm hemos encontrado que este fin de semana, según nuestro monitor, ha estado al 88,5 % de ocupación hotelera. Hasta ayer lunes se mantiene por encima del 85% debido al efecto no solo de las fallas y del festivo en València, sino también por el de Saint Patrick, la fiesta irlandesa, que celebran especialmente británicos y los propios irlandeses».

Respecto a la segunda parte de la semana, es decir, desde el día de San José hasta el domingo, Hosbec apunta a que «realmente no hay gran efecto del festivo y se mantienen las previsiones en torno al 80%» en la capital turística.

En la ciudad de Alicante, la asociación APHA tendrá datos el próximo jueves. En cuanto a los apartamentos, el presidente de Abatur, Daniel Elman, señala que las previsiones se quedan en el 74 % para la localidad.

Las lluvias han dañado la playa de La Albufereta de Alicante. / A.Jover

De Dénia a Elche

En otro destino de perfil distinto, la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), Lucía Candel, explica que la «percepción generalizada, es que los puentes entre semana nos rompen el ritmo. No atraen al turismo porque es un día entre semana y no tienes al cliente de empresa porque es festivo». «No obstante, en nuestro caso, hablamos de que no se están dando cancelaciones, sino que se sufre más porque el nivel de reservas es bajo. La lluvia desde luego no ayuda», concluye Candel.

En el otro extremo de la provincia, en Dénia, la Asociación Empresarios de Hostelería y Turismo Marina Alta (Aehtma), su gerente Reme Cerdá, pone el foco en una parte de la hostelería: la de las terrazas. «Ellos son los grandes afectados con este tipo de climatología». «El fin de semana de Fallas (en referencia a este pasado) tanto sábado como domingo fueron muy buenos. Otra cosa son estos tres días de las fiestas, donde hay que diferenciar el extranjero del nacional».

Sin embargo, para la responsable de Aehtma la preocupación la fecha importante sigue siendo más la Semana Santa que esta semana. «El año pasado fue algo flojo precisamente por el tiempo, esperamos que a un mes vista, las lluvias desaparezcan y podemos recuperar con el buen tiempo».

En línea con las terrazas, habla la vicepresidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de Alicante, Irene Mas, quien especifica la diferencia entre la hostelería que cuenta con ella para sus ingresos y la que como en su caso, cuenta con un sitio cerrado. Aunque es pronto para saber los efectos que tendrán las precipitaciones que están cayendo, Mas indicó que «por el momento, no lo notamos. Lógicamente, el tiempo influye» en destinos donde tomar algo al aire libre forma parte del ocio.

Tiendas y Semana Santa

En cualquier caso, el sentir general es que estos episodios se pueden revertir con buen tiempo en la Semana Santa y es en lo que ahora se concentra el sector. A finales de marzo se sabrán las previsiones de ocupación.

Por otra parte, algunos empresarios señalaron que, frente a esta caída para las terrazas, las compras son las beneficiadas. El turista busca espacios cerrados como museos y otras alternativas. En el caso de Alicante ciudad, se ha pedido que se tengan en cuenta estas cuestiones porque los lunes permanecen cerrados los museos como el arqueológico del Marq y el arte contemporáneo, Maca. «Quizás sea el momento de replantearse este tipo de cuestiones» para que haya alternativas, comenta.

Cabe recordar que para Benidorm, Hosbec marcó unas previsiones del 76 % de ocupación; mientras la inicial para el resto de la Costa Blanca se fijó en el 66,5% y en la parte sur de la provincia, se alcanzó el 74,6% a finales de febrero, con expectativas de mejora a medida que avanzara el mes. Además, hay que tener en cuenta que finalmente se ha desconvocado la huelga de trenes anunciada por Renfe y Adif para días alternos de esta semana.

