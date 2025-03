Puig cae más de un 7% en bolsa por el enfriamiento de expectativas para el lujo de Bank of America

Puig cae más de un 7% hasta los 16,27 euros por acción debido al enfriamiento de expectativas de Bank of America acerca del sector del lujo. La entidad ha rebajado sus previsiones de beneficios para las empresas de la industria, entre las que se encuentran LVMH o Hermès, entre un 3 y 4% para el primer semestre el ejercicio actual debido a sus dudas sobre el desempeño de estas compañías en Estados Unidos, algo también ha salpicado de manera colateral a Puig.

Bank of América asegura que el sector ya está cotizando a múltiplos cercanos a su límite inferior de su rango histórico, por lo que, si bien las noticias procedentes de Estados Unidos pueden no ayudar a los resultados financieros de la industria, sí podrían impactar de manera positiva aquellas a nivel macroeconómico de China, uno de los países principales para el lujo. Sin embargo, los pronósticos no son buenos. Según el 'Informe del lujo en China' elaborado por Bain and Company y presentado a finales del mes de enero, la previsión es que el mercado chino del lujo se reducirá entre un 18% y un 20% en 2024, marcando así el final de un periodo de "crecimiento exponencial" antes de ver unas ventas planas en 2025.

El lujo europeo, en rojo

Otros valores enmarcados en el sector del lujo también cotizan en rojo. LVMH cae un 1,14% hasta los 597 euros por acción, Kering un 2,04% hasta los 206 euros por acción, Prada un 1,85% hasta los 55,45 euros por título, Burberry un 2,89% hasta los 860 euros por título, Hermès un 0,24% hasta los 2.502 euros por título, Christian Dior un 0,98% hasta los 553 euros por acción y Pernod Ricard un 1,53% hasta los 95,35 euros por título.

Respecto a Puig, la firma española suele verse arrastrada al rojo cuando las previsiones negativas de los inversores sobre el lujo afectan a las principales marcas del mundo. "Si bien también está sufriendo cierta ralentización en sus ingresos, el principal segmento de Puig, el de fragancias, sigue contando con una sólida posición competitiva en el segmento premium y pensamos que continuará así en los próximos años", explican los analistas de XTB. Su mayor debilidad serían los segmentos de maquillaje y cuidados para la piel, pero sí se espera que las marcas de Puig roben cuota de mercado a otros competidores si realizan inversiones en publicidad hasta que el mercado global vuelva a crecer.