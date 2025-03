Una nueva vuelta al Monopoly de la unidad empresarial alicantina

El jueves pasado la Junta Directiva extraordinaria de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) de Alicante llevaba un punto en el orden del día en el que se iba a dar cuenta del estado de las conversaciones con la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) y que básicamente consistía en explicar que se daba por finiquitada la relación, porque el mes pasado Uepal, heredera de la antigua patronal alicantina Coepa, había expresado que, ante la ausencia de avances en la negociación, no tenía sentido seguir.

La partida empezó hace 15 años con la batalla del modelo y del relato organizacional

A priori, se ponía fin a una larga partida que, por momentos, me ha recordado al Monopoly, ese popular juego de mesa que se hizo popular en los años 80 en España y que consistía en dar vueltas y vueltas a un tablero formado por calles madrileñas que se compraban o vendían hasta que se producía la ruina de los restantes concursantes. Pero no fue así. El debate en el seno de CEV Alicante provocó que ambas partes cambiaran de idea e hicieran un llamamiento a la unidad empresarial, al menos públicamente.

El problema es que no estamos ante una nueva partida, sino más bien ante una nueva vuelta al tablero, porque han pasado muchos años desde que una parte del empresariado alicantino se resistiera al modelo autonómico de patronal tras una quiebra - y aquí es literal - de una propuesta extremadamente dependiente de las administraciones públicas que no pudo remontar tras la crisis económica del 2007.

Desde 2010 que Salvador Navarro asumiera la presidencia de la CEV y comenzara la batalla por el relato han pasado 15 años. Ahí comenzó la partida. Ocho años más tarde, Alicante comenzó a contar con voz local. Han sido tres presidentes. La actual presidenta europea del calzado, Rosana Perán, estuvo encabezando el proyecto en 2018. Tras cuatro breves meses, le sucedió el que entonces era presidente de Ineca, Perfecto Palacio. Desde 2022, quien presidía el Círculo de Empresarios de Elche y comarca (Cedelco), Joaquín Pérez, asumió el cargo y el reto.

Para entonces, los intentos por integrar a Uepal en la CEV se saldaron con fuertes confrontaciones y con acusaciones gruesas entre asociación y patronal. Los que estaban en medio, entonces, insistían en la unidad; pero con las vueltas que se iban dando al tablero, algunos olvidaron que la representación patronal (por ley) ya la tenía arrogada la CEV y la marca tomó fuerza en la provincia a medida que se asumieron las reivindicaciones alicantinas, especialmente en materia de financiación y agua.

La unidad se parecía más a una cuestión estética que de operativa. Ahí están las fotos de las manifestaciones conjuntas en las que estaban todas las grandes organizaciones empresariales con CEV, Cámara de Comercio e Ineca ejerciendo de «think tank». Hasta se cambiaron los estatutos para dar mayor protagonismo a las patronales de cada provincia.

La duda es si alguien ha hecho recuento de las propiedades o del dinero, si hablamos del juego

Una mayor independencia ejecutiva no se tradujo en un mayor posicionamiento en las cuestiones fundamentales. CEV Alicante se tornó invisible hacia muchos sectores y hacia la sociedad y ese espacio lo fue reconquistando Uepal por ausencia de la otra parte. Jornadas sobre el eje Alicante-Elche, foros, premios … el “alicantinismo” bien entendido -no contemplo otro en este contexto - quedó desdibujado de nuevo.

La partida quedó detenida hasta que en ambas organizaciones empresariales se produjo un relevo. Tanto César Quintanilla como Joaquín Pérez volvieron a lanzar los dados y a pasar por la calle Fuencarral, la María Moliner y la casilla de salida. Para entonces, Uepal ya contaba con seis vocalías en la Junta Directiva. Dos cosas habían cambiado: el respeto mutuo entre los empresarios que representaban dos modelos organizativos diferentes y la visibilidad que dio Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante y candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, a la asociación, algo que Ximo Puig no hizo.

Entonces llegó el 29 de octubre, la dana se convirtió en esa casilla de la que no puedes salir para el «president» y la catástrofe tuvo su impacto directo e indirecto en el tablero empresarial alicantino, que se lo pregunten a Salvador Navarro. El tsunami llegó en forma de operación salida. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, sacó a su empresa de la CEV y levantó su mano para votar a favor de que IFA (Feria Alicante) también lo hiciera.

Pocos días después, la Unión Empresarial dejaba también la partida, pero sin retirar las fichas. Habían recibido un no al cambio de modelo, un no a la marca y un no a que Quintanilla optara a la presidencia y sin tener ninguna casilla de «Estación». Y no habría sido un mal final, porque hay otras organizaciones que se han cansado de ceder en pro de una unidad que ellos ya practican.

Pero no. Ahora se anuncia una nueva vuelta y la duda es si alguien ha hecho recuento de las propiedades o del dinero, si hablamos del juego.

Negociar el modelo, dicen unos, y poner en marcha un proyecto estratégico, dicen otros. Al final, los dados se lanzan y, aunque en esta vuelta ha habido mucha más discreción, que es de agradecer, quizás ha llegado el momento de hacer balance, uno ejecutivo que devuelva el debate empresarial a los graves problemas a los que nos enfrentamos: menos fondos Feder, más deuda, menos inversión y un carro de infraestructuras que se puso a rodar allá por las fechas en las que se inventó el Monopoly al principio del siglo XX.

Suscríbete para seguir leyendo