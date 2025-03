Eva Calleja (CC OO): «La vivienda no puede ser el coladero por el que se nos escapa el sueldo»

Nacida en Albacete, aunque alicantina de adopción y de corazón, la nueva secretaria de CC OO en l'Alacantí-les Marines, Eva Calleja, considera clave lograr la reducción de jornada para mejorar la salud de los trabajadores de la provincia. También denuncia el bajo nivel de los salarios por culpa del «monocultivo turístico» y urge a las administraciones públicas a mejorar las políticas de vivienda para evitar que su pago se convierta en una carga insoportable para las familias.

El pasado jueves la eligieron secretaria general de CC OO en l’Alacantí y les Marines, ¿cómo llegó usted al sindicalismo?

Soy de Albacete, como Paco García (su predecesor en el cargo) y mi padre era comunista y era de CC OO, así que es algo que en casa siempre hemos tenido muy presente. De hecho, cuando elegí qué estudiar, me decanté por Relaciones Laborales que, por entonces -yo es que tengo 51 años, señala- era una carrera bastante novedosa. Me atraía mucho estudiar el derecho del trabajo, la Seguridad Social y encontré en esa carrera una vocación y una forma de cumplir con las ganas que tenía de trabajar en algo en lo que pudiera defender a los trabajadores y a las trabajadoras. Él era camionero y la verdad es que siempre hablaba de su comité de empresa, de las horas que echaban de más, de las condiciones, de que no les pagaban complementos y yo en aquel entonces, cuando era pequeña, está claro que no tenía esa conciencia de clase, pero sí que veía esa lucha de mi padre.

¿Y cómo fueron sus inicios laborales?

He trabajado en muchas empresas privadas llevando temas de personal y también en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hasta que me decanté por venir a Alicante, porque es una tierra a la que mi madre siempre, desde muy jovencita, le hubiese gustado venir y hacer camino, pero no le fue posible. Y también tengo aquí a mis tías, primas, primos y yo creo que tuve una añoranza de la madre que nos caló a mi hermana y a mí. Y ya hace unos 20 años que vivo aquí y que Alicante forma parte de mí, igual que de muchas otras personas de La Mancha que vinimos en busca de una vida mejor.

¿Cómo valora el trabajo de su predecesor, de Paco García?

Uf, es que yo a Paco le tengo mucho cariño, en muchos sentidos, y para mí es un maestro sindical, un fabricante de futuro sindical. Sé que suena un poco raro, pero es como un visionario de esta organización, que ha sabido ver las necesidades del sindicato y ha sabido ver a las personas, y todo lo que tenía en su cabeza, se ha ido cumpliendo.

Ahora mismo el mercado laboral alicantino parece estar en un momento dulce, con un récord de afiliación y más de la mitad de los contratos que se firman, indefinidos. ¿Qué cree que es lo que más ha influido para que se dé esta situación?

Desde luego la reforma laboral ha sido un hito en la estabilización de los contratos, de eso no cabe la menor duda. Y luego también ha influido todo el escudo social que planteó el Gobierno actual en los momentos más complicados de la economía, que hicieron pared y consiguieron que no se destruyera empleo. Pienso que la suma de esas medidas y la reforma laboral han cimentado la situación actual.

«El bajo nivel salarial es uno de los grandes problemas que tenemos en la provincia de Alicante»

Aún así, supongo que también considera que hay problemas. ¿Cuál sería el mayor reto en estos momentos del mercado laboral alicantino?

Pues fíjese en lo que le voy a decir: creo que el mayor reto es que se cumplan las normas que ya existen y que se cumplan los convenios colectivos que están firmados o el Estatuto de los Trabajadores. Con eso, ya avanzaríamos mucho.

Antes de empezar la entrevista me comentaba también que otro de los problemas que veía es el bajo nivel salarial que existe en la provincia. ¿A qué lo atribuye?

Pues tiene mucho que ver con el monocultivo del turismo que tenemos. Si ves los salarios de los territorios donde el turismo es la principal actividad, son muy bajos. En cambio, en otras zonas donde hay un tejido industrial importante, donde se desarrollan las energías renovables, donde se están implantando las nuevas tecnologías... pues los salarios son mayores. Y ese bajo nivel salarial es uno de los grandes problemas que tenemos, y más cuando acabamos de pasar por una crisis inflacionista, por no hablar del tema de la vivienda, que nos está sacando el salario de los bolsillos.

¿Tan mal lo ve?

Si gano 1.500 euros y resulta que tengo que pagar 1.000 por la casa, ya me pueden subir el salario que la vivienda se va a ocupar de descapitalizar mi unidad familiar.

Vamos, que la vivienda también se ha convertido en un problema laboral.

Por supuesto, no puede ser el coladero por el que se nos escapa el sueldo.

¿Y qué propone?

Vivienda pública. Llevamos años en que no se han aplicado las políticas adecuadas de vivienda. Y no hablo solo de construir, también de utilizar las viviendas que hay ahora mismo en el mercado y que están vacías.

Otro de los grandes caballos de batalla en el terreno laboral ahora mismo es la reducción de jornada. ¿Por qué la consideran tan importante?

Mire, cuando en los años 80 se implantó la jornada de 40 horas a la semana parecía que se iba a caer el cielo y que en este país se iba a quedar todo el mundo en el paro, y que las empresas iban a ir a la ruina. No fue así. Consideramos importante que se reduzca la jornada porque tenemos unos índices (de problemas) de salud mental en este país y en esta comarca muy importantes, tenemos también muchas enfermedades musculoesqueléticas y una tasa de accidentes de trabajo muy elevada. Creemos que con menos jornada puede mejorar la salud de los trabajadores y aumentar la productividad, al tiempo que las personas pueden disfrutar más de su tiempo libre.

«Se tiene que acabar que sean las trabajadoras del hogar las que se encarguen de cuidar a los dependientes»

Y mejorar la conciliación...

Es que lo de la conciliación es un temazo. Hay que seguir caminando para equiparar los roles de hombres y mujeres en los cuidados, que nos cojamos los mismos permisos, que es algo que sigue sin ocurrir. Pero también hay que desarrollar lo que llamamos el cuarto sector, que está totalmente olvidado y las administraciones públicas se tienen que ponerse las pilas. No puede ser que todo el peso de los cuidados recaiga sobre las familias y que la calidad de los cuidados que perciba una persona dependiente venga a depender, valga la redundancia, del nivel de renta de esa familia. Los cuidados y la atención tienen que están garantizados y se tiene que acabar que sean las trabajadoras del hogar las que, en muchos casos, sean las que se encarguen de esos cuidados y por salarios ínfimos.

Los sindicatos se han implicado mucho en la lucha contra la violencia de género. ¿Qué importancia le da?

Será una de las banderas, como siempre lo ha sido, en este sindicato. Tenemos a Arantxa Luque en Mujeres e Igualdad, que lo está haciendo de manera maravillosa. Es una compañera de la que podemos aprender cada día y se ocupa de que nos impliquemos en esta lucha y en la defensa del feminismo.

«Nos preocupa que la extrema derecha cale entre los jóvenes» ¿Cómo vive los ataques que está lanzando la extrema derecha contra los sindicatos, sobre todo en redes sociales? Parece que el mensaje de la extrema derecha está calando más de lo que nos hubiera gustado a todas. Se utilizan discursos demagógicos y facilones, y, sobre todo entre la gente que ya tiene una idea preconcebida, es más fácil que esos mensajes calen. Nuestro discurso se basa más en datos, es mucho más elaborado y precisa de más desarrollo, por lo que cuesta más que llegue a la gente, pero no vamos a dejar de repetirlo. Pero, ¿les preocupa esta situación? Claro que preocupa, y sobre todo en la juventud, porque de un tiempo a esta parte se sirve la noticia como la comida rápida y se mandan flashes por TikTok y por Instagram. Son como una gota, que poco a poco van calando, como decía, y no dan pie a pensar, a reflexionar. En general, ¿cree que se valora la labor de los sindicatos? Pienso que sí. Otra cosa es que, por redes y por otro tipo de medios, se intente alimentar la una desafección, pero nuestras cifras de afiliación lo demuestran. Tenemos más de un millón de afiliados en España, más que ninguna otra organización de cualquier tipo.

