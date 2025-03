El rey entrega las becas Iberdrola a cinco valencianos

El rey ha hecho entrega este lunes de las Becas Iberdrola, una iniciativa que abarca el periodo 2024-2025 y que busca formar a jóvenes altamente cualificados en sectores estratégicos como la electrificación, las energías renovables, la digitalización y la inteligencia artificial. Entre los hecados hay cinco jóvenes valencianos.

Estas becas están dirigidas a la realización de estudios de máster en áreas como Ingeniería Informática, Matemáticas y Big Data, Ciberseguridad, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Administración de Empresas y Marketing Digital.

En concreto, las becas están dirigidas a la realización de estudios incluidos en los campus de excelencia, de ámbito regional o internacional, valorándose especialmente los de las universidades: Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad del País Vasco, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Salamanca, University of Edinburgh, University of Stratchclyde, Imperial College London, University of Rochester y University of Connecticut.

Los programas de becas incluyen iniciativas como las Becas Internacionales Máster, el programa Energy for Future para investigadores postdoctorales, y las Becas Fulbright, entre otras. Además, se han entregado diplomas en áreas como la restauración del patrimonio artístico, la formación de deportistas paralímpicos y la educación STEM para niñas en entornos vulnerables.

13.000 personas

Felipe VI ha estado acompañado por la ministra de Ciencia e Innovación y Universidades, Diana Morant, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, quien ha destacado la importancia de vincular formación y empleabilidad, subrayando que la compañía capacita cada año a cerca de 13.000 personas para adaptarse a las nuevas tecnologías. En los últimos tres años, más de 400 beneficiarios de las becas se han unido al equipo de Iberdrola, como parte de una estrategia más amplia de incorporar a más de 30.000 jóvenes en la última década.

En la ceremonia han participado, entre otros, el físico y profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Pablo Jarillo-Herrero, quien ha ofrecido una ponencia sobre relevancia de la colaboración internacional en el ámbito académico. Tras su intervención, se ha proyectado un vídeo con casos de éxito de anteriores becados.

Tras la entrega de las becas, el rey ha mantenido una conversación con los becados y los asistentes al acto, entre quienes estaban la embajadora de Finlandia en España, Sari Rautio; el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel; y el embajador del Reino Unido, Alexander Wykeham Ellis, entre otros, según ha informado Casa Real.