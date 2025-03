Ni tardes ni domingos: el trabajo a deshoras pierde terreno en Alicante

Trabajar un domingo, mientras los demás se divierten, o hacerlo a última hora de la tarde, cuando la mayoría ya se retira a casa a descansar, no suele ser plato de buen gusto para nadie. Sin embargo, el avance de sectores como el turismo y la hostelería -que suelen tener sus picos de actividad cuando el resto de negocios para- o el desarrollo del comercio electrónico y sus entregas rápidas provocaron que durante la pasada década este tipo de horarios fueran ganando terreno entre los trabajadores alicantinos.

Una tendencia que se frenó en seco con la irrupción de la pandemia y los cambios psicológicos que esta originó en una gran parte de la población, en especial entre los más jóvenes, es decir, entre los que se incorporaron a partir de ese momento al mercado laboral.

Al menos así se deduce de los últimos datos sobre condiciones de trabajo que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) y corroboran también los responsables de las empresas de selección de personal, que reconocen los problemas cada vez mayores que tienen muchas empresas para cubrir este tipo de turnos.

Las cifras

En el caso del trabajo dominical, la cifra de ocupados de la Comunidad Valenciana que tenía que acudir al tajo al menos un domingo al mes aumentó del 13,5 % al 22,1 % entre los años 2006 y 2019, cuando esta tendencia alcanzó su máximo. La cifra se hundió con el estallido de la pandemia, en 2020, y aunque luego recuperó terreno, no ha vuelto a alcanzar los números anteriores. Al contrario, el porcentaje ha disminuido ligeramente cada año.

De esta forma, en 2021 fueron el 20,4 % de los ocupados, los que tenían un empleo que le obligaba a trabajar al menos un domingo al mes; en 2022 se situó en el 20,2 %; y en el 2023 -los últimos datos disponibles- se quedó en el 19,7 %. De esta cifra, el 4,5 % asegura estar ocupado un domingo o festivo al mes -lo que se traduciría en unos 38.000 alicantinos en esta situación- y un 15,2 % (unas 127.000 personas) que lo hace dos o más domingos al mes.

Una camarera en Elche. / Áxel Álvarez

Algo similar ocurre con los que trabajan al final de la tarde, que llegaron a ser el 33,5% del total en 2019 y que ahora representan el 29,4 %, es decir, cuatro puntos menos, e, incluso, con los que lo hacen de noche.

De esta forma, si antes de la pandemia un 14,3 % de los ocupados desarrollaba su actividad por la noche, aunque fuera ocasionalmente, el último año del que hay cifras el porcentaje había caído al 12,8 %, de los que un 7,7 % lo hacían solo alguna vez, mientras que el restante 5,1 % tenía este horario al menos la mitad de los días que trabajaba.

"La perspectiva sobre el empleo ha cambiado. Basta con ver lo que ocurre en algunas zonas, incluso de playa, donde vas un domingo y hay restaurantes que están cerrados ese día porque no encuentran trabajadores que quieran hacer esos turnos", apunta el director de Adecco en la Comunidad Valenciana, Víctor Tatay.

Ante esta tesitura, las empresas no tienen más remedio que adaptarse, aunque no siempre es posible. Por ejemplo, la propia hostelería tiene muy difícil renunciar a los ingresos del fin de semana, algo que solo pueden permitirse determinado tipo de establecimientos. O, por ejemplo, en algunas industrias resulta demasiado costoso parar y reiniciar la maquinaria cada día, por lo que no tienen más remedio que mantener turnos de noche.

¿Qué hacen los empresarios en estos casos? "Mejorar las condiciones todo lo que pueden, dar más días libres, complementos más altos o, por ejemplo, invertir más en tecnología para que el personal necesario en casos como el de la industria sea el mínimo posible", explica Tatay.

Más hombres

En cuanto a la distribución por géneros, al contrario de lo que suele ocurrir con otras situaciones de precariedad, como la contratación temporal o a jornada parcial, quienes sufren los peores horarios en mayor medida son los hombres. En el caso del trabajo dominical las diferencias no son excesivas -trabajan algún domingo un 20,1 % de los varones y un 19,2 % de las mujeres-, pero se agrandan significativamente en el caso del turno de noche.

De esta forma, sólo el 9,3% de las trabajadoras tienen un empleo que las obliga a desempeñar su tarea más allá de las diez de la noche, aunque sea ocasionalmente, frente al 15,8 % de los hombres. Eso sí, en este caso esta diferencia no deja de ser otro síntoma de la desigualdad, ya que si ellas trabajan menos por las noches es, principalmente, porque tienen menos disponibilidad para hacerlo al ser las que cuidan a la familia.

Suscríbete para seguir leyendo