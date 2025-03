Trabajadores de la ITV protestan contra el Consell por no subir el salario al 60 % de la plantilla

Nuevo capítulo tormentoso en las ITV de la Comunitat Valenciana. Los sindicatos CC OO, CSIF e Intensindical -tres de los cuatro, junto a UGT, que representan a la plantilla de este servicio en la autonomía- han protestado esta mañana frente a la sede de la Conselleria de Industria en València denunciando que desde el Consell no han abonado a alrededor del 60 % de la plantilla el incremento salarial del 2,5 % fijado en 2024 por el Gobierno central para todos los trabajadores públicos del país.

La situación

En concreto, en declaraciones a los medios, los distintos representantes sindicales han criticado que desde la conselleria que dirige Marián Cano "se ha planteado un acuerdo para modificar la estructura productiva" de la sociedad pública a cambio de esa subida de sueldo, algo que rechazan desde las centrales porque ese incremento de sus retribuciones -cuyo acuerdo sí ha apoyado UGT, lo que ha permitido que se abone desde la Administración ese 'extra' de salario a más de 300 trabajadores adheridos al pacto- es "de obligado cumplimiento".

Al respecto, desde Industria han respondido este lunes que "ya han cobrado la subida salarial los 373 trabajadores (el 41 % de los 900 que tiene la empresa) que se han adherido" y que el dinero para "pagar este incremento al resto de la plantilla está provisionado y listo para ser pagado". Sin embargo, explican que el problema actual es que los sindicatos que no son UGT "han planteado un conflicto colectivo que se resolverá en una vista el 1 de abril, por lo que no se dará ningún paso hasta que resuelva el tribunal". "La voluntad de Sitval es abonar esa subida, tal como demuestra el acuerdo con UGT, pero discrepa en las condiciones que plantean CC OO, CSIF e Intersindical y sobre las que se pronunciará un juez", añaden.

Protesta en la Conselleria de Industria de los sindicatos de la ITV. / Daniel Tortajada

Gritos de "director, dimisión"

En ese escenario de choque, decenas de trabajadores de la estaciones valencianas se han manifestado entre pitos y gritos de "director, dimisión" -una petición de cese apuntando directamente al director de la socidad pública Sitval, Javier López Mora- para reclamar esa subida salarial. "Estábamos dispuestos a hablar del incremento, de cuándo y de cómo, pero no de la estructura retributiva cuando tenemos un acuerdo que en 2023 fijaba un salario de homogenización que se culminaba en 2026", ha defendido esta mañana Pep Cloquell, responsable de Acción Sindical en la ITV de CC OO.

El dirigente, además, ha señalado que la intención de negociar un "convenio colectivo único y unificar las condiciones de todo el personal" -actualmente siguen vigentes los ocho convenios con los que se completó la reversión del servicio hace dos años y que hace que pueda haber grandes brechas entre lo que se cobra en una estación y en otra- ya se ha trasladado a la consellera Cano, pero "estamos a la espera de que nos digan alguna cosa". "Ellos dicen que no es posible hacer ese incremento salarial si no se tiene esa estructura salarial", añade Daniel Martínez, de Intersindical, que tilda de "chantaje" la actual situación y que critica que "continúa habiendo una falta de personal" y es "imposible trabajar en algunas estaciones si no entra gente".

Para Antonio Zaragoza, de CSIF, que apunta a que las "preocupación de los trabajadores, de momento, es cobrar la cantidad correspondiente que es por lo que venimos a protestar". No obstante, avisa que de no avanzar en esta materia "se abren las posibilidades de una posible huelga", un problema el de los paros que ya golpeó a las estaciones a inicios del año pasado y que podría repetirse con el verano -la época de mayor actividad de las ITV y donde ya se generó un colapso el año pasado- en el horizonte.