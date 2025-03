Así reaccionan en Alicante al subir a un Tesla: "¿Cómo le has podido comprar el coche a ese ganso?"

El anuncio de la subida de los aranceles en un 25 % a los coches fabricados fuera de Estados Unidos es la medida adoptada por el gobierno de EE UU. La irrupción de Donald Trump en la Casa Blanca ha venido a llenar conversaciones de política arancelaria en el día a día y su mano derecha, Elon Musk, también forma parte de esos comentarios. El dueño de Tesla se ha colado hasta en los taxis de Alicante, como confirma Rafael Duperiel.

Es taxista desde hace 20 años en la ciudad alicantina y el pasado junio se compró un Tesla. "Le estoy cogiendo manía al carapán. Se suponía que es una persona inteligente y que era el impulsor del coche eléctrico, pero mi opinión ha cambiado desde que se ha metido en política y habla con esa prepotencia hacia la gente", comenta.

Es el tercer vehículo que Duperiel Gómez compra en su trayectoria profesional. "Tuve dos Citroën y ahora me decidí por un Tesla para contaminar menos y apostar por el coche eléctrico. Sobre el modelo no puedo decir nada negativo, funciona bien; pero por el resto, no sé", señala, mientras muestra algunas de las prestaciones que ofrece el vehículo.

Esta taxista de Alicante se ha topado con comentarios negativos sobre el dueño de Tesla. / A.Jover

La actitud del magnate norteamericano ha llegado a calar entre los usuarios y destaca que "claro que la gente comenta cuando sube". El principal cambio es que antes, cuando un pasajero cogía el taxi se centraba en lo "bonito que es", dice mientras señala el techo de cristal y la pantalla frontal. "¿Cómo le has podido comprar el coche al ganso ese?", es una de las preguntas que le han hecho más de una vez desde que Musk está en el gobierno de Trump.

"Hemos pasado de entrar con una actitud positiva o de admiración a una negativa", explica. "Me han llegado a decir: mira que es idiota", indica, mientras aclara que la política siempre ha estado en un segundo plano en su vida. "Con las declaraciones que hace, seguro que le resta ventas, porque sumar es imposible con una persona que se comporta así con el resto del mundo", concluye Rafael Duperiel, quien no sabe si ahora, con la imagen que tiene del dueño de Tesla compraría el mismo coche u otro. Este taxista no es capaz de asegurar si compraría esta marca, porque en su cabeza están problemas como el seguro; sin embargo, considera que le condicionaría sin duda. Ahora, desde luego, no se plantea venderlo porque ha hecho una inversión que incluye una instalación en casa. "Esto es trabajo", termina diciendo.