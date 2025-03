De Sandunga Consulting a Sir Wito de la Comarca: los nombres de empresas alicantinas que no creerías

Aunque la mayoría de empresas suele tener nombres bastante aburridos que, por lo general, reflejan la actividad a la que se dedican -Bar La Gasolinera de Busot SL- o la identidad de sus fundadores -Díaz Soluciones Best SL-, en ocasiones algo aparentemente tan serio como bautizar un negocio también se abre a la creatividad. Que se lo pregunten, por ejemplo, a la emprendedora de l'Atzúbia que acaba de inscribir la inmobiliaria que ha creado con el poético nombre de Sir Wito de la Comarca, tal y como publicaba el Boletín del Registro Mercantil hace un par de semanas, o a los hermanos dianenses que en 2013 decidieron poner en marcha Sandunga Consulting SL.

Aunque en este último caso, probablemente, tuvo mucho que ver la calle homónima que existe en Dénia, a nadie se le escapa el espíritu de chanza que esconde unir una palabra tan festiva -que el diccionario de la RAE describe como "gracia, donaire, salero" o "parranda"- con uno de esos anglicismos a los que se suele recurrir en el mundo económico para dar nuevo empaque a un negocio que lleva realizándose toda la vida.

Tampoco quedan muy claras las intenciones de los propietarios que bautizaron su firma de restauración en Busot como La concha codiciosa SL, cuyos propietarios, eso sí, han decidido cambiarle recientemente la razón social por un más aséptico Sebmik Gourmet.

Sin insultos

Tal y como señala el decano del Colegio de Registradores de la Comunidad Valenciana, Carlos Orts, la legislación permite inscribir una sociedad con el nombre que desee su titular, siempre que no haya otra empresa activa con la misma denominación, y que no atente "contra la ley, la moral o el orden público". Es decir, que no podría inscribirse un negocio que contuviera un insulto o, por ejemplo, que hiciera apología de la dictadura, lo que descartaría expresiones del estilo "Viva Franco" o cualquier otra destinada a ensalzar su figura.

Pero la tarea no siempre es tan fácil, ya que, como reconoce Orts, los propios valores de la sociedad evolucionan y lo que hace unos años podría considerarse normal, hoy puede verse como machista o como un mensaje irrespetuoso contra otros colectivos vulnerables. La ley tampoco especifica mucho más, por lo que es el registrador quien tiene que aplicar su "sentido común", teniendo siempre en cuenta que su decisión puede ser recurrida ante la Dirección General de Seguridad Jurídica o los juzgados de lo Mercantil, según explica Carlos Orts.

El Registro Mercantil Central. / Europa Press

Eso sí, lo cierto es que no suelen rechazarse muchos nombres, asegura el decano de los registradores que recuerda, divertido, el caso de Animaculos SA, la denominación que escogió una compañía teatral valenciana para gestionar sus actividades. Una sociedad que se disolvió en 1999.

Fantasía

Más allá de eso, las puertas están abiertas para cualquier nombre de "fantasía", como los denomina Orts, muy acertadamente. Porque imaginación es lo que hace falta para llamar Pink Rabbit SL (conejo rosa) a una sociedad holding y de consultoría empresarial. También los hay que muestran la seguridad de sus fundadores, como la firma informática Nido de Ideas Avanzadas SL -toda una declaración de intenciones-, y hasta los que muestran la tranquilidad de sus propietarios, como la sociedad de inversión Serenidad Infinita SL, que un empresario de nombre teutón ha constituido para gestionar sus inversiones en Pedreguer.

En otros casos, los nombres tratan de dar pistas sobre la actividad de la firma, sin ser del todo evidente, como la clínica veterinaria Moby Dick del Mediterráneo SL de Pilar de la Horadada, o la firma de intermediación de asistencia sanitaria Geriatría y Longevidad Alicante SL.

Como en todo, las modas también influyen y algunos se inspiran en el mismísimo Hollywood para bautizar sus negocios, como el emprendedor que acaba de constituir Yellow Stone Restaurants, en un momento en que la serie protagonizada por Kevin Costner (que se escribe con una sola palabra, eso sí) está en pleno éxito.

No pueden sonar igual

Las expresiones populares son otro clásico, como llamar, en este caso a una heladería, Che que bo SL, imitando el sonido de la expresión valenciana. Por cierto, sobre esta cuestión, el decano de los Registradores de la Comunidad recalca que, a la hora de inscribir una sociedad, no sólo no debe existir otra con el mismo nombre, sino que tampoco se acepta una que suene igual que otra. En otras palabras, que lo de incluir una "h" en algún lugar o separar en dos palabras una denominación tampoco sirve.

La lista de nombres curiosos no acaba nunca. Psychopates Smashy SL, Las maestras del bollo JM SL, Cucharratos o Bananas Summer son otros de los que se han aparecido en el Borme solo en los últimos días.