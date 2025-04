Baño se escuda en que "no es técnico" en el caso de la nueva sede de Cámara Alicante

Mientras las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio alicantina en el edificio de Panoramis en el puerto continuaban. el presidente de la entidad Carlos Baño ha salido al paso de la polémica urbanística y ha asegura que se había presentado la documentación al Ayuntamiento de Alicante y que se había cumplido con las obligaciones. "Claro que hemos presentado la documentación. Hemos hecho todo correcto. Hemos presentado lo que teníamos que presentar", ha reiterado a la entrada del Consejo de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) a preguntas de INFORMACIÓN.

El responsable ha remitido al gabinete de la institución para aclarar las cuestiones relativas a la remodelación de los antiguos cines en este edificio de la zona de Poniente que se está convirtiendo en una escuela. "Soy presidente de la Cámara, no soy técnico", ha respondido, cuando se le ha preguntado por qué no se realizó la solicitud de licencia y en su lugar se presentó una declaración responsable para la transformación de la segunda planta del centro. Baño ha declinado aclarar otros aspecto de este caso, pues se ha incorporado a la reunión portuaria cuando ya había comenzado la sesión.

Operarios seguía trabajando en las obras de la nueva sede de la Cámara de Alicante. / Áxel Álvarez

Sin parada

Sin embargo, y también a la entrada al Consejo, la concejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, ha confirmado que se han pedido los informes preceptivos y están a la espera de que se entreguen. Lo que choca con las declaraciones del presidente de la Cámara.

En cualquier caso, los operarios esta mañana estaban trabajando en el exterior del edificio con la colocación de una celosía en la fachada para cubrir las ventanas y guardar la línea y el diseño del edificio en el lateral que da acceso a la entrada del aparcamiento subterráneo.

Desde el consistorio confían en que la documentación se ajuste a la petición, pues cabe recordar que la mercantil Digital Corner S.L., concesionaria del inmueble, obtuvo la autorización del Puerto para la implantación de la sede cameral junto a la nueva escuela de negocios y de Formación Profesional de la institución, y fue la Cámara la que en marzo del año pasado inició el expediente para proceder a la adecuación de ese espacio mediante una “declaración responsable”, según pudo confirmar este diario de fuentes municipales. No obstante, esta solicitud no se ajusta por su volumen a las normas urbanísticas, es decir, que para tal proyecto lo correcto era pedir una licencia y no una mera declaración.

La actuación cuenta con un presupuesto de 2.956.332 euros sufragados íntegramente por la Generalitat mediante sendas partidas de 1,5 millones en los presupuestos de 2024 y 2025.