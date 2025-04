Señoríos de Relleu presenta una edición limitada de su aceite con diseño de Ágatha Ruiz de la Prada

Señoríos de Relleu, una empresa joven con una experimentada trayectoria familiar en agronomía y olivicultura y cuya actividad tiene un carácter claramente artesanal, ha dado un paso más allá en su amor por el aceite con la creación de una edición limitada de su AOVE “Primer día de cosecha”, con un diseño de Ághata Ruiz de la Prada.

El aceite de Primer día de Cosecha es el zumo de aceitunas recogidas en los primeros días de octubre, cuando las olivas están sobre todo verdes y de las que se obtiene un zumo fresco, frutado, amargo, picante con el más alto nivel de nutrientes y antioxidantes. Se trata, según explican desde la empresa, del mejor aceite a nivel gastronómico y el más saludable, siendo además el que más tiempo conserva sus características organolépticas. Es una producción limitada y de muy alta calidad.

Señoríos de Relleu se encuentra a los pies de la Sierra de Aitana, a 15 km de Villajoyosa y del Mediterráneo, en el centro de un valle rodeado de montañas con cotas superiores a los 1.000m que crean un microclima único que interviene de forma muy notable sobre el resultado final en la calidad de su aceite. Su proyecto empresarial aúna la tradición con los últimos avances tecnológico..

El aceite de oliva virgen extra es un zumo 100 % natural de oliva que debe contener todo el aroma y sabor de la aceituna. La nueva propuesta presentada es un coupage de aceitunas autóctonas de la Comunidad Valenciana entre las que destacan la Genovesa, el Changlot Real, la Manzanilla Vilallonga, la Alfafara y la variedad Picual propia de Andalucía.

Esta mezcla de aceitunas ha llevado al nuevo AOVE a conseguir distintos premios de carácter internacional, en concreto en Los Ángeles International EVOO ha recibido una medalla de oro al diseño de su envase y una medalla de bronce al AOVE y en el V AOVE Forum International Fira de Tots Sants un tercer premio al AOVE. La firma también obtuvo recientemente el Premio Agroalimentario de INFORMACIÓN a la innovación.

Según explican desde la empresa, desde hace años, en Señoríos de Relleu tenían una asignatura pendiente, sorprender a los consumidores con un “1er día de cosecha” a la altura de lo que se merece. Para ello necesitaban una fantástica imagen, un extraordinario AOVE y una simpática historia. Por fin, a principios de 2024, en el 9º foro Cámara Business Club de Alicante, donde Ágatha Ruiz de la Prada fue la ponente invitada, surgió la idea de poder desarrollar algo diferente y especial juntos.

Esta iniciativa, que ha unido a una de las diseñadoras de moda más originales del panorama internacional y personaje imprescindible de la escena cultural y artística del país, con una de las almazaras más innovadoras y diferentes, ha dado como resultado una botella de 500 ml de aluminio color magenta y plata, personalizada por Agatha Ruiz de la Prada by Señoríos de Relleu, a la que se añade un estuche de cartón kraft con agradecimiento de Agatha en el interior.

En palabras de Hugo Quintanilla, gerente de Señoríos de Relleu, : “lo que estamos haciendo junto con Ágatha es lo que desde el principio me han inculcado en mi familia, únete a otras personas, empresas, proyectos con talento que tengan claro que unidos somos mucho más que separados y así todos creceremos, progresaremos mejor y llegaremos más lejos. A partir de ahí trabaja duro y ten paciencia. Ágatha lo tiene tan claro como nosotros y lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria. Queremos darle las gracias a ella y todo su equipo y animar a todos en esa línea porque es difícil, pero es posible y muy gratificante”.

Colaboración

Para Ágatha Ruiz de la Prada: “Estoy encantada de colaborar con Señoríos de Relleu en esta edición limitada de su AOVE 'Primer día de cosecha'. Para mí, este proyecto representa no solo la calidad excepcional del aceite de oliva virgen extra, sino también la esencia del estilo de vida mediterráneo que tanto me gusta. Cada botella que he diseñado es un homenaje a la frescura y la riqueza de nuestros productos locales, y espero que, al abrirla, cada persona pueda sentir un pedacito de nuestra cultura y tradición. Es un placer poder compartir esta experiencia con todos en Madrid, donde la alegría y el color son parte de nuestra identidad. ¡Salud y buen provecho!"

Para presentar este nuevo AOVE, Señoríos de Relleu se ha traído de su tierra alicantina todo lo que ha podido, los sonidos del entorno de la Masía Teuladi, el chef Federico Pian (El Gato Blanco) que ha elaborado 10 platos con productos de la huerta local y de la lonja de Campello utilizando para ellos el aceite como ingrediente ensamblador de la gastronomía mediterránea y tres vinos de Bodegas Volver de Alicante acompañados por Sofia Cañizares una de las enólogas más jóvenes de España.

Todo eso ha permitido disfrutar del estilo de vida Mediterráneo en el centro de Madrid en la calle Villanueva 5 con Ágatha y su colorido alegre y lleno de vida.