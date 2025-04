¿Dimisión por la dana?: "Mazón debe hacer lo que sea mejor para la Comunitat Valenciana"

Ambos coincidieron en expresar su preocupación por el nuevo rumbo que Trump está dando a la geopolítica internacional desde la presidencia de Estados Unidos. Asimismo, defendieron el corredor mediterráneo y se mostraron contrarios a la condonación de la deuda autonómica

Valencia es la playa y el puerto de Madrid y Madrid la estación de tren y el aeropuerto de Valencia. ¿Es suficiente esa vinculación? ¿Hay que propiciar una mayor conexión? ¿En qué?

Salvador Navarro (SN): Se está trabajando ya con el corredor verde. Es verdad que el origen de cerca del 25 % de las mercancías del puerto de València es Madrid. En términos empresariales, hay mucha conexión. Madrid es uno de los mercados principales de la Comunitat Valenciana y eso cada día va aumentando. Somos muy complementarios y eso se demuestra con ese tránsito de mercancías de origen Madrid hacia el puerto de València, que es el número uno del Mediterráneo y el puerto de Madrid. Y la apuesta que hace el puerto con un puerto seco que ya está en Madrid y que está trabajando para que haya otro en otra zona de Madrid. Desde luego, lo que queremos los empresarios es una mayor conectividad aérea y ferroviaria.

Miguel Garrido (MG): Efectivamente, Madrid es el aeropuerto y la estación de València y València es el puerto y la playa de Madrid. Pero, afortunadamente, es muchísimo más lo que une a Madrid y València. En estos últimos 25 años se han mejorado mucho las infraestructuras, que han permitido que haya una conexión real. La interconexión entre ambas comunidades es muy fuerte, muy provechosa y ha resultado de enorme interés para ambas partes. Siempre se podía pensar que esas uniones pueden favorecer más a uno que a otro. Yo creo que en este caso se ha demostrado que no, que unas buenas infraestructuras de transporte benefician a ambos lados. Creo que el futuro conjunto que tenemos es ilimitado y va a ser de enorme beneficio para ambas partes.

¿No han dicho si creen que haya algo que falte por hacer para fortalecer esos vínculos?

SN: Gracias a que se conectaron con AVE las dos capitales, el corredor ferroviario quedó libre. Ese es el que está usándose para mercancías. La autovía también ha permitido una mayor conectividad.

MG:En cuanto a infraestructuras, es necesario que se acabe de completar toda la parte de suministro eléctrico para el transporte eléctrico por carretera, que es algo que hay que trabajar más en la A-3. Y luego hay que mejorar todavía en el puerto seco algunos servicios, como el de aduanas, para que sea más más ágil, porque aquí hay una enorme competencia y todo lo que sea facilitar y que no haya colapso en la tramitación de permisos de servicios aduaneros es bueno.

¿Dimisión por la dana?: «Mazón debe hacer lo que sea mejor para la Comunitat Valenciana» | J. M LÓPEZ

España se ha configurado en infraestructuras en forma radial, con todo pasando por Madrid. Tan es así que la segunda y la tercera ciudad de España, Barcelona y Valencia, siguen sin estar conectadas por AVE. ¿Hay que cambiar de modelo?

SN: Es anormal que la segunda ciudad de este país, Barcelona, no esté debidamente conectada con la tercera, que además es otro mercado potentísimo en términos económicos. Es ilógico y eso hay que cambiarlo, pero no hay que cambiarlo porque a Madrid haya que quitarle puntos de conexión, sino que lo lógico es que entre la segunda y la tercera ciudad de este país haya una conexión debidamente moderna, como es una conexión de AVE, igual que la tiene que haber para Alicante, que es la cuarta provincia de este país. Cerca del 51% del PIB de España se produce en el corredor mediterráneo. Lo lógico, lo racional, en términos económicos, es que los puntos que generan economía estén debidamente conectados tanto por sistema ferroviario como por sistema aéreo.

MG: Nosotros somos unos firmes defensores e impulsores del corredor mediterráneo porque creemos que la mejora de las redes de comunicación en España beneficia al conjunto de España. Acudiendo a la historia, es decir a los últimos 80 años, ha habido antes una autopista de València a Barcelona que de Madrid a Barcelona. Es decir, hubo una etapa en la que se benefició mucho al País Vasco y a Cataluña en infraestructuras. Y Madrid no estaba al nivel. Se invirtió mucho más en el aeropuerto del Prat que en el de Madrid, hasta que llegó la T4, que ya se compensaron las inversiones. Entonces, ahora hay que completar la red de alta velocidad, que es muy importante. Y todo el corredor mediterráneo. Y luego hay que fomentar el transporte de ferrocarril, también en cercanías, porque es lo que fija posición con los alrededores. Cataluña tiene una red de ‘Rodalies’ extraordinaria que tiene kilómetros de buenos trenes que conectan toda [la zona]. Madrid eso no lo tiene, por ejemplo. No está conectada con un tren normal con Segovia o con Ávila. Hay que trabajar ahora en este tipo de transporte, que es sostenible medioambientalmente, que es rápido, que libera de colapsos a las carreteras y que es el mercado el que tiene que ir fijando qué es lo que hay que invertir. ¿Toda inversión en infraestructuras es rentable? Se ha demostrado a lo largo del tiempo que a veces parece que son costes muy altos, pero siempre son rentables y hay que ir acabando toda la red que conecta a toda España.

¿Dimisión por la dana?: «Mazón debe hacer lo que sea mejor para la Comunitat Valenciana» | J. M. LÓPEZ

Los empresarios han criticado muchas de las medidas que ha tomado el Gobierno en el ámbito económico y a otras se han opuesto frontalmente, como con la subida del SMI. Vaticinan pérdidas millonarias para las empresas. Sin embargo, la economía española va como un tiro. ¿Hay un exceso de queja o creen que los efectos se verán a largo plazo?

MG: No comparto que la economía española vaya fenomenal. Hay partes de la economía y datos que sí que son positivos. Negar que el PIB en España ha crecido y está creciendo por encima de la media europea es absurdo, pero, cuando uno analiza el crecimiento, ¿a qué se debe? Es verdad que hay un gran peso del turismo, pero también del gasto público, que es un tipo de crecimiento que no aporta a la calidad de vida de las personas y a la competitividad del país. Y están los fondos europeos. Pero si uno analiza el PIB per cápita en los últimos cinco años, nos damos cuenta de que realmente no ha habido una mejora de la vida, de la capacidad de gasto de las personas y, por lo tanto, yo creo que hay que cuestionar eso. Igual que los datos de empleo. Dicen que ha crecido. Bueno, hay que ver cómo se contabilizan los parados en el caso de los fijos discontinuos, que ahora, aunque estén inactivos, se consideran primero que están empleados y segundo tienen un contrato fijo, cuando la realidad es que son unas personas que no están trabajando en ese momento. Tampoco se puede considerar que, porque las grandes empresas están teniendo unos beneficios muy positivos en la banca o las eléctricas, el conjunto de las empresas españolas está al mismo nivel. Por lo tanto, la situación económica no está sensiblemente mejor. Es evidente que se necesitan herramientas para que seamos más competitivos. Ha dicho que estamos en contra radicalmente de la subida del salario mínimo. Y no es así. Es decir, lo que estamos es en contra de que se suba por ley el salario mínimo sin que tengamos herramientas para mejorar la productividad. Al final, lo que haremos es que muchas empresas dejen de ser viables y desgraciadamente eso es lo que está ocurriendo.

SN: Los datos están ahí. Hay un mayor aumento de cotizantes, pero hay otros datos negativos. El índice de pobreza social ha aumentado. Nos quejamos de que no se nos tenga en cuenta. El diálogo social ha funcionado muy bien en este país durante los años de la democracia. Como decía Miguel, nosotros no nos negamos a que se suba el salario mínimo. Lo que queremos es que se cuente con nosotros, porque afecta sobre todo a sectores como la agricultura o el comercio. Y, en este sentido, lo que pedimos es una mayor responsabilidad en contar con la tercera pata del diálogo social que somos los empresarios. Pero es verdad que la economía y, por tanto, los empresarios, a pesar de la incertidumbre y de la crispación política, está funcionando. Ahora bien, la productividad en este país no ha aumentado. Todo lo contrario. Además, está el absentismo, que está aumentando y nadie está haciendo nada.

¿Con quién se llevan mejor, con Carlos Cuerpo, ministro de Economía (PSOE) o con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo (Sumar)?

SN: Con Carlos Cuerpo.

MG: No tengo relación directa con ninguno de los dos. Bueno, con Yolanda Díaz algo más porque lleva más tiempo. Pero, en cualquier caso, yo creo que al final es un Gobierno y son corresponsables. Tengo que decir que cuando he tenido relación directa con Yolanda Díaz, ella es encantadora. Lo malo es lo que hace. Entonces para mí son decisiones del Gobierno y el Gobierno es responsable entero de lo que ocurre para bien o para mal. En nuestro caso creo que más para mal que para bien.

SN: La ministra es mucho más política y el ministro es mucho más técnico y le puedes razonar las cuestiones. Le planteas cosas del consorcio o del ICO y tiene un perfil más técnico que político y eso claramente se nota.

¿Creen que se han cruzado todas las líneas con la crispación en la política?

SN: Absolutamente todas y desde hace muchísimo tiempo. Y lo último la semana pasada en las Corts Valencianes, en ese debate con diputados [ José Ramón González de Zárate, del PP] llamando a la delegada del Gobierno... [Pilar Bernabé, «perra ratonera»]. Da igual unos que otros. Yo siempre he considerado en estos años que en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en las Cortes autonómicas había un poco de obra de teatro, porque luego se hacían acuerdos. Pero es verdad que la obra de teatro que se representa no hace más que polarizar la sociedad y hoy la sociedad, y más con la situación de la dana gracias a los errores políticos, está muy crispada y polarizada. Eso genera desafección en la política y esto se va a ver en los próximos años. Se va a ver claramente.

MG: Sí, yo también creo que hay una polarización y una crispación inaceptable y que hace muy difícil el convivir y el buscar acuerdos y creo que de eso somos responsables todos, pero fundamentalmente la clase política. Y eso está, como dice Salvador, calando en la sociedad. En la sociedad nunca había habido esa crispación, siempre había gente un poco extrema, pero en general no era así. Y, sin embargo, nos vamos encontrando cada día que la gente está con unas posiciones más enfrentadas y donde hay poco diálogo. La gente habla y grita y sin embargo casi nadie escucha. Yo soy un firme convencido del diálogo. Siempre hay que tratar de ponerse en la situación del otro, intentar entenderlo, aunque discrepes. Intentar que algo de lo que te dice a lo mejor puede ayudarte a ti a formar una opinión. Y, sin embargo, cada vez creo que son más monólogos consecutivos en vez de conversaciones.

A propósito de la dana. ¿Quería preguntarles si creen que, con todo lo que se va sabiendo de cómo actuó Carlos Mazón el 29 de octubre, debería dimitir como presidente de la Generalitat?

SN: Creo que las cosas se podrían haber gestionado mejor y que el presidente de la Generalitat debería hacer lo que sea mejor para esta Comunitat, pero lo que me preocupa más ahora es el día después. Han pasado cinco meses y hay empresas que todavía no pueden tomar decisiones porque no tienen una respuesta del Consorcio. Me preocupa el problema reputacional que tiene la Comunitat y que esto pueda perjudicar a las inversiones. Y seguimos pendientes de la aprobación de unos presupuestos, que, como pronto, podrán empezar a ejecutarse en junio. Ya el año pasado observamos una ejecución presupuestaria muy por debajo de lo esperado por parte del Consell, y estaremos muy atentos a que en este ejercicio no se repitan los mismos errores. La ciudadanía necesita respuestas eficaces y una gestión rigurosa de los recursos públicos.

MG: No tengo conocimiento ni capacidad para opinar sobre este tema. Desde luego, lo que es evidente es que ha habido errores de gestión en el proceso, durante los días previos y posteriores, y eso refuerza la idea de que hay que mejorar mucho la gobernabilidad, la toma de decisiones, la responsabilidad de los gestores y mucho más durante una crisis como esta que ha supuesto la muerte de muchas personas.

¿Qué recomiendan a sus presidentes autonómicos sobre la quita de la deuda? ¿Aceptar o rechazarla?

SN: Yo, rechazar. De los 60.000 millones de euros de deuda valenciana, cerca del 80% corresponden al sistema de financiación autonómico, que esta comunidad tiene por debajo de sus posibilidades. Lo que pido es que la rechacen, porque aquí hay que defender la condonación del 80% por el mal sistema de financiación autonómica, no por los errores y excesos de gestión de anteriores gobiernos, que son el 20% de los 60.000 millones. No estoy de acuerdo con lo que dijo Felipe González de que, al final, esa deuda la van a pagar todos los españoles. Porque los 60.000 millones los estamos pagando todos los valencianos. Y si el 80% es injusto, tiene que ir al sistema de todos los españoles.

MG: El término condonación es un término falso, porque las deudas no desaparecen, se traspasan. Yo creo que en España tenemos un grave problema del sistema de financiación autonómica desde hace mucho tiempo y que hace que haya comunidades -y la ComunitatValenciana es el más claro ejemplo- infrafinanciadas. Eso ha supuesto un problema que ha ido generando una deuda. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es afrontar el problema con sentido de Estado. No solo entre el Gobierno y la Generalitat catalana o el Partido Socialista Catalán o Junts y Esquerra Republicana. Un modelo de financiación para el conjunto de España a partir del cual se vea cómo se tratan las deudas del pasado y cómo se compensan entre unos y otros para, como dice Salvador, cubrir una deuda procedente de una mala financiación anterior. Pero,desde luego, el mensaje de decir vamos ahora a quitar esta deuda en virtud de unos criterios políticos y de interés puntual y a cambio de unos votos para continuar una legislatura o para elegir al señor Illa como presidente de la Generalitat me parece un disparate tremendamente injusto y además una mentira.

El mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial está prácticamente muerto con los movimientos que ha hecho Trump. ¿Hay que tener miedo a lo que pueda venir?.

SN: No, lo que tenemos que hacer es reforzar Europa. Europa tiene que decidir si quiere ser vegetariana en un mundo de carnívoros. Se tiene que posicionar y para posicionar Europa tiene que haber cambios legislativos. No puede ser que las empresas europeas estén soportando competencia desleal con otros productos que no tienen la misma calidad. Esto es lo que tiene que cambiar Europa. Y Europa tiene que cambiar a una mayor innovación y tiene que reposicionarse porque no podemos ser solo nosotros verdes si el resto no lo es.

MG: Quizá miedo no es la palabra, pero desde luego que nos produce una enorme preocupación y, sobre todo, una incertidumbre acerca de lo que puede pasar. Todo lo que teníamos cada uno preestablecido ha cambiado radicalmente en muy pocos meses y, por lo tanto, ahora es una situación de incertidumbre que es muy negativa para la inversión. Pero estas cosas hay que afrontarlas, buscar soluciones e intentar cambiar la dinámica que llevamos en Europa y que a lo mejor inconscientemente nos llevaba a ser cada vez menos intrascendentes . Y hacer un mercado potente que no esté tanto en la agenda regulatoria, sino en realmente ser competitivos, quitar muchas de los lastres que estábamos teniendo. Es real que Europa tiene una enorme capacidad por la preparación de las personas y la competitividad de nuestras empresas, si somos capaces de transformar el modelo que estamos siguiendo en Europa, que podría llevarnos a un colapso. Creo que tenemos también motivos para ser por lo menos algo optimistas.

Parece impresdincible aumentar el gasto militar. ¿Será a costa del estado del bienestar?

MG: La deuda no es ilimitada y la deuda hay que pagarla en algún momento y entonces hay que priorizar un gasto sobre otro. A mí me parece que sería de sociedades adultas y de políticos responsables que se nos dijera: ‘Usted, mire, tenemos que afrontar un mayor gasto militar porque no nos queda más remedio. Vamos a ver qué otras partidas se pueden disminuir’. Pero decir que vamos a aumentar el gasto militar y no va a afectar en nada al gasto social es una irresponsabilidad.

SN: Las tasas de absentismo cuestan miles de millones al Estado. Podemos trabajar en aumentar el gasto militar y en reducir el absentismo.

A los dos se les considera como eventuales candidatos para suceder a Antonio Garamendi, si no opta a otro mandato en CEOE. ¿Van a llegar a enfrentarse por presidir la patronal española?

SN: No, porque seguramente Antonio va a seguir.

MG: No sé por qué se me considera candidato. Yo soy presidente de los empresarios de Madrid, que desde luego es un puesto que me honra muchísimo. Soy un portavoz de las empresas de Madrid y estaré donde me digan las empresas de Madrid que tengo que estar. Creo que en Madrid tengo todavía mucha labor que hacer. Espero que así sea y poder seguir defendiendo a las empresas de Madrid. Esa es mi ambición y, en cualquier caso y en su momento, pues sus órganos de gobierno, como hacen siempre, debatirán primero y luego decidirán cuál es la posición respecto a lo que pueda pasar en CEOE, que no sé si Antonio seguirá o no.

¿Creen que Gerardo Cuerva debería retirarse de la batalla de Cepyme y dejar paso a la candidata de Garamendi, Ángela de Miguel?

SN: Esa es una decisión personal suya. Nosotros lo que sí que hemos hecho ha sido posicionarnos claramente con Ángela de Miguel por una razón fundamental y voy a poner una sola: En cinco meses de Dana, Gerardo Cuerva no ha aparecido por aquí, mientras que Ángela de Miguel la primera organización que pidió visitar territorialmente fue esta comunidad. A partir de ahí, pues queda demostrado el interés.

MG: Yo coincido. Esto hay que situarlo dentro de un proceso normal. En una organización que acaba un mandato hay elecciones. Es legítimo que el actual presidente se presente, igual de legítimo que cualquier otra persona, en este caso Ángela de Miguel, se presente. Las organizaciones decidirán a quién le prestan su apoyo y el que salga elegido presidente de Cepyme contará con el apoyo de todos, porque al final a todos lo que nos interesa es defender a las pymes, que están en una situación de extrema necesidad.

Suscríbete para seguir leyendo