Carlos Baño sobre la construcción de la nueva Cámara sin licencia: "La actualidad es otra"

La ausencia de aclaraciones se ha convertido esta mañana en un choque entre el presidente de la Cámara de Alicante y los medios de comunicación. Ante las preguntas de los periodistas sobre la falta de licencia para las obras de la nueva sede de la entidad en el puerto, Carlos Baño se ha enrocado en insistir en que "la actualidad es otra".

Sin dar fechas y sin explicar lo sucedido, el responsable de la Cámara se ha mantenido en su respuesta del pasado viernes, en el sentido de que "se ha entregado toda la documentación que se ha pedido". Baño remitió entonces para las explicaciones a su gabinete, que finalmente optó por no facilitar ninguna información.

Hasta en dos ocasiones Baño ha recurrido al secretario de la entidad, Andrés Sevila, presente en el acto, para indicar que ni Ayuntamiento de Alicante, ni el grupo Compromís, han solicitado información sobre la situación en la que se encuentra la Cámara. Este diario ha desvelado que los trabajos en los antigios cines de Panoramis se están acometiendo sin licencia y que el Ayuntamiento de Alicante acaba de reclamar a la Autoridad Portuaria para que sean sus técnicos quienes certiquen si las obras que se están haciendo se ajustan la normativa del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA) y del PGOU. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos procedido como nos dijeron los técnicos", ha dicho Baño, quien en el viernes se escudó que en él es "presidente de la Cámara, no técnico".

Lecciones de periodismo

Lejos de entrar en el asunto y de explicar la situación que se encuentran los trabajos y si se han subsanado o no los puntos del proyecto que se marcaron desde la Concejalía de Urbanismo, lo que ha llevado al Consistorio a no dar la licencia, Baño optó por dar lecciones de periodismo. "No me gustó nada la forma en la que me arremetisteis. Llegaba tarde y me parece que no es correcto", dijo en relación a la petición de explicaciones por parte de este medio cuando el viernes se dirigía a la reunón del consejo de administración de la Autoridad Porutuaria.

"Hay que hacer periodismo, hay que informar, guardar las formas y ser respetuoso. Hoy creo que no es día de hablar de eso, creo que el protagonismo hay que dárselo a las empresas centenarias", en referencia al acto en el que se encontraba . "Me parece poco justo y honesto que desviemos la atención sobre lo que hemos venido a hablar. Nos dedicamos a trabajar, aunque nos pongan palos en las ruedas. Somos empresarios. La política se la dejamos a otros", ha añadido.

Respecto a que la construcción de la nueva sede en Panoramis se financie con tres millones de fondos de la Generalitat Carlos Baño ha indicado que "de momento no se ha hecho con ningún fondo público porque no se ha cobrado ni un euro de la subvención de 2024", ha asegurado, si bien ha reconocido que se concedió esta ayuda. La Generalitat Valenciana aprobó una subvención de 1,5 millones en 2024 y este año ha vuelto a poner otro 1,5 millones para sufragar la transformación de los antiguos cine de Panoramis en la sede y escuela que proyectó la entidad.

Sobre la petición de Compromís de los dos expedientes de subvenciones concedidos por el gobierno de Carlos Mazón a la Cámara alicantina se la limitado a decir que "desconozco lo que me dice". En este sentido, ha añadido que tampoco le consta que lo haya solicitado el Ayuntamiento Alicante. En ambos casos, el presidente de la Cámara ha pedido en voz alta que el secretario general de la entidad confirmara dichos aspectos, a lo que Andrés Sevila ha contestado afirmativamente.