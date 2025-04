El Banco de España descarta imponer presidentes no ejecutivos e independientes a los bancos

Por más que sea la opción preferida del Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España no ve motivos para imponer a las entidades financieras españolas que sus presidentes no sean ejecutivos y tengan la categoría de consejeros independientes. Así lo ha defendido este martes su directora general de supervisión, Mercedes Olano, quien ha argumentado que la "gobernanza de la banca española es de las mejores de Europa y tiene los mismos niveles que los sistemas del norte" del continente. Se trata de un pronunciamiento con implicaciones muy relevantes, ya que ese doble requisito -no ejecutivo e independiente- no lo cumplen hoy por hoy los máximos representantes de los cuatro mayores bancos del país (Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell).

Desde que asumió la vigilancia de los grandes bancos europeos en 2014, el BCE ha mostrado claramente su preferencia por el modelo de gobierno corporativo británico, en el que el presidente solo tiene funciones institucionales y de control de los gestores, mientras que el día a día del negocio lo lleva el consejero delegado. Ahora quiere dar una nueva vuelta de tuerca en esa dirección a través de su proyecto de 'Guía sobre gobernanza y cultura del riesgo', que sometió a consulta pública entre el 24 de julio y el 16 de octubre. El borrador recibió más de mil alegaciones y los técnicos del banco central las están todavía analizando, con lo que el documento todavía no ha subido "ni a los equipos técnicos de primer nivel ni al consejo de supervisión" de la institución, del que forma parte la propia Olano.

En cualquier caso, el borrador deja bien claras las intenciones del organismo. "Para promover controles y equilibrios, y como principal responsable del funcionamiento eficaz del consejo de administración, el presidente debería ser, como principio general, un consejero no ejecutivo, y el BCE recomienda que sea un consejero independiente", advierte el documento. "Si bien reconoce que en algunos países la legislación nacional puede permitir que el presidente tenga funciones ejecutivas, el BCE considera que esta no es la mejor práctica y recomienda que se revisen los casos existentes. Cuando el presidente tenga funciones ejecutivas, se recomienda que se establezcan medidas mitigadoras", añade.

Las normativas europea y española permiten que existan presidentes ejecutivos, siempre y cuando se establezcan los suficientes 'check and balances'

Sin cambios sustantivos

Olano, en cualquier caso, lo ha considerado un "tema antiguo" y ha opinado que la guía "simplemente refuerza el lenguaje, nada más, no cambia la situación sustantiva que tiene la petición". El BCE, ha continuado, tiene una preferencia por este tipo de presidentes no ejecutivos e independientes porque está "muy influido por los sistemas financieros del norte" e intenta "influir en las entidades" en esa dirección. Pero frente a ello, ha subrayado que las "normativas europea y española permiten que existan presidentes ejecutivos, siempre y cuando se establezcan los suficientes 'check and balances' (controles y equilibrios) que permitan asegurar que el comportamiento de la entidad es riguroso y que el consejo de la entidad hace suficiente 'challenge' (reta) a los directivos".

La directora general de supervisión, en esta línea, ha argumentado que la banca española no necesita importar el sistema anglosajón para mejorar su gobernanza, a pesar de la guía que prepara el BCE: "No veo cambios sustanciales y, además, creo que los bancos españoles, por las buenas calificaciones que tienen en el SREP (proceso de revisión y evaluación supervisora, por sus siglas en inglés), han conseguido llegar a ese equilibrio entre presidentes ejecutivos y los suficientes 'check and balances' internos -con un consejero independiente coordinador y una mayoría de consejeros independientes- que realmente aseguran que la gobernanza española es de las mejores de Europa y tiene los mismos niveles de buena gobernanza que tienen los sistemas del norte de Europa".

Los cuatro grandes

El pronunciamiento del Banco de España supone un alivio para la gran banca española. Como adelantó EL PERIÓDICO, tanto la patronal de los bancos (AEB) como la de las cajas (CECA) alegaron en contra del proyecto de guía del BCE. Actualmente, Ana Botín (Santander) y Carlos Torres (BBVA) son presidentes ejecutivos, mientras que Tomás Muniesa (CaixaBank) es consejero dominical en representación de la Fundación La Caixa, y Josep Oliu (Sabadell) tiene la categoría de consejero otro externo (no representa a ningún accionista, pero tampoco puede ser considerado independiente por hacer sido presidente ejecutivo del banco entre 1999 y 2020).

El proyecto de guía del banco central ganó notoriedad en España en otoño a raíz del relevo en la presidencia de CaixaBank. El consejero delegado de Criteria, Ángel Simón, afirmó en una entrevista en 'La Vanguardia' que su entidad estaba "en línea con lo que propugna el BCE" y apenas tres días después el banco (del que el 'holding' de la Fundación la Caixa es el principal accionista con un 31% del capital) anunció que su presidente ejecutivo, José Ignacio Goirigolzarri, había renunciado a su puesto. Pese a ello, Muniesa, su sustituto, solo cumplía uno de los dos requisitos de la guía: no es ejecutivo, pero tiene la categoría de dominical al representar a La Caixa, grupo en el que ingresó en 1976. De hecho, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, negó que la salida de Goirigolzarri tuviera nada que ver con la guía del BCE.