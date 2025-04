La Cámara de Alicante omite en sus presupuestos las subvenciones para las obras de la nueva sede

El intento por desviar las explicaciones sobre con qué licencia ha hecho la Cámara de Alicante las obras de la nueva sede en el puerto de Alicante hizo que el presidente de la entidad, Carlos Baño, protagonizara ayer una confrontación con los medios de comunicación. "Hoy, creo, que no es día de hablar de eso. La actualidad es otra", respondió a preguntas de los periodistas.

Sin dar fechas y sin explicar lo sucedido, el responsable de la Cámara se ha mantenido en su respuesta del pasado viernes, en el sentido de que "se ha entregado toda la documentación que se ha pedido". Baño remitió entonces a su gabinete, que finalmente optó por no facilitar ninguna información. Y sigue sin hacerlo. Ayer nada cambió, a pesar de que a primera hora hubo una reunión sobre el tema en las dependencias camerales a la que asistió Baño y su núcleo más próximo, según ha podido confirmar INFORMACIÓN.

Este diario ha desvelado que los trabajos en los antiguos cines de Panoramis se están acometiendo sin licencia y que el Ayuntamiento de Alicante acaba de reclamar a la Autoridad Portuaria para que sean sus técnicos quienes certifiquen si las obras que se están haciendo se ajustan la normativa del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA) y del PGOU. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos procedido como nos dijeron los técnicos", ha dicho Baño, quien en el viernes se escudó que en él es "presidente de la Cámara, no técnico".

Portal de Transparencia

La falta de transparencia choca con el hecho de que la actuación está financiada con fondos públicos, tal y como consta en los presupuestos de la Generalitat de 2024 y que quedó publicado en el Diario Oficial de 16 de mayo del año pasado. Se trató de la primera modificación del plan estratégico de subvenciones y en su anexo se indica que se concede una ayuda directa de 1,5 millones para la "Apoyar a la Cámara de Comercio de Alicante en la financiación de las obras de adecuación de los locales arrendados, sitos en Alicante, para establecer su nueva sede". En los presupuestos de este año se destinan otros 1.500.000 euros para el mismo concepto.

Al ser preguntado por ello, Baño respondió que "de momento no se ha hecho con ningún fondo público porque no se ha cobrado ni un euro de la subvención de 2024", si bien reconoció que la ayuda está concedida.

Aún así, el portal de Transparencia de la Cámara de Alicante que publica las cuentas de cada año no recoge ni en 2024 ni en 2025 la previsión de este ingreso. Sólo consta un apunte en el documento de presupuetos extraordinario de 2023 por la cantidad citada de un millón y medio bajo el epígrafe de "inversiones".

La ausencia de esta previsión tanto en 2014 como e 2025 contrasta con el hecho de que el resto de las ayudas vienen detalladas programa por programa y las instituciones que las conceden.

Lecciones de periodismo

Lejos de entrar en el asunto y de explicar la situación en la que se encuentran los trabajos y si se han subsanado o no los puntos del proyecto que se marcaron desde la Concejalía de Urbanismo, lo que ha llevado al Consistorio a no conceder licencia por el momento, Baño optó por dar lecciones de periodismo. "No me gustó nada la forma en la que me arremetisteis. Llegaba tarde y me parece que no es correcto", dijo en relación a la petición de explicaciones por parte de este medio cuando el viernes se dirigía a la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria.

"Hay que hacer periodismo, hay que informar, guardar las formas y ser respetuoso. Hoy creo que no es día de hablar de eso, creo que el protagonismo hay que dárselo a las empresas centenarias", en referencia al acto en el que se encontraba ayer. "Me parece poco justo y honesto que desviemos la atención sobre lo que hemos venido a hablar. Nos dedicamos a trabajar, aunque nos pongan palos en las ruedas. Somos empresarios. La política se la dejamos a otros", añadió.

La obra de la nueva sede se licitó en 2023, pero se adjudicó el 29 de febrero de 2024. La empresa que ganó el concurso fue la Unión Temporal de Empresas formada por Proyectos y Construcciones Laquant, Cimento Proyectos y Servicios y Grupo Igema. La cantidad fue de 3.306.696,68 euros (IVA no incluido), según se refleja en lel propio portal de la entidad.

Con el inicio del proyecto, se hizo una presentación pública del proyecto en febrero de 2024 en las instalaciones y se anunció la apertura de la escuela en unos meses, en concreto, después del verano se estimó que estuvieran operativas las instalaciones. Así, desde hace más de un año, se ha llevado adelante las obras sin la licencia preceptiva, tal y como ha venido informando este diario. La Cámara de Comercio inició la transformación de los antiguos cine de Panoramis con una declaración de responsabilidad, cuando las normativas municipales marcan que sea con una licencia dada la alta cantidad económica.

Sin novedades municipales

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado este lunes que no existen novedades respecto a la documentación que el Ayuntamiento ha reclamado a la Autoridad Portuaria para comprobar si los trabajos se adecúan a la normativa municipal. "Hemos solicitado las certificaciones y lo que esperamos es recibirlas", indicó el regidor.

El dirigente popular, a preguntas de los medios de comunicación, también ha cerrado la puerta a valorar otros aspectos del expediente o las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio: "No hay más comentarios porque no hay ninguna otra valoración que hacer", zanjó.

Baño aseguró que a fecha de ayer no constaba en la Cámara petición de información sobre el expediente en referencia a la solicitud que tanto el PSPV como Compromís han hecho a las Cortes Valencianas. "Desconozco lo que me dice", indicó.