Tech4industria reúne a expertos para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la industria del calzado /

Bajo el lema “Retos tecnológicos en la industria del calzado”, la Asociación Terciario Avanzado, con la colaboración de AVECAL (Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado), ha organizado la primera jornada de Tech4industria, una iniciativa que nace con el objetivo de conectar el talento tecnológico con los principales sectores industriales de la provincia, promoviendo la modernización, digitalización y aplicación de técnicas avanzadas de gestión. Con el patrocinio de la Diputación de Alicante y el Banco Sabadell, esta primera jornada estuvo centrada en los desafíos tecnológicos del sector del calzado, una de las industrias más emblemáticas del territorio alicantino.

El foro, celebrado en en el Auditorio del Grupo Soledad, “es el espacio donde queremos generar una conversación, unir, por un lado, los retos que tienen los sectores productivos de la provincia de Alicante, con las soluciones que pueden aportar desde el ámbito de la digitalización las empresas que representan a Terciario Avanzado y al resto de sectores de la provincia”, argumentaba Mariano Torres, presidente del Terciario Avanzado, en la bienvenida a esta jornada.

Mariano Torres, presidente del Terciario Avanzado, durante la bienvenida a esta jornada. / .

Un punto de encuentro entre empresas tecnológicas del Terciario Avanzado y firmas del calzado, que comparten experiencias, necesidades y soluciones innovadoras con la intención de generar sinergias y fortalecer la competitividad empresarial. Así lo dejaron también patente, durante el acto de apertura, Vicente Pastor, presidente de AVECAL; Joaquín Pérez, presidente de CEV Alicante; y Fernando Canós, director territorial del Banco Sabadell. Todos ellos subrayaron la importancia de establecer puentes entre sectores estratégicos para afrontar los desafíos del presente y del futuro.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la ponencia magistral de Andrés Pedreño, catedrático de Economía Aplicada, presidente de 1MillionBot y fundador de Torre Juana IA Hub, que advirtió sobre el retraso digital de Europa frente a potencias como China y Estados Unidos. "El índice de digitalización en Europa es escaso relacionado con Estados Unidos o China", aseguró, al mismo tiempo que lamentaba que muchas empresas aún no logren convertir sus procesos digitales en verdadera competitividad. Pedreño insistió en que la digitalización no debe quedarse en un discurso: “Hoy ya no basta con hablar de estrategia digital, hay que ser realmente competitivo”.

La inteligencia artificial generativa representa una revolución sin precedentes. Según Pedreño, “puede multiplicar la productividad y efectividad por 10 o 20 ocasiones”, y subrayó que solo con 63 casos de uso ya genera un impacto económico similar al PIB del Reino Unido. Para España, esto podría equivaler a “50.000 millones de dólares”, similar al gasto anual en educación de todas las comunidades autónomas.

Andrés Pedreño, catedrático de Economía Aplicada, presidente de 1MillionBot y fundador de Torre Juana IA Hub / .

En este contexto, el papel del CTO debe transformarse: “El CTO no puede ser un director de tecnología, tiene que convertirse en un estratega digital con visión de negocio basada en la tecnología”. Comentaba también el desfase europeo respecto a EE.UU., donde “Apple vale tres veces el PIB de España” y donde las grandes tecnológicas lideran la inversión en IA.

Pedreño propone una estrategia activa y valiente ante este cambio vertiginoso, y afirma que “necesitamos la inteligencia artificial para afrontar los retos complejos del planeta”. Concluye que la IA debe implementarse bien desde el inicio, identificando problemas clave y generando impacto real en productividad, sostenibilidad y eficiencia. “La IA puede optimizar procesos, incrementar ingresos y mejorar la innovación en general”.

El foro continuó con el debate de las empresas del calzado, moderado por Vicente Pastor. La mesa de diálogo “Experiencias innovadoras en el sector del calzado” contó con la participación de Luis Flores, de Gioseppo; Francis Carbonell, de Wonders; y Carlos Motes, de Simplicity Works, quienes mostraron en primera persona cómo estas empresas aplican las nuevas tecnologías en el desarrollo de su trabajo.

Francis Carbonell, Digital & Ecommerce Manager de Wonders, compartió cómo su empresa ha abordado la transformación digital adaptándose a los nuevos hábitos del consumidor. Según explicó, “nuestro consumidor ya no funciona como antes, la gente ya no solo va a las tiendas, sino que tiene que ver cosas en Internet, entonces ahí entendimos que era importante darle peso al canal digital, empezar a posicionar la marca en espacios digitales, no solo en espacios físicos, entonces creo que ahí hicimos una buena estrategia”.

Carbonell subrayó que “digitalizar no es tener una web y tener redes sociales, sino que esto va más allá, la gente lo ve todo más fácil”, e insistió en la necesidad de construir estructuras empresariales ágiles: “Tienes que hacer una empresa flexible, que en cualquier momento tú puedas activar o desactivar cualquier palanca para ir avanzando”. Además, destacó el uso de datos: “Se decidió hacer un modelo de predicción para ver qué deberíamos de fabricar”.

Por su parte, Luis Flores, director del Área de Negocios Digitales de Gioseppo, compartió su visión sobre la importancia de cuidar cada aspecto del proceso de creación y venta de producto. “Quiero que la gente se ponga los zapatos Gioseppo y los disfrute en todo el mundo. Pero para lograr eso, hay que obsesionarse mucho con los detalles”, afirmó. Además, destacó que toda estrategia debe tener un retorno medible y significativo: “Yo lo traduzco como un ROI económico y un ROI de acompañar a nuestra futura clienta contra esas medidas”, en referencia al valor de conectar emocionalmente con el público objetivo.

La primera mesa de debate estuvo moderada por Vicente Pastor y en ella participaron Luis Flores, Francis Carbonell y Carlos Motes / .

Finalmente, Carlos Motes, responsable del Área de Desarrollo de Producto de Simplicity Works, defendió la necesidad de repensar el modelo de producción global. “La idea es luchar contra esa globalización que ha focalizado la producción en todo lo que pasa en Asia, o en Sudamérica, por ejemplo. Se trata de democratizar y traer de vuelta la producción cerca del consumidor y de los países de origen”, explicó. Añadió que “poder traer la producción de vuelta a los países consumidores y también a las empresas creadoras aporta valor”, añadiendo que “es clave para una distribución más justa”. También reflexionó sobre el papel de la inteligencia artificial: “Con la llegada de esta nueva oportunidad, que es la IA, que reinventa todo, llegamos nosotros para pedirle que nos ayude, pero esta herramienta apenas si sabe de nosotros, por lo que se suma otra tarea: compartir toda la información que tengamos de manera bien organizada, que la entienda, que la asimile, para que luego sea capaz de darnos un output, un producto que se asemeje a algo concreto que se está buscando”.

La segunda mesa de diálogo, moderada por Mariano Torres, analizó las oportunidades que ofrece la digitalización para los sectores productivos, con la participación de firmas del Terciario Avanzado como Recursos en la Red, WebImpacto, 300DEC y Mindden Soft Tech.

Durante la jornada Tech4industria, Daniel Compaño, Business Development Specialist en Recursos en la Red —empresa tecnológica de Prensa Ibérica, uno de los mayores grupos de medios de comunicación de España— explicó cómo el grupo ha llevado a cabo un profundo proceso de transformación digital. “Entre nuestros casos de éxito hemos transformado lo que era una entidad totalmente tradicional, como era el medio de comunicación, a potencias digitales, donde hoy en día somos capaces de albergar 28 millones de usuarios que nos visitan y consumen nuestros contenidos”.

Tech4industria reúne a expertos para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la industria del calzado /

Esta evolución se ha sustentado sobre tres pilares tecnológicos fundamentales: “el cloud computing, que nos ha dado la capacidad para crecer de manera escalable, el big data, que nos ha dado el conocimiento, y la ciberseguridad, que nos ha dado la confianza de que nuestro modelo de negocio no se vea en ningún caso perjudicado”.

Compaño defendió con firmeza la metodología data driven: “Data driven es una metodología que consiste en tomar decisiones basadas en el análisis de datos. El objetivo es mejorar la eficiencia y agilidad de las empresas. Siempre nos centramos en la parte tecnológica y es mucho más que tener acceso a grandes volúmenes de datos. Realmente lo importante es la mentalidad de la empresa, la cultura de la empresa. Aquí los líderes de las empresas tienen un papel fundamental”.

Además, subrayó la importancia del control de los datos: “Si no tenemos el control del dato, no vamos a poder innovar”. En 2012 comenzaron a desarrollar un Data Lake, que ha permitido “mejorar los ratios publicitarios, el engagement del usuario, mayor tiempo con nosotros”.

Miguel Cabrera, Head of New Business de WebImpacto, una consultora estratégica enfocada en Marketplace y SEO y una parte de Fotografía y eCommerce, compartió en Tech4industria su visión sobre el uso estratégico de las herramientas digitales para impulsar resultados empresariales. Subrayó la importancia de tener una hoja de ruta clara: “Tenemos que saber cuáles son nuestras necesidades y después aplicar las herramientas para llegar a unos objetivos”. En ese sentido, destacó cómo el análisis de datos y la optimización de procesos pueden marcar la diferencia en el rendimiento comercial. “Ver de qué forma aumentar el número de leads, esto nos permite segmentar, pasamos de un 7 a un 14% a nivel de transacciones”, explicó.

El foro se celebró en en el Auditorio del Grupo Soledad / .

Por su parte, Javier Agulló, CEO de 300 DEC, intervino en la jornada para explicar el papel clave de la inteligencia artificial en la optimización de procesos empresariales, destacando que “la IA organiza datos desestructurados, queremos hacer eficientes los procesos y generar valor y todo ello tiene que ver con retornos”. En su visión, no se trata únicamente de implementar inteligencia artificial, sino de integrar diferentes tecnologías ya existentes que pueden trabajar de forma complementaria. “Pero no sólo IA. Hay tecnologías que vienen de antes, como robótica, racking o BPM, que lo que hay que hacer es integrar estas tecnologías”.

Agulló puso el foco en una problemática común dentro de las empresas: la abundancia de datos que no están siendo correctamente gestionados. “La IA nos permite coger ahora muchísimos datos desestructurados, de imágenes, de vídeos, de audios, de documentos. Más o menos, en una empresa, el 80% de los datos son desestructurados y no los están manejando bien los sistemas. Imaginaos las posibilidades que tiene aquí el IA”.

Gracias a estas nuevas capacidades, es posible abordar tareas antes manuales de forma automatizada: “Ahora podemos coger esos contenidos desestructurados y empezar a tratarlos para eficientar procesos que antes o podían ser manuales o había muchas integraciones por medio”. Este enfoque integral, según Agulló, es clave en el nuevo paradigma digital: “Eso es la hiperautomotización. Unir ciertas tecnologías es como un puzzle para intentar eficientar procesos”.

Jesús Ruiz, General Manager en Mindden Soft Tech, empresa especializada en el desarrollo de soluciones digitales y proyectos de técnica artificial, análisis avanzada e ingeniería de software, compartió durante la jornada Tech4industria una de las iniciativas más innovadoras llevadas a cabo por su equipo, orientada a mejorar la experiencia del empleado a través de nuevas tecnologías. “Uno de nuestros proyectos locos fue que el empleado disfrutara de la experiencia de la presencialidad sin la parte mala que es la presencialidad, como ellos dicen”.

En este contexto, Ruiz explicó cómo la empresa decidió apostar por el metaverso para ofrecer una alternativa que uniera lo mejor del trabajo presencial y del entorno virtual. “Montamos un proyecto sobre el metaverso,y para ello digitalizamos las tres plantas que tenemos en las oficinas de Alicante”.

Vicente Pastor, presidente de AVECAL / .

Esta experiencia demuestra cómo tecnologías emergentes como el metaverso no solo pueden aplicarse al marketing o al entretenimiento, sino que también tienen un impacto real en la gestión del talento y en la cultura corporativa. Mindden Soft Tech se posiciona así como una empresa que apuesta por la innovación como motor de cambio en la relación con sus equipos.

Tech4industria se perfila así como una herramienta clave de reflexión, divulgación y acción conjunta entre industria y tecnología. Un proyecto que busca situar a la provincia de Alicante como un referente nacional en servicios estratégicos avanzados, capaz de atraer talento e inversiones, y de liderar la transformación digital del tejido empresarial desde una perspectiva colaborativa y con vocación de continuidad.

La jornada concluyó con la intervención de Carlos Pastor, diputado provincial de Desarrollo Económico, quien reafirmó el compromiso institucional con la innovación como motor de desarrollo económico y social.