Escribano M&E y Santa Bárbara Sistemas abren el camino a un polo industrial en Córdoba al abrigo de la BLET

Cuando el Gobierno anunció hace cuatro años la creación de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba no solo unió a la capital andaluza a un proyecto tecnológico de primer orden, un modelo de vanguardia clave para el desarrollo y motor del sostenimiento de sus Fuerzas Armadas, también lo hizo con una industria, la de defensa, que vive precisamente en las últimas fechas un resurgir incalculable en medio de las tensiones internacionales tras la irrupción de Trump al frente de la Casa Blanca. La BLET y sus parques industriales y tecnológicos propiciarán un futuro hub logístico de la Unión Europea y de la OTAN en el sur del continente y un polo de atracción industrial que empieza a dar ya sus primeros frutos.

La primera compañía que anunció su puesta en marcha de una planta industrial en Córdoba fue Escribano M&E. Fue hace apenas un par de años en la Feria Internacional de Defensa (Feindef) en Madrid y en la actualidad cuenta con un centro ubicado en el parque tecnológico Rabanales 21 de la capital, a escasos metros del campus del mismo nombre de la universidad pública de Córdoba y a pocos kilómetros del campo de maniobras y tiro de la base de Cerro Muriano del Ejército de Tierra. En esta fábrica adquirida de segunda mano desarrollará y fabricará el Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (Silam), que fue adjudicado por Defensa a la UTE Escribano M&E y Rheinmetall Expal Munitions (encargada de los explosivos para los misiles) con un contrato de 697 millones de euros. Hace escasos días, la compañía con sede en Alcalá de Henares anunció una inversión extra de 18 millones de euros en maquinaria y personal para incrementar su capacidad de producción en dicha planta cordobesa. También, Escribano informó de un aumento de la plantilla, que pasará de 80 a 200 empleados a final de año (la intención es llegar a los 350 a pleno rendimiento), y de la planta industrial que alcanzará los 14.000 metros cuadrados en Rabanales.

Además del Silam, el proyecto de Escribano M&E en Córdoba contempla la fabricación de componentes de precisión de la industria militar y munición guiada, según explicó a Diaro Córdoba el presidente de la compañía, Javier Escribano.

El lanzador del Silam, cuya patente tecnológica fue adquirida a Israel, se hará íntegramente en Rabanales 21 y los camiones Iveco para su transporte también serán reacondicionados en Córdoba. Escribano también participa en el consorcio Tess Defence SA, que ha diseñado y producido el vehículo blindado Dragón (VCR 8x8) para el Ejército de Tierra. Esta sociedad anónima, integrada también por General Dynamics, Indra y Sapa Plasencia cuenta con un centro de trabajo en la base de El Higuerón (Córdoba) para dar servicio a la Oficina Técnica de Apoyo al Ciclo de Vida del VCR Dragón.

La llegada de Indra

Pero esta atracción que ejerce la BLET en Córdoba no se ha quedado solo en los anuncios de Escribano M&E o las noticias que apuntan a una posible llegada de Indra también a la capital cordobesa. Este pasado miércoles, Santa Bárbara Sistemas anunció su llegada al parque tecnológico Rabanales 21. En medio de la pugna empresarial entre grandes compañías de defensa que mantiene con Indra, que amagó con su compra a General Dynamics, Santa Bárbara se comprometió con el alcalde de la capital, José María Bellido, en abrir un segundo centro de producción en Andalucía, que se suma al que ya tiene en Alcalá de Guadaíra. Santa Bárbara Sistemas dispone de esta fábrica y otra más en Trubia (Oviedo), donde desarrolla, fabrica y acondiciona tanto blindados (Pizarro, Ascod para el Reino Unido, Castor, etc) como carros de combate, el último el Leopard 2 A4 que fue reacondicionado para los arsenales de Ucrania y que estaba en reserva e inutilizado en almacenes del Ejército de Tierra en Zaragoza.

En medio del anuncio de más inversiones multimillonarias y proyectos de defensa en España y la Unión Europea, la Base Logística de Córdoba, que se espera para 2027/28, ha significado un espaldarazo para el desarrollo local y para muchas empresas que ya ven las oportunidades de negocio y las instalaciones logísticas e industriales de Córdoba, tanto en Rabanales 21 como en el polígono de La Rinconada, a escasos metros de la BLET, como una apuesta fiable.