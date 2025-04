Asaja Alicante reclama una reorientación del Pacto Verde Europeo para salvar el campo

El gerente de la empresa SAT Imperio, Francisco Mira, representa uno de los casos concretos y específicos afectados por los aranceles. La compañía con sede en Benejúzar cuenta con 880 hectáreas de producción propia de ajos. Entre el 12 y 15 % de su facturación, va a Estados Unidos y ahora mismo "estamos a la espera. No sabemos qué va a ocurrir".

La primera reacción del mercado ante el anuncio de Trump fue dejar en tierra los contenedores semanales que enviaban al país norteamericano. "Nos lo anularon todo", en referencia a un pedido cuyo valor es de 100.000 euros por cada uno de estos grandes recipientes. "Luego nos volvieron a reactivar el pedido, que posteriormente se volvió a anular. Finalmente, nos ha vuelto a cambiar el programa con un contenedor semanal.

Por otra parte, y "espero que se me entienda, a nosotros nos benefician los aranceles extraordinarios que les han impuestos a China. Son el principal exportador mundial", explicó. Mira dijo que no se puede competir con el país asiático por costes, tecnología o logística y que Europa debe reorientar la política agrícola. "Solo nos salvan los aranceles y los cupos, si no fuera por eso, habríamos desaparecido".