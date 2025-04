Mazón rompe la tendencia inversora "territorializada" positiva con Alicante en los presupuestos de 2025

"No entiendo nada. Decían que Ximo era de Morella, pero este presidente es alicantino". Con esta frase, tan sencilla como elocuente, el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, ha cerrado la presentación de análisis del anteproyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana que han realizado el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia (Ineca) y la patronal. Las críticas se han sucedido a unas cuentas que, por primera vez, en cinco años rompen con la tendencia de inversión territorializada equilibrada por población. El Consell, presidido por Carlos Mazón, imputa un saldo negativo de 38,4 millones a la provincia alicantina en este punto que es con el que se mide las actuaciones específicas que se dirigen a una localidad o territorio concreto.

No obstante, tanto el presidente de Ineca, Nacho Amirola, como Joaquín Pérez, han centrado el examen del documento en la falta de transparencia para facilitar datos, la ausencia de planificación que se desprende de las cuentas autonómicas y, especialmente, han lamentado la baja ejecución generalizada. "hemos pasado de unos presupuestos borrosos a opacos", ha llegado a decir el director de Estudios de Ineca, Paco Llopis, ante la mirada del presidente de la CEV, Salvador Navarro y de la secretaria general, Esther Guilabert, que han acudido a la convocatoria.

En definitiva, nada nuevo desde hace diez años, como ha venido a reiterar Amirola, en cuanto a la dificultad para analizar los presupuestos de la Generalitat y del Gobierno de España. El presidente del Instituto alicantino ha acusado a las administraciones de "falta de voluntad política histórica para proporcionar información detallada sobre la ejecución presupuestaria" y ha agregado que “la transparencia en la ejecución de los presupuestos sería un valor añadido para la administración y un ejemplo de valentía y compromiso con los ciudadanos”.

Saldo del reparto de inversiones territorializadas por población a partir de los presupuestos de la Generalitat. / Fuente: Ineca

Sin detalle y con desconfianza

Durante la presentación conjunta, Joaquín Pérez ha remarcado que la falta de ejecución de nuevas inversiones ya de por sí exiguas es una materia pendiente del Consell. "La situación actual en la que se ejecuta sólo el 60% no es coherente". “No es suficiente con que la inversión esté contemplada sobre el papel: lo relevante es que se materialice, que llegue a la ciudadanía".

Del informe, Ineca ha apuntado a que en el proyecto de 2025 solo se conoce el 54,9% de las inversiones, "una situación que lejos de mejorar ha ido empeorando en los últimos años, a una gran distancia del 75% de inversiones territorializadas de hace 15 años". El año pasado la cifra de inversiones no territorializadas ascendió a 562,95 millones y este año alcanza los 672,26 millones de euros, un 45,1%.

Para el presidente de Ineca, esta falta de transparencia presupuestaria y la dificultad para realizar un seguimiento de las inversiones hace aumentar la desconfianza en los proyectos presupuestarios y aunque “llevamos demasiados años reclamando pacientemente a todos los representantes políticos que han gobernado el Consell más información detallada de las inversiones y el aumento de las partidas presupuestarias no territorializadas demuestran opacidad”. Más grave, resulta la realidad que supone que este anteproyecto se encuentre en fase de aprobación en las Cortes Valencianas y que, por lo tanto, el Ejecutivo autonómico de Mazón, solo vaya a disponer de seis meses para ejecutar los proyectos. "Tenemos la sospecha de que si en 12 meses no han sido capaces de ejecutar más del 60% del presupuesto, en seis meses será prácticamente imposible".

Salvador Navarro, Esther Guilabert y equipo técnico de la CEV han acudido a la presentación. / Pilar Cortés

La frustración parece que ha llegado a un límite alto a tenor de las declaraciones que uno y otro presidente han realizado, pues las reiteradas peticiones de información se han encontrado nuevamente con un muro de inacción. "Es urgente situar la ejecución presupuestaria como una prioridad política real y que, podamos saber, sin tener que indagar demasiado, a qué se destinan los recursos, qué se ha ejecutado y qué no”, se preguntaba el presidente de CEV Alicante.

Durante la explicación de los principales detalles, Llopis ha puntualizado que los presupuestos territorializados anunciados no se ajustan a la población y al final, la menor inversión repercute en nuestro nivel de renta per cápita porque lastra nuestra capacidad cuando no competimos en igualdad de condiciones y cuando debemos escalar desde la parte más baja de la tabla. Llopis ha indicado que atendiendo a los datos de inversiones territorializadas, Alicante recibe el 32,8% de las partidas presupuestarias territorializadas, cuando nos correspondería el 37,5% por población, es decir, que recibiremos 268,66 millones en inversiones cuando nos correspondería 307,06 millones de euros, 38,4 millones de euros menos atendiendo a nuestra población, tras cuatro años de presupuestos donde se planteaban proyectos acordes a nuestro peso poblacional. Esta menor cuantía destaca además porque han previsto 6,3% más que el año pasado (en el capítulo VI de inversiones). -Castellón recibirá el 8,3% y Valencia el 58,9%.

Por consellerias

El anteproyecto prevé una inversión total de 2.953 millones, de los cuales 1.492 millones pertenecen al capítulo VI de Inversiones y los restantes 1.461 millones al capítulo VII de Transferencias se eleva a 1.462 millones. Se desconoce el destino final de 672 millones de inversiones no territorializadas del capítulo VI Inversiones reales, y el detalle del capítulo VII Transferencias de capital por importe global de 1.213 millones.

Si se desgrana el presupuesto de 2025 por consellerias, destaca que la de Economía y Hacienda no territorializa el 88,9%, la de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda no territorializa el 77,8% y la de Educación no detalla el 63,3% de su presupuesto. Por cuantía, la Conselleria de Sanidad, que no territorializa el 38,5% de sus partidas, dispone de 180,6 millones de euros que no se saben dónde van destinados y la de Educación asciende a 154 millones de euros las inversiones que, supuestamente, no van dirigidas a proyectos concretos.

En referencia a la ejecución de los proyectos, Amirola ha mostrado su preocupación porque además de poder conocer el detalle de las inversiones realizadas, los informes a nivel de Comunidad Valenciana que existen revelan que sólo el 60,5% de las inversiones reales se ejecutaron, es decir que quedaron por ejecutar inversiones por valor de 512 millones de euros. En lo que respecta a inversión nueva en infraestructuras sólo se ha ejecutado el 48,8% en el conjunto de la Comunitat Valenciana, es decir, 157 millones de euros que no se han invertido; y en lo que respecta a inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios sólo se ha ejecutado el 60,9% quedando 299 millones de euros sin ejecutar.

Llopis ha explicado que lo que más se ejecuta es la reposición y el mantenimiento y que la mayoría de las nuevas inversiones se posponen. El año pasado en la Comunitat se ejecutó en reposición el 85,5%, por tanto, se dejó sin ejecutar 456,7 millones de euros de inversión nueva. “Con esta dinámica sólo se invierte de manera efectiva en lo que ya sea ha invertido anteriormente”.

Para conocer los datos de inversión pública autonómica de la provincia de Alicante, INECA ha analizado los datos que publica la patronal SEOPAN porque la Generalitat Valenciana no los hace públicos. Según SEOPAN, se invirtieron 109,6 millones de euros en la provincia en 2024 cuando le corresponderían según población 240,5 millones de euros. Un déficit de 130,9 millones de euros que en el acumulado desde el 2000 supone que han dejado de llegar a la provincia de Alicante 785 millones de euros. En 2024, según datos de SEOPAN se realizaron inversiones de obra pública en la provincia por valor de 109,6 millones de euros cuando el año anterior alcanzó 316,2 millones de euros.

Se da la circunstancia que, al menos, 12 proyectos de inversión concretos (centros educativos y sanitarios) cuya construcción se iniciaba y acababa en 2024 no se han ejecutado y suman más de 125 millones de euros y han vuelto a aparecer con una cuantía inferior de 13,4% en total en los presupuestos de 2025. A riesgo de estar equivocados y ante la dificultad de conocer el grado de ejecución detallado de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, la mayor parte de las inversiones para este año serán de reposición.