Pedro Sánchez retoma su ofensiva en vivienda tras cuatro meses sin grandes avances en su 'megaplán'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retomará este jueves su ofensiva en materia de vivienda con un nuevo anuncio, que previsiblemente consistirá en detallar las diferentes actuaciones que se incluirán dentro del PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España, cuya puesta en marcha desveló el pasado 13 de enero, junto a otras once medidas para paliar los problemas de accesibilidad a un hogar, que en su mayoría no han registrado grandes avances.

Está previsto que a media mañana de este jueves Sánchez clausure el acto 'Hacia una construcción industrializada', dentro del programa de Rebuild, una feria profesional centrada en la innovación dentro del sector constructor, que se celebra en IFEMA, donde se prevé que dé los detalles del mencionado PERTE, cuya localización será la Comunidad Valenciana como símbolo de reconstrucción de las consecuencias de la DANA. Fuentes empresariales consultadas explican la dificultad que tiene su diseño, ya que los fondos, una parte provenientes de Europa, deberán canalizarse a una industria formada por pequeñas y medianas empresas, no a un selecto grupo de multinacionales, como así ocurrió en el del automóvil, que movilizó 4.295 millones de euros públicos, de los cuales una parte relevante terminaron en manos de Mercedes-Benz, Gestamp, Renault, Ford, Nissan o Stellantis.

En su paso por la feria, el presidente del Ejecutivo estará en todo momento acompañado por Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, que "compartirá las líneas a seguir del Ejecutivo a fin de estimular el nuevo modelo constructivo con el que ampliar el parque residencial asequible nacional y modernizar el sector", resumen desde la organización. Una vez finalice, Sánchez firmará el manifiesto 'Inteligencia: Hacia una nueva arquitectura de adaptación', que ha sido impulsado por Carlo Ratti, comisario de la 19ª Exposición Internacional de Arquitectura de La Biennale di Venezia.

Sin grandes avances en las medidas anunciadas

El presidente avanzó el pasado 13 de enero doce medidas, las cuales no han sido aún puestas en marcha en su mayoría, a pesar de que la cartera de Vivienda y Agenda Urbana ha continuado trabajando en ellas. No han sido llevadas aún al Congreso de los Diputados la exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, ni la implantación de un IVA a los arrendamientos turísticos, ni la creación de un impuesto de hasta el 100% del precio de compra de una vivienda a las adquisiciones protagonizadas por extranjeros no residentes, ni la reforma de la ley de socimis, propuestas que requieren del apoyo del Ministerio de Hacienda.

Otras sí han registrado más avances. Por ejemplo, la redacción del futuro Plan de Estatal de Vivienda que entrará en vigor en 2026 ha pasado ya el trámite de consulta pública previa a la redacción del proyecto de Real Decreto. Será en este programa donde el Ejecutivo blindará la vivienda protegida a perpetuidad, condicionando la recepción de fondos públicos. La creación de un sistema de garantías públicas para asegurar a propietarios el cobro de rentas está aprobado y pendiente de la redacción de un reglamento para su puesta en marcha por parte del Ministerio de Vivienda, aunque todavía no hay noticias de la línea de ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías ni de del endurecimiento de la regulación previsto para perseguir el fraude en los alquileres de temporada, que contemplaba la creación de un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones.

Por último, la trasferencia de todas las viviendas y suelos propiedad de diferentes agentes de la Administración General del Estado a Sepes, llamada a ser la nueva empresa pública de vivienda, no ha registrado grandes avances, ya que fue incluido el decreto ómnibus de diciembre que decayó en su votación en las Cortes en enero. Mientras tanto, de forma temporal, Sareb ha frenado la venta de activos para delimitar el perímetro de los que serán susceptibles de traspasar a la entidad estatal de suelo. Tampoco hay novedad del derecho de tanteo que tendrá Sepes a la hora de adquirir activos que vendan otros entes públicos.

