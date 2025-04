El 85% del empleo privado en Alicante nace de empresas familiares

El IV Encuentro Provincial de Empresa Familiar, celebrado en la Ciudad de la Luz de Alicante el 23 el 23 de abril, fue mucho más que una cita empresarial: sirvió para reafirmar el peso de las empresas familiares en la economía provincial y nacional. Y es que, según recordó Maite Antón, presidenta de AEFA, estas empresas ya suponen el 94% del tejido empresarial en la provincia de Alicante, generan el 85% del empleo privado y contribuyen al 80% del PIB privado.

Estos datos no son solo cifras, sino el reflejo de una realidad sólida: que la empresa familiar es el motor económico y social de nuestro territorio, tal y como destacó Antón. Un mensaje que atravesó toda la jornada y que sirvió como hilo conductor de los discursos y reflexiones compartidas por más de 300 empresarios.

El encuentro, celebrado tras la Asamblea General de AEFA, contó con la colaboración de la Diputación de Alicante y Banco Santander y se trata de una de las citas más importantes del calendario empresarial de la provincia. Este año ha contado con la participación de figuras políticas y empresariales clave como Juan Roig, presidente de Mercadona y Adolfo Utor y Guillermo Utor, presidente y vicepresidente de Balearia, respectivamente.

Educar desde las aulas

Uno de los mensajes clave de la jornada fue la necesidad de sensibilizar y educar sobre lo que realmente representa la empresa familiar. AEFA ha tomado la delantera en esta tarea con iniciativas como sus dos cátedras en la Universidad de Alicante y en la Universidad Miguel Hernández, y ahora con el proyecto «La empresa familiar en las aulas», destinado a estudiantes de ESO, Bachillerato y FP.

El programa ha sido un éxito, no solo por su alcance, sino por su impacto. Porque para AEFA, la pedagogía empresarial es una prioridad estratégica. «Los alumnos y profesores han encontrado una manera práctica y cercana de aplicar los conocimientos del aula, y también una inspiración: que sí hay futuro, que el emprendimiento es posible, y que el trabajo bien hecho es, en sí mismo, una forma de transformar el mundo», afirmó Antón.

Evolución en la fiscalidad

Otra reivindicación clara: la fiscalidad debe evolucionar. AEFA insiste en que el marco normativo debe adaptarse a las necesidades reales de las empresas familiares para facilitar su continuidad, especialmente en los procesos de relevo generacional.

Maite Antón destacó el compromiso de la Conselleria de Hacienda para avanzar en una nueva normativa que amplíe los grados de parentesco reconocidos y dé cobertura legal a modelos de gestión profesionalizados que incluyan a directivos no familiares. «Queremos normas claras, que no estén expuestas a interpretaciones, y no ser tratados como presuntos culpables. Lo que buscamos es seguir generando empleo y riqueza para nuestro entorno», afirmó.

Personas y absentismo

Más allá del marco legal o institucional, el encuentro abordó otro problema interno y creciente: el absentismo laboral injustificado. AEFA alertó de cómo esta tendencia empieza a mermar la productividad y la moral en muchas empresas. «No se trata de cuestionar derechos, sino de pedir corresponsabilidad. Necesitamos una mayor concienciación social y una regulación eficaz», reclamó Antón.

Inversiones reales, no promesas

El IV Encuentro Provincial de Empresa Familiar también sirvió para recordar el abandono inversor que sufre la provincia de Alicante. Desde AEFA se volvió a exigir la agilización del Corredor Mediterráneo, la ampliación del aeropuerto, una distribución justa del agua y más inversión en formación profesional.

«Aunque seamos una provincia con empresas luchadoras, necesitamos el entorno que sólo pueden propiciar las adecuadas inversiones estatales y autonómicas», señaló Antón. También reclamó que las medidas de simplificación burocrática que se han anunciado «dejen de estar solo sobre el papel y se traduzcan en resultados visibles».

El ejemplo de Mercadona

Uno de los momentos más esperados de este encuentro fue la conferencia de Juan Roig, presidente de Mercadona, presentada por José Juan Fornés, vicepresidente de AEFA y director general de Masymas Supermercados. La intervención de Roig ofreció reflexiones sobre el liderazgo empresarial, la innovación y la adaptación al entorno competitivo. Roig compartió su experiencia al frente de Mercadona, una de las empresas familiares más importantes de España.

Sobre el éxito de la compañía su presidente relató que se basa, principalmente, en tener claros sus valores. «Una empresa sirve para satisfacer a cinco componentes esenciales y todo el éxito de Mercadona es la transparencia de haber sido radicales en su cumplimiento. El orden secuencial para nosotros sería cliente, trabajador, proveedor, sociedad y capital; pero en importancia son todos igual de importantes. Tal vez, el capital puede ser el menos importante».

Javier Gallardo, Juan Roig, Isabel Puig, Maite Antón, José Juan Fornés, Toni Pérez y Adolfo y Guillermo Utor. / .

Balearia defiende el arraigo territorial

Otra de las claves de la jornada fue la mesa redonda con Adolfo y Guillermo Utor, presidente y vicepresidente de Balearia, quienes reflexionaron sobre el relevo generacional y el papel de los valores en la continuidad empresarial. Fue el primer acto público conjunto desde la incorporación formal de Guillermo al consejo de administración de la empresa.

Guillermo Utor explicó que su integración en la compañía no respondió a un plan familiar, sino a una evolución natural: «Yo he trabajado desde pequeño en la compañía, la he vivido desde siempre, pero no era mi intención trabajar siempre en ella, ha sido un camino natural y progresivo, marcando mi propio estilo y esencia que es lo que deberían hacer todos los miembros de las diferentes generaciones».

Por su parte, Adolfo Utor reivindicó la importancia del arraigo al territorio y fue claro sobre su visión de la empresa familiar: «Yo creo en la empresa por encima de todo, y creo que algo que une a todas las empresas familiares es el arraigo al territorio, la permanencia y los valores. Me identifico plenamente con estos valores, pero desde el principio mi empresa no fue concebida como una empresa familiar, sino como un proyecto, una institución. La empresa está por encima de todo y no puedo negar que he sido reticente al concepto de empresa familiar, pues para mi hay que acreditar mérito más allá de la consanguineidad».

AEFA cumple 30 años

La Asamblea General de AEFA, celebrada el mismo día del encuentro, también sirvió para repasar los hitos de 2024: 52 actividades organizadas, el crecimiento de la asociación a 188 empresas y la incorporación de nuevos socios. Una señal clara de que la empresa familiar no solo resiste, sino que se adapta y crece.