Elvira Carles (Fundación Empresa y Clima): «Los trasvases no son buenos. Hay que adaptar la agricultura»

La directora general de la Fundación Empresa y Clima, Elvira Carles, una de las pocas españolas que tiene la condición de observadora en las cumbres del clima de la ONU, advierte a las pymes de la necesidad de que calculen su huella de carbono para no quedarse fuera del mercado con la llegada de la nueva normativa europea. Sin pelos en la lengua, aboga por adaptar la economía a la realidad climática, defiende la energía nuclear de nueva generación y no le teme a Trump. Hace unos días visitó Elche para participar en un acto organizado por Epson, donde concedió esta entrevista.

En los últimos meses, se habla mucho del tsunami normativo que llega de la UE en materia ambiental. ¿Qué es lo fundamental que debe saber una empresa en este momento?

Esta pregunta es muy importante porque, entre este año y el próximo, se empiezan a aplicar muchísimas normativas: el CSRD (la directiva que obliga a hacer un reporte sobre sostenibilidad), el CBAM (el impuesto de carbono en fronteras), la taxonomía verde europea… Pero toda esta arquitectura legislativa o, como usted la llama, este tsunami normativo, es como todo: si tienes una buena base, unos buenos cimientos, el edificio aguantará. Y en este caso el cimiento en todas estas normativas se llama huella de carbono. Es decir, desde una multinacional hasta una pyme o micropyme de tres trabajadores, todas tienen que calcular ya su huella de carbono. Si es una multinacional lo tiene que hacer obligatoriamente, pero las pymes también tienen que hacerlo voluntariamente y reflejar cuántas emisiones genera su actividad, hagan lo que hagan.

¿Por qué también las pymes?

Es verdad que las empresas pequeñas se muestran muy reticentes y piensan que es cosa de las grandes. Pero si, por ejemplo, resulta que eres el que hace los tapones de corcho para las botellas de vino de una multinacional muy grande, aunque no lo sepas, estás en la cadena de valor de esa compañía. Y te van a llamar a la puerta y te van a preguntar cuál es tu huella de carbono y, si no lo sabes, pues te van a decir que se van a comprar los tapones a otro lado porque necesita saberlo para calcular su propia huella. Todas las empresas, absolutamente todas, tienen que hacer ese cálculo, porque, si no, se quedarán fuera del juego. Recuerdo el caso de un productor de tomates que era reacio, pero cuando le expliqué que podía perder a su mejor cliente, que es Nestlé, por no calcular la huella de carbono, lo entendió.

Todas las empresas, incluidas las pymes, deben medir su huella de carbono o se quedarán fuera de juego

Pero supongo que no bastará con saber la huella de carbono, entiendo que habrá que poner en marcha algo para reducirla.

Sí, evidentemente. Pero hay muchas cosas para tener en cuenta. En general, en Europa existe una cosa que se llama taxonomía verde que tiene seis pilares: el de mitigación del cambio climático, adaptación, el de la economía circular y los residuos, el de agua y la energía, prevención de la contaminación y uno que se llama de biodiversidad. La mayor parte de las empresas cumplen con los cinco primeros pilares -hablo de las grandes empresas-, y no se preocupan de la biodiversidad. Y si fallas en un pilar, no pasas el examen de la taxonomía. Le pongo otro ejemplo de lo que viene, el CBAM, el impuesto de carbono en frontera, con el que se busca que las empresas no se deslocalicen, no se vayan de Europa para evitar los pagos por emisiones. Claro, la gente lo identifica con el acero, el hierro, el cemento y no lo asocia a un entorno agrícola. Sin embargo, si importas fertilizantes de fuera de Europa, a partir del 1 de enero de 2026 vas a tener que pagar un impuesto.

Más impuestos

¿Qué otros cambios importantes se avecinan?

Pues también está el tema de los 18 sectores que hay afectados por la directiva Directiva de comercio de emisiones, como las cementeras, las papeleras, las de generación eléctrica, las petroquímicas… Durante años, estas empresas han tenido una serie de créditos de emisiones gratuitas, pero esto, progresivamente, se va terminando. Ahora se dan cuenta de que aquello que les daban gratis, ahora lo tienen que pagar. Ya tienen que pagar un 10%, el año que viene será el 22%, al siguiente será el 48% y así hasta que en 2033 pagarán el 100%. Y luego están la Directiva de Diligencia Debida y el Reglamento de Reforestación. Y la gente te pregunta, «¿de me estás hablando, de los bosques?».

Elvira Carles, en las instalaciones del hotel Huerto del Cura de Elche, donde ofreció una conferencia. / Áxel Álvarez

La verdad es que sí que llama la atención.

Pues es un reglamento que va a afectar a productos como el café, el chocolate, el aceite de palma, la carne de vacuno, el caucho o la soja. La cuestión es que, mediante imágenes satelitales, se va a comprobar si el lugar exacto, la finca de la que procede ese café o el chocolate ya existía a 31 de diciembre de 2020. Pero si no existía y resulta que se ha deforestado, que se han cortado árboles en Brasil para plantar ese cafetal o hacer esa granja de vacas, a partir del 1 de enero de 2026 ese café o ese chocolate no podrá entrar en la Unión Europea. Estará prohibido y con multas muy grandes, por lo que todas las cadenas de supermercados van a controlar sus estanterías muy bien.

Menos turistas

Normalmente, cuando se habla de planes para reducir la huella de carbono se piensa en la industria, pero, ¿qué ocurre con sectores como el turismo? ¿Cómo puede reducir el turismo sus emisiones?

En todos los sectores siempre habrá una parte que no podrás reducir y por eso existen los planes de compensación. Por eso hay cementeras que están haciendo proyectos de captura de carbono de sus procesos productivos y lo almacenan. En el caso del turismo, sí es posible hacer un turismo mucho más sostenible. En Europa y, sobre todo, en España, por ejemplo, tenemos que usar más el tren y menos el avión. No tiene sentido que, para llegar a Elche, alguien vuele desde Sevilla. Necesitamos vías férreas mejor conectadas con Europa. De hecho, hay un plan para conectar las grandes urbes europeas con trenes a más de 400 kilómetros por hora y nos podremos plantar de Barcelona a Ginebra en menos de dos horas. Eso hará que mucha gente deje de utilizar el avión.

Las temperaturas serán tan altas que muchos turistas se quedarán por el camino

En el caso de Alicante, la mayoría de los turistas vienen de Inglaterra, Suecia, Noruega… No sé si es tan factible sustituir el avión por el tren.

Si vienen de los Países Nórdicos, quizás no. Pero le diré que mi yerno es holandés y nunca ha cogido un avión entre Barcelona y Amsterdam. Y le dices, ‘es que dedicas diez horas en tren, ¿esto tiene sentido?’ y me dice ‘claro, porque las emisiones que he generado son una cuarta parte que en avión’. No le importa y son la nueva generación. Los nórdicos, si son mayores, continuarán viniendo en avión, pero sobre esto hay otra cosa y no es muy buena noticia: las temperaturas van a ser tan altas que muchos nórdicos se quedarán por el camino y no llegarán aquí, porque hará demasiado calor.

¿Se puede detener o ya es inevitable?

Es inevitable.

¿A qué velocidad avanza el cambio climático?

Tenemos la temperatura controlada a nivel mundial desde antes de la Revolución Industrial, estamos hablando de 174 años. En este tiempo, 2024 ha sido el año más cálido. Pero también tenemos información de cómo era la temperatura en el planeta desde hace 100.000 años gracias a los fósiles, principalmente de muchos árboles, de sus anillos. En esos 100.000 años, el más caluroso ha sido 2024. Nunca en 100.000 años había habido en el planeta una temperatura más alta y esto da un poco de miedo, porque va creciendo exponencialmente. El ejemplo se ve más claro en el nivel del mar. De media, en los últimos cien años ha crecido en 10 centímetros. En los próximos 50 años, en la mitad de tiempo, subirá otros diez. Es decir, la velocidad se ha duplicado.

En la transición verde hay aspectos controvertidos, como las nuevas minas que se quieren hacer para obtener tierras raras. ¿Realmente son necesarias?

Hay que hacer minería, pero se puede hacer una minería sostenible y hay grandes multinacionales canadienses, por ejemplo, que la están haciendo y la hacen muy bien. No hay que hacer una minería de romperlo todo a modo africano, por ejemplo, y hay que hacer una minería, que la está empezando a hacer Europa con mucha inteligencia, que es volver a abrir los vertederos sellados para recuperar todos esos minerales tan interesantes que necesita la tecnología. Y esto se está haciendo en Alemania y pronto llegar aquí también. Recuerde que los primeros móviles se tiraban a la basura y están allí en los vertederos. en los vertederos.

Trasvases

Un tema sensible, al menos en Alicante, es el de los trasvases. ¿Es partidaria de ellos?

No son buenos los trasvases, en absoluto.

Una buena parte de la provincia de Alicante se riega gracias a un trasvase.

Correcto. Y si hubiera el Amazonas de Madrid a Valencia, pues se seguiría regando y creciendo y haciendo una economía que no es correcta para el sitio donde está ubicada. Hay que adaptar la agricultura. Por ejemplo, hace 30 años me horroricé cuando vi que en el norte de Cataluña se ponía el riego por goteo -cuando tenían los pantanos llenos- y en Sevilla veía regar cítricos por inundación, cuando no había agua. Y te preguntabas, ¿cómo es esto posible? El clima está cambiando y muy rápido. No podemos evitarlo. Habrá una línea más o menos a la altura de Madrid y Valencia y media España será más africana, más seca y el norte aguantará un poco más. Y habrá otra línea por debajo de París: de París para arriba el clima cambiará a frío, a no ver el sol en tres o cuatro meses, tener lluvias permanentes, etc. El otro día me preguntaban dónde había que irse a vivir para vivir bien y yo le contestaba, en Santander, que está a medio camino entre Madrid y París.

¿Las desaladoras son una buena alternativa?

Uf, es un gran consumo energético. Tenemos que ir a otra generación de desaladoras, igual que hemos ido a varias generaciones de nucleares. Si me pregunta ahora por la energía nuclear, que también es un tema muy crítico, le diré que es buena y es necesaria. Porque no tiene emisiones y te asegura que el mix energético funciona. Porque cuando lo demás de funciona, las nucleares proporcionan energía las 24 horas.

La experta en cambio climático, en otra imagen. / Áxel Álvarez

Entonces, ¿es partidaria de prolongar la vida de las nucleares?

No, soy partidaria de la última generación de microreactores nucleares, que es la sexta y séptima generación. Porque son pequeños, repartibles por el territorio donde son necesarios, y muy seguros. No estoy de acuerdo con una nuclear de primera o segunda generación, que son las que se están cerrando y mejor que se cierren. Pero estoy de acuerdo con las nuevas, como las que hay en Francia.

Volviendo a las desaladoras, ahora se están haciendo huertos solares para cubrir su consumo energético…

Sí, pero son muchos campos solares. Sí me parecen bien si hablamos de otra generación de desaladoras con menor consumo energético y mejor rendimiento, lo que pasa es que cuestan mucho dinero. Hay países como los árabes que ya las tienen, pero nosotros todavía no.

¿Le preocupa cómo puede afectar la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca a la transición energética y la lucha contra el cambio climático?

No. El país que más nos preocupa a nivel de Naciones Unidas en todo el mundo es la India. Porque lleva muchos años creciendo doble dígito cada año y hablamos de un país que ya emite más que toda Europa. Mire, en el primer periodo de Donald Trump las emisiones continuaron bajando en Estados Unidos y tiene una explicación muy sencilla. Aunque Trump haya ganado y controle el Senado y el Congreso, la mayoría de las competencias en esta manera están cedidas a los estados y las ciudades. Y los estados más poblados y las mayores ciudades no son de Trump (son demócratas) y han dicho que van a continuar aplicando las mismas políticas medioambientales. Y, además, aunque firmó los documentos a finales de enero, no se pueden ejecutar sus mandatos hasta que ha pasado un año, con lo que nos vamos a enero de 2026. Y ese año en noviembre hay elecciones en el Senado y fácilmente las perderá. Aunque firme muchos papeles, si el Senado no lo ratifica no se ponen en marcha. Por tanto, en realidad, tiene nueve meses para ejecutarlas, cuando las políticas climáticas son de largo recorrido. Son como un tren, aunque lo quieras parar, tarda un tiempo y no llegarán a detenerse. Lo que me preocupa de Trump es que está abocando a su país a una crisis, como la que tuvimos en 1929.

