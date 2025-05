Manual para accionistas y clientes del BBVA y del Sabadell: ¿cómo afectaría la fusión?

La resolución final de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell puede producirse durante el verano o incluso después de las vacaciones. Estas son algunas de las principales dudas que se pueden encontrar accionistas y clientes en esta situación.

Los titulares de acciones del BBVA no juegan ahora ningún papel, puesto que en su día ya aprobaron la opa. Cuando la CNMV abra el periodo de aceptación, los accionistas del Banco Sabadell deberán decidir si acuden o no a la opa en las condiciones que plantea el BBVA. Los accionistas no están obligados a votar y el BBVA necesita la mitad de votos favorables para tomar el control del Sabadell.

Si la opa se hace efectiva y hay una fusión, habrá una integración tecnológica y los clientes del BBVA y del Sabadell pasarán a operar desde una misma página web y aplicación, que sería en este caso la del banco vasco.

Habitualmente en procesos como las fusiones se produce un cambio ya sea en el número de cuenta o en los números de ruta bancaria de los clientes del banco absorbido. Si el IBAN se modifica, el banco tiene la obligación de avisar al cliente.

Se producen cierres. El sentido económico que explica las fusiones empresariales está en quedarse con los clientes de la entidad fusionada atendiéndoles con sólo una parte de sus trabajadores. De este modo se generan los beneficios o sinergias. En el caso de la banca, las fusiones van siempre seguidas de cierre de oficinas. En el ejemplo más reciente que existe, CaixaBank cerró cerca de 800 oficinas (un 15%), tras la absorción de Bankia de 2021. Uno de los focos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está en evitar que se cierren oficinas en zonas especialmente sensibles, como pueden ser los municipios donde sólo había una sucursal.

No hay cambios ni en el tipo de interés (el precio) ni en el plazo de pago. La entidad compradora asumiría las hipotecas de la comprada sin cambios. También se mantienen las condiciones en productos como los depósitos.

Podría haberlos en el caso de los productos sin límite temporal, como es el caso de una cuenta corriente. Si va a haber un cambio de condiciones, el banco debe avisarlo con dos meses de antelación para que el cliente pueda cancelar la cuenta. Consultada por este diario, la asociación de defensa de los derechos de los consumidores Facua admite su preocupación ante posibles empeoramientos de condiciones en determinados productos.

La teoría económica dice que sí. Si hay menos empresas que operan en un mercado, tienen más capacidad para encarecer sus servicios. En España hay un caso reciente que apunta en esta dirección en el campo financiero: pese a la abrupta subida de tipos que se produjo a lo largo del 2023 en plena subida de la inflación, los bancos no aumentaron el tipo de interés que ofrecían a los clientes por sus depósitos tanto como subieron sus hipotecas. Según Morgan Stanley, España se contó entonces entre los países europeos que menos trasladaban a la remuneración de los clientes por sus depósitos las subidas del precio del dinero. El Banco de España también censuró la parquedad de las subidas de tipos ofrecidos por los bancos a los depositantes.

Éste es uno de los grandes debates del choque argumental entre BBVA y Banco Sabadell. La entidad que preside Carlos Torres mantiene que no será así y que la mayor solidez y tamaño de un BBVA que hubiera integrado al Sabadell le permitiría prestar más. Sin embargo, todas las patronales catalanas, tanto las de pymes como las de las grandes empresas, se han alineado con el Sabadell avisando de que se producirá una caída del crédito.

Por la naturaleza del sector, las implicaciones de una fusión bancaria van mucho más allá de las implicaciones que tienen los clientes -y por supuesto los accionistas-. Los bancos son los encargados, con líneas de crédito y préstamos, de mantener el riego sanguíneo del conjunto de las empresas. Si se produjera una caída de crédito, como advierten las patronales, el tejido empresarial puede tener dificultades en un movimiento que impactaría en el conjunto de la economía.

A este efecto habría que sumar el impacto puntual, pero relevante, de los recortes de personal que se prevén en caso de fusión (y que se moverían entre los 5.000 y los 10.000 trabajadores, según las previsiones de los analistas).

Suscríbete para seguir leyendo