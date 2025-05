Garamendi (CEOE) ve incomprensible la consulta pública sobre la opa de BBVA: "Descalifica a la CNMC"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado que "no es comprensible" que el Gobierno lance una consulta pública sobre la oferta de aquisición de acciones (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell, porque "descalifica" a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y supone "renunciar" a la responsabilidad que tiene el Ejecutivo en la autorización de la operación. El dirigente empresarial se ha expresado en estos términos en un programa de Telecinco y ha insistido en que el Gobierno tiene "responsabilidad y capacidad" para la dictaminar sobre la operación, cuya decisión "tiene que ser aceptada por los dos bancos implicados".

"Vamos al asambleísmo puro y ya está. No lo llego a entender y no entro en el fondo, porque el fondo es el Gobierno, la ley dice que tiene la capacidad de decidir si hay compra, si no hay compra (...), pero lo que no es comprensible es que el Gobierno se ampare en una consulta, en un referéndum para este tema, porque entonces habría que hacer consultas para todo", ha señalado Garamendi.

"Eso es lo que marca la ley, lo que marca el Estado de derecho y ya está. Entrar en consultas, imagínese la de consultas que podríamos hacer en España. Genera efectivamente inseguridad jurídica, es decir, a quién se pregunta, cómo se pregunta, de qué manera se pregunta y qué capacidad tiene el que contesta", ha apuntado. Garamendi ha afirmado que el Gobierno es el que tiene que decidir ahora con los informes que tiene en su mano, entre ellos el de la CNMC. "Y a partir de ahí, pues es el propio Gobierno el que, con sus atribuciones, tiene que decidir", ha concluido.

La vicepresidenta se opone

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado este martes "radicalmente en contra" de la oferta pública de adquisición de acciones (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell porque, entre otros factores, implicará despidos de "en torno a 5.000 personas".

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press y preguntada por la consulta pública anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Díaz ha señalado que "si se quiere hacer una consulta, magnífico" pero ha advertido de que "esta operación no puede salir adelante porque va en detrimento de los intereses del conjunto del país".

"La opa es una muy mala noticia para nuestro país. Agrava el problema de concentración financiera que tiene España. Agudiza la exclusión financiera. Hablamos de despidos de en torno a 5.000 personas (...). Y, además, esto va a encarecer los costes de financiación de los hogares y de las pequeñas empresas", ha alertado la vicepresidenta segunda.

Díaz ha añadido además que esta operación va "en contra de toda la sociedad catalana" y ha advertido del impacto que la operación tendría sobre las pequeñas empresas en Catalunya. "Me parece un auténtico despropósito (la opa)", ha apuntado la vicepresidenta, que ha apuntado que trasmitió estas consideraciones por carta a ambas entidades y al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.