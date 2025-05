El relevo generacional, clave para el futuro del sector agroalimentario

El sector agroalimentario representa un motor esencial para la economía europea. En 2022 generó un valor añadido de 900.000 millones de euros y dio empleo a unos 30 millones de personas, según la Comisión Europea. Sin embargo, uno de sus grandes desafíos es el relevo generacional: solo el 12% de los agricultores de la Unión Europea tiene menos de 40 años.

Este fue el punto de partida del desayuno-coloquio celebrado en las instalaciones de INFORMACIÓN, con el apoyo de BBVA. Cinco profesionales del ámbito agrario compartieron su visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta el sector, especialmente en lo que respecta a los jóvenes, la modernización y la sostenibilidad.

Emprender en el campo

En el primer bloque del encuentro se abordó el reto de emprender en el sector agroalimentario, una actividad esencial pero tradicionalmente poco atractiva para los jóvenes. La moderadora del coloquio, Victoria Ferrá, abrió el diálogo lanzando la primera pregunta a Esther Díaz, CEO y fundadora de la marca Uvas Amaia.

A partir de ahí, Esther compartió su experiencia personal como emprendedora rural: «No eran mis objetivos trabajar en la agricultura. Soy administrativa y estudié para no trabajar en el campo, pero la vida me llevó allí. Las principales barreras que me encontré es que era un mercado de hombres». Díaz explicó cómo tuvo que abrirse camino sola, creando su marca y buscando nuevos proveedores tras enfrentarse a precios impuestos por agricultores mayores.

El encuentro se celebró en las instalaciones de INFORMACIÓN. / Jose Navarro

Seguidamente, Juan José Lliso, técnico de la estación experimental de Vila-Real por parte de la Conselleria de Agricultura, puso sobre la mesa la necesidad urgente de formación especializada: «Durante mucho tiempo el trabajo en el campo se entendía como algo físico, de bajo rendimiento y poco valorado. Eso está cambiando. Hoy apostamos por una formación que abarca desde lo productivo hasta lo empresarial».

Lliso subrayó que en centros como la estación de Elche o Vila-Real se imparten cursos sobre digitalización, inteligencia artificial, cuaderno digital o marketing aplicado al sector agroalimentario. «El agricultor tiene que pensar como empresario. El campo ya no es solo trabajo físico: es estrategia, datos, gestión».

Acompañamiento público-privado

El acceso a la financiación es uno de los principales retos para quienes deciden emprender en el sector agroalimentario, especialmente los jóvenes. En este sentido, tanto las entidades públicas como las privadas están jugando un papel clave en el impulso al relevo generacional y la modernización del campo.

Desde la vertiente pública, Elías Caicoya del Páramo, responsable territorial de SAECA en la Comunidad Valenciana y Murcia, destacó el impacto de los avales como herramienta para derribar barreras: «En 2024 alcanzamos un récord histórico: el 52% de nuestros avales fueron a jóvenes agricultores menores de 40 años. Prestamos la garantía y apostamos por proyectos de futuro, pero también pedimos un plan estratégico de viabilidad».

Elías Caicoya, responsable territorial SAECA en la Comunidad Valenciana y Murcia. / Jose Navarro

Caicoya indicó que los costes de producción también incluyen el acceso al crédito y que una financiación adecuada, tanto a corto como a largo plazo, es determinante para el éxito. «Financiarse bien es clave. En SAECA estamos comprometidos con los jóvenes agricultores y entendemos que el acceso a la tierra sigue siendo una dificultad central», recalcó.

En este mismo sentido, Pablo Mas, responsable agro de BBVA en la Territorial Este, reafirmó el compromiso del banco con el sector: «Contamos con 480 oficinas especializadas en el ámbito agrario en toda España, 48 de ellas en la Comunidad Valenciana. Acompañamos a los agricultores desde el inicio, con asesoramiento personalizado, herramientas digitales, financiación específica y reconocimiento a través de iniciativas como los premios a los mejores productores sostenibles».

Pablo Mas, responsable Agro de BBVA en la Territorial Este. / Jose Navarro

Mas subrayó que el apoyo financiero debe ir más allá del crédito: «La clave está en estar cerca del cliente, entender su realidad, y ofrecer soluciones a medida que acompañen la transformación del campo. Desde BBVA impulsamos también la digitalización y la sostenibilidad como pilares estratégicos para el futuro del sector».

Desde la perspectiva del modelo cooperativo, Enrique Bellés, director de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, incidió en que las cooperativas pueden ser una vía real de acceso al sector para los jóvenes, «ofrecemos oportunidades a quienes quieren incorporarse a la agricultura, porque contamos con tierras disponibles de personas mayores que se jubilan y no tienen relevo generacional».

Además, Bellés rompió con ciertos estereotipos lanzando estos datos: «De los 180.000 socios que tenemos, 28.000 son menores de 40 años y 54.000 son mujeres».

Enrique Bellés, director de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana. / Jose Navarro

Retos para la transformación del sector

La segunda parte del coloquio se centró en los principales retos estructurales que afronta el sector agroalimentario más allá del relevo generacional como la necesidad urgente de modernizar las explotaciones, incorporar tecnología, y adaptar los modelos productivos a una economía cada vez más exigente en términos de sostenibilidad ambiental y trazabilidad.

Juan José Lliso sostuvo que el nivel de digitalización del campo sigue siendo bajo: «En España, el 21% de la economía es digital. En el caso del sector agro la digitalización es del 3,5%, según datos del último informe de 2024 que hace referencia al año 2023. Eso se explica por la falta de visión empresarial en muchos casos. Pero eso está cambiando». Además, en cuanto a sostenibilidad, señaló que el consumidor sigue valorándola, aunque empieza a desconfiar, «es fundamental que se demuestre esta sostenibilidad, tenemos que ir yendo a un producto de calidad diferencial».

Juan José Lliso, técnico de la estación experimental de Vila-Real, de la Conselleria Agricultura. / Jose Navarro

En ese camino hacia un campo más inteligente y eficiente, la tecnología juega un papel central. Enrique Bellés compartió cómo muchas cooperativas ya han iniciado esa transformación: «Estamos usando trampas inteligentes, sensores que analizan el estado fenológico de las plantas, estaciones meteorológicas conectadas… Todo eso está en marcha y resulta muy atractivo para los jóvenes. La tecnología está cambiando la forma de entender y vivir la agricultura».

Bellés también subrayó que estas herramientas no son un lujo, sino una necesidad, permiten anticiparse a plagas, optimizar recursos como el agua y mejorar la productividad sin comprometer la sostenibilidad.

Elías Caicoya coincidió en que la digitalización no solo es una cuestión de modernidad, sino de rentabilidad, «es una forma de reducir costes de producción. Y esta digitalización en el sector también llega en muchas ocasiones a través de las nuevas generaciones». Por ello, SAECA facilita esta transición y acompaña a los productores que quieren dar ese salto innovador.

Esta situación la vive Esther Díaz en Uvas Amaia, quien compartió que en su explotación ya aplican varias innovaciones: «Estamos esperando el kit digital para lanzar nuestra web. Ya usamos facturación digital y hemos recibido formación para usar el cuaderno digital. Todo eso cambia la forma de trabajar, y lo hace más eficiente».

Esther Díaz CEO y fundadora de Uvas Amaia. / Jose Navarro

Desde BBVA, Pablo Mas, explicó cómo la entidad está acompañando a los agricultores en este proceso de transformación. «Nuestra app permite gestionar las finanzas desde cualquier lugar, algo que hace pocos años era impensable para una explotación agraria. Además, tenemos convenios con empresas tecnológicas que ofrecen soluciones concretas, como sistemas de riego inteligente o plataformas de gestión agronómica». Mas apuntó que la transformación del campo no puede ser solo tecnológica o ecológica, «la sostenibilidad también tiene una pata económica. No todo puede ser ecológico, pero sí debe ser rentable, eficiente y cercano. Por eso desde BBVA apostamos por lo local, por el producto de proximidad y por modelos que combinen sostenibilidad y viabilidad empresarial».

Un sector rentable y con mucho futuro

Si algo quedó claro al concluir el coloquio es que el campo es hoy una opción real, rentable y con futuro para quienes buscan emprender. «El sector agroalimentario puede ofrecer rentabilidad, estabilidad y calidad de vida», señaló Juan José Lliso. Pero también es un sector que necesita tener el reconocimiento que merece. «sin el sector primario no hay nada. Necesitamos ponerlo en el lugar que le corresponde, tanto económica como socialmente», incidió Enrique Bellés.

Y, con la voz de quien lo vive en primera persona Esther Díaz aseguró que «ser agricultora no es fácil, pero es profundamente gratificante. Ves crecer un fruto, lo cuidas, lo riegas… y luego te da la recompensa. Es duro, sí, pero también muy bonito».