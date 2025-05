EN DIRECTO | La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín: «Es posible levantar proyectos de gran calado desde esta esquina del mundo»

"Los tres territorios sabemos qué, pero no sabemos cuándo. Y eso crea incógnitas"

Vieites remarca la necesidad de apoyo de las administraciones y considera que llevamos tiempo perdido respecto a otras zonas, pero asume que estamos en disposición en colaboración público-privada para poder avanzar. "Hay que seguir unidos para desarrollar todas las infraestructuras necesarias". Se refiere también a la AP-9: "El peaje debe eliminarse de una manera inmediata cuando está todo el mundo de acuerdo en Galicia", afirma.

María Calvo insiste en el desarrollo del Corredor Atlántico como "imprescindible para el Noroeste", pero también para toda España. "No pedimos más que nadie, sino competir en igualdad".

Calvo: "No vemos clara la hoa de ruta ni los compromisos. Creo que no es tanto un tema de financiación como de prioridad política. Por eso actos como el Foro del Noroeste son importantes. Hace falta concreción y creemos creer en los compromisos, pero pasa el tiempo y no vemos los avances suficientes como en otros lugares"

Vieites: "Nosotros no nos enfrentamos a nadie. Tenemos nuestra identidad", asegura Vieites en relación a la comparativa con el Corredor Mediterráneo. Insiste en no dilatar los proyectos en el tiempo. Destaca también el "personal humano" que hay en esta región