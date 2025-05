Fin de la mala racha: Alicante recolectará 8.000 toneladas de cereales después de tres años en blanco

Si no fuesen suficientes los problemas a los que se enfrentan los agricultores en materia climática y de precios, hay otro factor que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza, como son los daños provocados por la fauna salvaje en los cultivos. Según explica Ricardo Ferri, "hay zonas en las que no merece la pena plantar, porque los cereales se los acaban comiendo conejos, muflones, jabalíes, arruíes y cabras montesas". Para el representante de Asaja, es necesario tomar medidas contundentes. Según sus palabras, si no quieren matarlos, que los trasladen y les den comida en la montaña. O si no, que se nos indemnice de forma adecuada, porque lo que no podemos es ser nosotros los que mantengamos a estos animales".

En el mismo sentido se ha venido expresando Carles Peris, secretario general de La Unió, quien señala que, en algunas zonas, la situación es insostenible. "Los agricultores y ganaderos -señala- estamos pagando las consecuencias de una gestión deficiente que no ha solucionado el problema de la superpoblación de ungulados. Son urgentes las medidas adecuadas y efectivas para frenar esta plaga que está arruinando nuestras explotaciones". La conselleria, en este sentido, emitió un decreto sobre la gestión, caza y control de ungulados silvestres, para el que las organizaciones agrarias reclaman financiación suficiente.